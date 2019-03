Sesap abre vagas de estágio remunerado para alunos de graduação

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), informa que estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Não Obrigatório, em parceria com a Escola de Governo do Rio Grande do Norte (EG) e a Secretaria Estadual da Administração dos Recursos Humanos (SEARH). As vagas ofertadas para o exercício de 2019 são para alunos de graduação das seguintes áreas:

Engenharia Elétrica

Comunicação Social

Enfermagem

Saúde Coletiva

Gestão Hospitalar

Tecnologia da Informação

Sistemas de Informação

Administração

Ciências Contábeis

A seleção ocorrerá mediante cadastro no site da Escola de Governo. Os interessados devem se cadastrar por meio do endereço: http://sistemas.searh.rn.gov.br/escoladegoverno/estagio/escolhacad.asp

Assecom/Sesap