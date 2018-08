Sesc abre inscrições para os cursos gratuitos de setembro

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Sesc RN (entidade do Sistema Fecomércio RN) de setembro em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. São 200 vagas oferecidas e as inscrições podem ser realizadas até 23 de agosto, nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc onde o curso será ministrado. As aulas começam em 4 de setembro.

Teremos cursos nas áreas de culinária, com oficinas de bolos, salgados finos e orientações sobre como montar uma lancheira saudável. Em trabalhos manuais teremos cursos sobre decoração em caixa MDF, brinquedos artesanais, bordado em chapéu.

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura são oferecidos os cursos de confecção de vestidos, oficina de turbantes e faixas, desenho para moda (iniciante), oficina de montagem de tapete com chita.

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. O resultado da seleção será divulgado no site da instituição, o www.sescrn.com.br, no dia 29/08, e as aulas começam a partir do dia 4 de setembro.

Critérios de seleção

Podem se inscrever nos cursos gratuitos, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais.

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental.

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável.