Seis detentos fogem de Alcaçuz; Quatro foram recapturados

Mais seis presos fugiram da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, maior unidade prisional do Rio Grande do Norte, localizado no município de Nísia Floresta, na madrugada da sexta-feira, 28 de outubro. De acordo com a Coordenação da Administração Penitenciária (Coape), quatro dos fugitivos foram recapturados.

Dos detentos recapturados, um foi pego ainda na madrugada. Os outros três foram presos na tarde da sexta-feira após fugir de uma abordagem policial na Vila de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. O trio ainda chegou a fazer uma mulher de refém, mas decidiram se entregar quando foram cercados pela polícia.

Continuam foragidos os detentos Danilo da Silva Cardoso e outro preso identificado apenas como “José”. O sobrenome do foragido ainda está sendo investigado pela secretaria, pois o preso se identificava com mais de um nome.

Somente este ano, o RN já registrou a fuga de 347 detentos, dos quais 108 escaparam do Presídio de Alcaçuz.