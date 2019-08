Secretaria de Saúde define cinco pontos extras de vacinação contra raiva em cães e gatos

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, definiu mais cinco pontos extras de vacinação contra raiva em cães e gatos. Os locais foram escolhidos em pontos estratégicos visando atender ao maior número de pessoas. A partir desta segunda-feira (19) os mossoroenses já podem procurar os pontos extras, que vão ficar instalados por tempo determinado e depois devem chegar a outros pontos da cidade.

Praça em frente ao Arte da Terra, 14h às 17h, de segunda a sexta em curta temporada, localizado na Avenida Presidente Dutra – Ilha de Santa Luzia.

Praça do Conjunto Inocoop (praça da UPA do Alto de São Manoel), 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Parque Municipal, 7h30 às 11h e 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Centro Comercial do bairro Abolição I, 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Praça do Livro na Avenida Rio Branco, no bairro Santo Antônio, 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os mossoroenses podem encontrar a vacina antirrábica também, durante todo o período de Campanha de 19 de agosto a 18 de outubro, no Centro de Controle de Zoonoses, das 7h30 às 11h e 13h30 às 17h. O CCZ está localizado no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, rua Pedro Alves Cabral, n° 01, Aeroporto. Incluindo o CCZ, o Município está ofertando seis pontos de vacinação na cidade.

O Ministério da Saúde estima que 49.160 cães e gatos devem ser vacinados em Mossoró (32.066 cães e 17.094 gatos). Desse número, o Município deve atingir, pelo menos, uma cobertura vacinal mínima de 80%. Nos anos de 2017 e 2018 a Prefeitura superou as coberturas vacinais determinadas pelo MS, chegando a 85% e 105%, respectivamente.

Uma novidade deste ano, ampliando as ofertas das vacinas, é que a Secretaria de Saúde vai levar as antirrábicas para as próximas edições do exitoso projeto Família em Foco que vão acontecer dentro do período da Campanha Antirrábica.

A vacina contra raiva é exclusiva para cães e gatos. Os animais devem ser vacinados a partir dos 3 meses de vida. Fêmeas gestantes ou que estejam amamentando também devem ser vacinadas. A imunidade da vacina é válida por um período de um ano e os tutores dos animais devem comparecer todos os anos na Campanha Antirrábica para garantirem uma proteção contínua.

