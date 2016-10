Servidores municipais protestam na Prefeitura contra o atraso nos salários

Os servidores públicos municipais ocuparam a sede da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) na manhã desta quinta-feira, 06 de outubro, em protesto contra o atraso no pagamento dos salários. Em reunião com representantes da PMM e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), os trabalhadores foram informados que os salários dos servidores seriam pagos, a exemplo do Governo do Estado, de acordo com a faixa de rendimentos.

A Prefeitura informou que os servidores que ganham até R$ 3.100 deverão ter o pagamento depositado na conta na sexta-feira, 07 de outubro. Aqueles que recebem até R$ 4 mil poderão sacar o dinheiro no sábado, 08. Já os servidores com rendimentos superiores a R$ 4 mil deverão receber somente na próxima semana, sem uma data certa prevista.

“Estamos vivendo novamente a angústia do salário atrasado. O filme do salário fracionado se repete. O Secretário de Administração viajou sem passar a informação oficial ao sindicato sobre o pagamento. Não vamos ficar calados, trabalhamos e queremos nosso salário”, afirma a presidente do Sindiserpum, Marleide Cunha.

A presidente do Sindiserpum lembra que, na última quinta-feira, 29 de setembro, o secretário municipal de Administração, Marcos Fernandes, informou que, devido aos feriados da sexta-feira, 30 de setembro, e da última segunda-feira, 03 de outubro, a PMM não teria como fazer os depósitos, os saques poderiam ser realizados na quarta-feira, 05, o que não foi cumprido.