Polícia Civil do Ceará cumpre mandado de buscas em Natal

O Departamento de Combate à Corrupção (Decor) da Polícia Civil do Ceará, em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) cumpre a , na manhã desta quinta-feira (21), mandados de busca em Candelária, bairro da Zona Sul de Natal. A operação Hélio, que investiga desvio de dinheiro público e de cilindros de gás hélio em hospitais em Fortaleza e em outras cidades do Ceará.