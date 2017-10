Sandra Rosado propõe espaços reservados para autores locais em livrarias e bibliotecas

A vereadora Sandra Rosado (PSB) apresentou à Câmara Municipal de Mossoró nesta terça-feira, 10, o Projeto de Lei 4.413/2017, que cria espaços reservados para escritores de Mossoró em livrarias e bibliotecas da cidade.

“O objetivo da nossa proposta é que as livrarias e as bibliotecas no município tenham espaço específico, regulamentado por lei, para que os autores de Mossoró possam expor suas obras para o público”, explica a parlamentar.

Entre as normas do projeto, está a presença dos dizeres “Autores de Mossoró” nas estantes reservadas, e a garantia do direito para escritores residentes em Mossoró há mais de dois anos.

“Outra medida prevista é a que a livraria que possuir catálogo, ou qualquer outro meio de divulgação de venda, faça constar obras de escritores de Mossoró em destaque”, informa Sandra.

O projeto foi lido na sessão ordinária de hoje e encaminhado às comissões técnicas da Câmara Municipal, para ser avaliado antes de receber a votação final, no plenário, em breve.