Sebrae e Facebook oferecem palestras gratuitas online

Como atender o cliente pelo WhatsApp? O Instagram pode ajudar seu negócio? Como encantar o cliente com pouco investimento? Empresários interessados em saber mais sobre os assuntos citados acima podem participar, este mês, do primeiro evento de palestras online do Sebrae, em parceria com o Facebook, voltado para os pequenos negócios de todo Brasil.

O Sebrae Talks oferece gratuitamente apresentações sobre tendências de marketing e vendas. Ana Júlia Ghirello, Eduardo L’Hottelier, Vitor Peçanha e Jorge Lisauskas estão entre os palestrantes. A primeira edição está sendo realizada nos dias 28, 29 e 30 de setembro, totalizando 12 palestras, sendo quatro por dia, cada uma com duração de 30 minutos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sebraetalks.com.br.

Entre os temas de palestras estão “Quem é meu cliente”, “Como o Facebook alavanca as vendas”, “Marketing digital para pequenos negócios”, “Minha loja virtual” e “Como vender em tempos de crise”. Os certificados estarão disponíveis a partir do dia 10 de outubro. A segunda edição do Sebrae Talks está prevista para novembro deste ano.

Microempreendedores individuais e proprietários de micro e pequenas empresas, de qualquer lugar do país, podem se inscrever para cada capacitação por meio do site do evento – precisa, apenas, ter um computador, tablet ou smartphone, com acesso à internet. Durante as palestras, os participantes terão à disposição um consultor do Sebrae para interagir sobre cada tema.

Confira a programação Sebrae Talks:

Dia 29/09

Palestra: Como vender através do conteúdo.

Palestrante: Vitor Peçanha | Cofundador da Rock Content, a maior empresa de Marketing de Conteúdo do Brasil.

Horário: 11h às 12h

Palestrante: Vitor Peçanha | Cofundador da Rock Content, a maior empresa de Marketing de Conteúdo do Brasil. Horário: 11h às 12h Palestra: Meu negócio 2.0.

Palestrante: Ana Júlia Ghirello | Fundadora da abeLLha, incubadora de startups, fez parte do time que abriu o bomnegócio.com e se uniu à OLX, onde foi CEO.

Horário: 12h às 13h

Palestrante: Ana Júlia Ghirello | Fundadora da abeLLha, incubadora de startups, fez parte do time que abriu o bomnegócio.com e se uniu à OLX, onde foi CEO. Horário: 12h às 13h Palestra: Minha loja virtual.

Palestrante: Mayte Carvalho | Empreendedora do aplicativo Beleza de Farmácia, já gerenciou a comunicação de O Boticário e Unilever e é coautora do livro Dicas de Mulheres Inspiradoras.

Horário: 13h às 14h

Palestrante: Mayte Carvalho | Empreendedora do aplicativo Beleza de Farmácia, já gerenciou a comunicação de O Boticário e Unilever e é coautora do livro Dicas de Mulheres Inspiradoras. Horário: 13h às 14h Palestra: O Instagram pode ajudar seu negócio (Facebook).

Palestrante: Jorge Lisauskas | Gerente de empreendedorismo do Facebook para a América Latina.

Horário: 19h às 20h

Dia 30/09