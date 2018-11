Rosalba empossa Maria da Saudade como secretária de Saúde

A prefeita Rosalba Ciarlini empossou, na segunda-feira, 26, no Salão dos Grandes Atos, a enfermeira mossoroense Maria da Saudade para assumir a gestão da Secretaria de Saúde do Município, no lugar do também enfermeiro Benjamin Bento.

No discurso de posse, Saudade agradeceu a prefeita pela confiança e afirmou que tem conhecimento dos desafios que a saúde enfrenta. “Agradeço a prefeita pelo convite. Fico muito honrada em voltar a minha casa e prestar esse serviço ao meu povo. Estou consciente da luta, sei das dificuldades e minhas responsabilidades. Estou bastante motivada e empolgada para fazer um bom trabalho”, destacou a mossoroense com 30 anos de experiência na saúde.

A nova secretária ainda comentou que a Prefeitura investe mais que o dobro do que é determinado para área da saúde. “O Município investe mais de 30% do orçamento próprio na saúde. A Secretaria tem bons técnicos, bons profissionais. Temos tudo para fazer um bom trabalho e vamos fazer”, finalizou Maria da Saudade.

Rosalba Ciarlini agradeceu a Maria da Saudade por ter aceitado o desafio de gerir a Saúde do Município. Ela também garantiu todo o apoio, e dos outros secretários municipais, para ajudar a secretária. “Ela é mossoroense e todo mossoroense quer o melhor pra Mossoró. Trabalha há 30 anos na saúde e sempre demonstrou dedicação, coragem, vontade de acertar e fazer o melhor”, reforçou a prefeita.

Ainda segundo Rosalba, Maria da Saudade de Azevedo Moreira Machado é mais uma mulher que vai ser destaque no governo.”Agora somos 12 mulheres nas funções maiores na nossa administração. Sem tirar os méritos dos nossos homens, mas isso mostra a força da mulher mossoroense”, comentou.

A nomeação de Maria Saudade de Azevedo foi publicada na edição 486-A, do Jornal Oficial do Município (JOM), da segunda-feira, 26.