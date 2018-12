A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social está disponibilizando, desde esta quarta-feira(5), o aplicativo ALERTA CIDADÃO, que ajudará à população do Rio Grande do Norte na recuperação do celular roubado. É só baixar no Playstore e seguir as orientações que estão disponíveis no aplicativo. Caso o usuário deseje usar um navegador o link a ser utilizado é https://www8.defesasocial.rn.gov.br/alertacidadao