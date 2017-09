Salão oferece tarde de beleza para mães de crianças e adolescentes com câncer

A Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR) e Vilani Torres Coiffeur proporcionarão às mães e responsáveis por crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer um momento de cuidados estéticos. Será na terça-feira, 19 de setembro, a partir das 14h, no próprio salão, localizado na Rua Francisco Balduíno, nº 11, Centro de Mossoró.

Mais do que cuidar do visual dessas mães que, em virtude do tratamento dos filhos muitas vezes abdicam de cuidados consigo, a ação visa incentivar a autoestima dessas mulheres que já carregam dentro de si uma beleza irretocável, delineada por suas histórias de força, luta e superação junto aos filhos.

A proposta foi abraçada de imediato por Vilani Torres e sua equipe. “Para mim é maravilhoso poder ajudar a proporcionar um pouco de autoestima para essas mães que abdicam um pouco de si por causa do cuidado com os filhos”, comenta a proprietária do salão.

Setembro Dourado

As atividades alusivas ao mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil foram iniciadas no dia 12 desse mês. A abertura ocorreu com programação na Unidade Infantil da AAPCMR e presença da onco-hematologista infantojuvenil, Edvis Serafim.

Amanhã, às 9h, também haverá palestra sobre a temática abordada no Setembro Dourado. Dessa vez, a médica ministrará palestra em Areia Branca, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.