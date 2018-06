Secretaria de Saúde entrega cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do CER

O Centro Especializado em Reabilitação (CER, antigo CRI) inicia nesta terça-feira (5), a entrega de cadeiras de rodas aos usuários cadastrados no serviço. Serão distribuídas 540 cadeiras, sendo 80 delas motorizadas. Essa é a primeira vez que este tipo de cadeira será entregue no Estado.

Os pacientes contemplados serão aqueles que possuem um grau maior de comprometimento motor, como lesões medulares altas tipo tetraplegia, doenças neuromusculares e doenças degenerativas. Para estes pacientes a Portaria 1.272/2013 do Ministério da Saúde garante o direito às cadeiras de rodas motorizadas, a partir dos 12 anos de idade.

Também será entregue aos usuários inscritos entre 2014 a 2018, outros modelos de cadeiras de rodas manuais tipo monobloco, cadeira de banho adulto e infantil, totalizando 540 cadeiras de rodas, num investimento de 1,2 milhão de reais do Ministério da Saúde.

“É um marco no serviço de concessão de cadeiras de rodas no nosso estado e irá contemplar um número de pacientes expressivo. As cadeiras contribuem para melhorar sua qualidade de vida e sua saúde, possibilitando-lhes mais conforto e um aumento da autoestima”, comemorou Sara de Lourdes, fisioterapeuta e membro da equipe de concessão de cadeira de rodas do RN.