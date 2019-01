Servidores insatisfeitos rrejeitam proposta de Fátima Bezerra

Em reunião nessa segunda-feira (7), o Fórum dos Servidores do RN rejeitou a proposta apresentada pelo Governo do Estado, que pretende pagar os salários de maneira parcelada. A proposta do governo fixa o pagamento adiantado de 30% do salário de janeiro no próximo dia 10 e os 70% restante no fim do mês.

O Fórum Esstadual dos Servidores, que é composto por 18 categorias, entende que a governadora Fátima Bezerra deixa de cumprir compromissos assumidos durante a campanha no que se refere ao pagamento dos funcionários públicos estaduais. Reivindica isonoia, cronologia e solidariedade no pagamento dos salários atrasados que devem ter solução imediata.

Hoje(8), haverá nova rodade de negociações entre os representantes do Fórum e do Governo do Estado. Os servidores vão pleitear uma audiência diretamente com a governadora Fátima Bezerera e não está descartada uma greve geral.

Para quem sempre atuou politicamente ao lado dos servidores, Fátima Bezerra deve estar estranhando ver o seu governo ser acusado de falta de transparência e arbitrariedade, não oportunidade para que os representantes das categorias possam apresentar suas propostas.

“É a segunda vez que o governo nos chama e não nos deixa falar. Estamos indignados com essa proposta, queremos que o governo respeite os serviços púbicos e seus servidores. São mais de 105 mil servidores do poder executivo, que precisam de respeito”, disse a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte (Sinsp/RN), Janeayre Souto. “Não somos funcionários de Robinson Faria, somos funcionários do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Temos o direito de receber os salários que estão em atraso”, complementou.

Para Rosália Fernandes, diretora do Sindsaúde, o comunicado de pagamento como um ato com “requintes de crueldade”, porque segundo a sindicalista, estaria “maquiando” para a sociedade os atrasos em folhas de pagamento em atraso. “Sabemos que não é possível fazer milagre, mas achávamos que fosse feita nesta segunda-feira uma proposta de, pelo menos, o parcelamento dos salários em atraso”, disse Rosália Fernandes.