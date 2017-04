RN proíbe entrada de quatro alimentos em 13 municípios devido a mosca da fruta

O Governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do estado desta terça-feira, 25, um decreto proibindo a entrada de melão, melancia, abóbora e pepino em Mossoró e mais 12 municípios. A determinação vale para os alimentos que forem produzidos fora dos municípios potiguares e tem por objetivo evitar a proliferação da mosca da fruta na região.

Além de Mossoró, o decreto afeta a entrada dos alimentos em Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Porto do Mangue, Carnaubais, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Açu e Upanema está proibida

A proibição, no entanto, não é válida para as frutas e legumes produzidos em Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Russas e Quixeré, do Estado do Ceará, reconhecidas pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) como livres da mosca da fruta.

Para entrar com os produtos no RN, será preciso apresentar o Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), Permissão de Trânsito Vegetal (PTV) ou Certificado Fitossanitário (CF).

A mosca da fruta é uma praga que ataca os alimentos maduros. As larvas do inseto se alimentam da polpa e estragam o fruto.