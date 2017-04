Secretária de educação cobrará segurança para escolas do RN

Nesta sexta-feira (28), a secretária de Educação do RN, professora Cláudia Santa Rosa, tem audiência com a secretária de Segurança Pública e da Defesa Social, delegada Sheila Freitas, às na sede da SESED, no Centro Administrativo do Estado, em Natal.

Na audiência marcada para começar às 09h a secretária estará acompanhada de uma representação de gestores das escolas estaduais que buscarão ações de segurança que contemplem as escolas do Rio Grande do Norte.

“Diante dos constantes casos de violência que parte das nossas escolas enfrentam, estarei levando a secretária Sheila Freitas a nossa preocupação diante dessa situação e conhecer quais as ações estão sendo planejadas pela SESED para solução desse grave problema”, declarou a professora Cláudia Santa Rosa.

Os gestores das Escolas Estaduais José Fernandes Machado, Jean Mermoz e Francisco Ivo, localizadas em Natal, participam da reunião.

O encontro dará continuidade a série de diálogos que a SEEC vem realizando com a Segurança Pública, tendo em vista superar o quadro de insegurança que ronda as escolas, principalmente nas maiores cidades, o que prejudica o funcionamento das escolas e a aprendizagem dos estudantes.

Na última quarta-feira, em Mossoró, a escola estadual Jerônimo Rosado, no conjunto Vingt Rosado, foi invadida por homens armados que levaram mais de 40 aparelhos celulares, e pertences dos estudantes e funcionários do turno noturno.

Nesta quinta-feira, homens armados tentaram tomar a arma do segurança do Sesi, em Mossoró, onde funciona uma escola, e novamente estudantes tiveram a vida em risco.

Em meio a troca de tiros, estudantes se lançaram ao chão, na tentativa de se livrarem das balas que atingiram veículos estacionados em frente a sede do Sesi.

Mesmo com os recentes casos em Mossoró, a reunião não contará com a participação de nenhum dirigente escolar da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.