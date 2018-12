SESI abre processo seletivo para contratar profissionais da área de educação

O Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Norte (SESI-RN) está com inscrições abertas até o dia 1º de janeiro de 2019, para processo seletivo visando contratar profissionais da área de educação. São 20 vagas para professor (Português, História, Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia, Artes, Filosofia e Sociologia, Inglês, Educação Física e Polivalente).

O processo seletivo inclui também 3 vagas para secretário escolar (Natal, Mossoró e Macau) com ensino superior completo; e 3 vagas para supervisor escolar (Natal, Mossoró e Natal).

As inscrições podem ser feitas no site www.rn.sesi.org.br, consultar menu “trabalhe conosco”.

O candidato deve consultar o edital também disponível no site e fazer a inscrição no link e enviar documentos solicitados.

Para se inscrever clique no link abaixo:

http://186.209.99.45/selecao_sesi/index.php?class=SelInscricaoForm

Fonte: Sesi