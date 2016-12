Servidores municipais de Natal farão ato-vigília em frente à prefeitura para cobrar salários em atraso

Os servidores públicos da saúde de Natal, em greve desde o dia 16 de novembro, decidiram em assembleia conjunta com os demais servidores do município, realizar um ato unificado em frente à prefeitura do Natal, na sexta-feira, 02 de dezembro, a partir das 8h. Com tendas armadas na porta da prefeitura, os servidores farão um ato-vigília, com direito a feijoada, cobrando o pagamento dos salários em atraso.

“Mesmo diante das ameaças feitas pelo secretário de Saúde, Luiz Roberto Fonseca, de cortar o ponto dos servidores grevistas, a categoria irá resistir aos ataques do prefeito Carlos Eduardo e do secretário. A nossa greve continua!”, disse Célia Dantas do Sindsaúde.

Os servidores reivindicam o cumprimento da Lei Orgânica do Município, que define o recebimento das remunerações até o último dia útil de cada mês. Por Lei, na quarta-feira, 30, deveria ter sido concluído o pagamento do mês de novembro. No entanto, há servidores que sequer receberam os salários do mês de outubro, mesma situação vivida por servidores em Mossoró.