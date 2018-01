Servente de pedreiro é assassinado a tiros no Alto da Pelonha

O servente de pedreiro Benedito Francisco de Moura, de 40 anos, foi assassinado a tiros por dois homens em uma moto. O crime aconteceu por volta das 19h20 da quinta-feira, 04 de janeiro, na Rua Professora Maria Amélia Gurgel, no Bairro Alto da Pelonha, em Mossoró.

Testemunhas informaram à polícia que Benedito Francisco estava sentado, a poucos metros da casa onde morava, conversando com amigos, quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram contra ele. O servente foi atingido por três disparos, na cabeça e no braço, não resistiu e morreu no local.

Os criminosos conseguiram fugir sem serem identificados. Ainda de acordo com testemunhas, um dos assassinos deixou o local perguntando ao comparsa se haviam matado a pessoa certa.

Familiares e amigos da vítima afirmam desconhecer o que pode ter motivado o crime, uma vez que Benedito não tinha envolvimento com crimes.

Este foi o segundo homicídio em Mossoró neste ano. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foto: Passando na Hora.