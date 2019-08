Sandra relembra trajetória e reforça apoio ao Jucuri

Vereadora foi uma das responsáveis pelo da localidade

Na sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (28), a vereadora Sandra Rosado (PSDB) relembrou a luta para a construção do poço que atende comunidades rurais de Mossoró. A sessão ocorreu no Jucuri, a pedido da vereadora Sandra, através do Projeto Câmara Cidadã, realizado pela Fundação Aldenor Nogueira.

Para Sandra Rosado, a construção do poço no Jucuri foi uma vitória que marcou sua trajetória política e favorece até hoje as comunidades da zona rural. “Lembrarei sempre da luta em busca de recursos, da ajuda de Eduardo Campos e do deputado federal Laíre Rosado. Quando furamos o poço, descobrimos que a água era suficiente para atender outras comunidades e conseguimos os recursos para a adutora. Foi uma grande vitória para Mossoró”, recordou.

Obras e segurança

A vereadora aproveitou o espaço para reivindicar a melhora na segurança do Jucuri e reforçar solicitações de obras para a comunidade. “Já pedi a construção da quadra da Escola Municipal do Jucuru, a limpeza do lixo, iluminação pública e reforço na segurança pública. Continuarei lutando por essa comunidade”, declarou.

Sandra finalizou o pronunciamento destacando o talento do poeta Galego do Jucuri e agradecendo o empenho dos funcionários públicos da Escola Municipal e Unidade Básica de Saúde. “É notório que a escola e o posto de saúde são bem cuidados. As pessoas aqui prestam um grande serviço para essa comunidade”, reconhece.

Amanda Santana Balbi —Assecom/CMM