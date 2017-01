RN fecha 2016 com 1988 Homicídios, afirma OBVIO em seu relatório anual

O Observatório da Violência Letal Intencional, em suas inúmeras análises publicadas ao longo de 5 boletins mensais, 2 especiais e um anuário da violência homicida, vem apresentando diagnósticos que informam desse grande ocaso no luminar da segurança pública. Segundo os seus coordenadores, “não existe mais segurança pública no Rio Grande do Norte, o que existe são ações espasmódicas buscam acertos respaldados em experiências empíricas e imitações de métodos já obsoletos nos lugares onde foram inicialmente tentados.”

Neste mês o OBVIO apresenta seu último boletim mensal de dezembro 2016, mostrando todo o levantamento da violência homicida do ano comparados a 2014 e 2015, fazendo um mapeamento proporcional.

Na íntegra para O Mossoroense.

Nesta edição:

2016: O ano que queremos esquecer.

A última semana do ano mais violento da década.

Análise Retrospectiva 2016: O ano que queremos esquecer.

Ranking geral de violência contra a mulher.

Ao terminarmos ao ano mais violento, um ano que todos queremos esquecer e dizer adeus pra sempre, precisamos ser pacificadores e nos desviarmos de toda e qualquer paixão política, compreendendo que conquistas foram feitas no primeiro ano da Administração Faria, que logrou o feito histórico de reduzir a violência homicida em 5,7%, reaparelhamento das delegacias das mulheres, criação da central de flagrantes, inúmeras exitosas operações das polícias civil e militar, e outros acertos pontuais.

Esse sexto boletim do OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional do RN, Grupo de Pesquisa da Universidade Federal Rural do Semi-Àrido (UFERSA), cadastrado no CNPQ, com um Laboratório de Pesquisa com Núcleo na Universidade Potiguar (UnP), registra nossos agradecimentos àqueles que contribuíram para o mapeamento da violência homicida em 2016, à mídia que utiliza nossos estudos, à sociedade civil organizada que nos demanda pesquisas, e à sociedade potiguar. A todos, dedicamos nosso trabalho pro bono e nos esforçaremos para manter, a despeito das dificuldades impostas pela gestão atual, nossa contribuição para tornar 2017 um ano de menos violência e mais da paz com a qual todos sonhamos.

Acesse e faça o dowload do relatório integral clicando em OBVIO 06 JAN 2017

OBVIO – Observatório da Violência do Rio Grande do Norte