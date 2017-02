Rodada da Copa de Futebol de Caraúbas foi marcada por placares elásticos

A rodada da Primeira Copa Municipal de Futebol de Campo de Caraúbas foi marcada por placares elásticos nas duas partidas da competição. No domingo 05, a equipe do Rena Motos goleou por 5 X 2 o time do Liberdade Esporte Clube. Já no sábado passado, o New Boys venceu por 3 X 1 a comunidade de Mirandas.

De acordo com o subsecretário de esportes Carlos Alves, além da mira certeira dos artilheiros, o final de semana foi marcado por grande presença da torcida no Estádio Municipal Cleto de Oliveira Filho, o “Tetezão”.

“As últimas partidas foram marcadas por goleadas e pela presença do público que está comparecendo ao estádio. Os torcedores estão cada vez mais se habituando ao futebol e isso é muito bom para o município”, explicou Carlos Alves.

Classificação

A Primeira Copa Municipal está sendo disputada por nove equipes, da cidade e da zona rural, divididas em dois grupos, onde os times se enfrentam entre si. Abaixo confira a tabela de classificação: