Sesap começa a entrega de 1.500 cadeiras de rodas nesta terça-feira

O Centro Especializado em Reabilitação do Rio Grande do Norte (CER III), antigo CRI (Centro de Reabilitação Infantil/Adulto), começa nesta terça-feira, 20 de setembro, a partir das 8h, a entrega das 70 primeiras cadeiras de rodas a pacientes de Natal e da grande Natal que se cadastraram, na unidade, no período de 2012 a meados de 2014. O evento faz parte da programação da “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência”. O CER/CRI está localizado na Av. Alexandrino de Alencar, 1.900, bairro de Tirol.

Ao todo, serão 1.500 cadeiras que serão entregues a usuários já cadastrados. A Sesap montou uma estratégia de comunicação aos usuários através dos Correios e contato telefônico desde o início do mês de agosto. “Fizemos um levantamento dos cadastros por região, para facilitar o contato e enviamos cartas para os endereços cadastrados”, explicou o diretor geral do CER III(CRI), Sarcinelli Avelino.

Mas, apesar de todo esse trabalho, a unidade está enfrentando dificuldades para localizar algumas pessoas contempladas com a cadeira, devido à mudança de endereço. “É importante que as pessoas que solicitaram cadeiras no período de janeiro de 2012 a julho de 2014 façam a atualização do seu cadastro pelo telefone 3232-9720, bem como o agendamento da entrega no número 3232-9739. As cadeiras só podem ser entregues mediante agendamento”, esclareceu Sarcinelli.

Com relação aos usuários de cadeira de rodas que ainda não deram entrada, devem procurar o CER(CRI) para abrir o processo, levando uma solicitação médica, para preencher o cadastro e fazer as medições necessárias.