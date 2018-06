Rio Grande do Norte tem 79,4% do público alvo vacinado contra a gripe

Após prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, 79,4% do público-alvo se vacinou no Rio Grande do Norte. Segundo o balanço publicado pelo Ministério da Saúde, 727.142 doses foram aplicadas no estado.

Em todo o Brasil, 75,8% desse público já está vacinado. A expectativa é que 54,4 milhões de pessoas sejam vacinadas em todo o País até 15 de junho, quando termina a campanha. O público com maior cobertura até o momento é de puérperas, com 86,7%, seguido pelos idosos (86,6%), professores (85,4%) e indígenas (81,7%). Entre os trabalhadores de saúde, a cobertura de vacinação ficou em 79,7,6% e gestantes 62%. O grupo com menor índice de vacinação foram as crianças, entre seis meses e cinco anos, a cobertura é de apenas 57,5%.

“É preciso que as pessoas consideradas do grupo-prioritário se conscientizem da importância da vacinação e procurem os postos para se protegerem contra a gripe”, ressaltou a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, Carla Domingues.

Após o fim da campanha, caso haja disponibilidade, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça a importância dos estados e municípios continuarem a vacinar os grupos prioritários, em especial, crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades, público com maior risco de complicações para a doença.