SAMU vai utilizar “segways” para agilizar atendimentos durante o MCJ 2019

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mossoró está inovando na maneira de ofertar os atendimentos médicos gratuitos durante a edição deste ano do Mossoró Cidade Junina. A secretária de Saúde, Saudade Azevedo, conseguiu dois veículos elétricos de duas rodas, os chamados Segways, para dar mais agilidade as assistências médicas durante o Pingo da Mei Dia e todos os outros dias de festa do MCJ. Saudade obteve os Segways em parceria com o SAMU Estadual.

Segundo Saudade Azevedo, essa iniciativa foi pensada visando garantir mais rapidez e agilidade nos possíveis atendimentos médicos dos mossoroenses e pessoas de outros estados que procuram Mossoró nesta época do ano. “Queremos dar mais agilidade aos atendimentos médicos no Pingo e os dias de festa na Estação. Os Segways são muito utilizados em grandes eventos, onde há a necessidade de se locomover com maior rapidez. Nossos servidores do SAMU passaram por treinamento e vão operar esses veículos elétricas com responsabilidade e compromisso.”, destacou a secretária.

Os Segways estão equipados com kits de primeiros socorros e com um Desfibrilador Externo Automático (DEA), que é um aparelho usado para restabelecer o ritmo cardíaco do paciente, no caso de uma parada cardiorrespiratória.

“Esse aparelho tem o objetivo de emitir uma carga elétrica moderada no coração que está sofrendo algum tipo de arritmia. É capaz de restaurar o ritmo cardíaco possibilitando as vítimas de parada cardíaca chances reais de sobrevivência.”, explica a enfermeira Cláudia Regina do SAMU.

A Secretaria de Saúde contará com um ponto de apoio na Comunidade de Saúde, ao lado da Estação das Artes, na Avenida Rio Branco, que funcionará durante o Pingo e todos os outros dias de festa na Estação. Duas ambulâncias ficarão disponíveis com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores para garantir um evento tranquilo aos foliões.

