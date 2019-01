Rio Grande do Norte participa de feira de turismo na Holanda

Começou hoje (09) e vai até domingo (13) a feira de turismo Vakantibeurs, em Utrech, na Holanda, o Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), participa pela primeira vez com estande próprio no evento.

Com o objetivo de fortalecer o destino, uma comitiva de representantes do estado, da hotelaria e entidades do trade turístico potiguar estão presentes durante a feira para divulgar as belezas naturais e o destino.

Durante o primeiro dia de feira, aconteceu o lançamento do voo Amsterdã/Natal, previsto para começar a operar já em novembro de 2019, com duas frequências semanais. A secretária de turismo do RN, Ana Maria da Costa, a embaixadora do Brasil na Holanda e o prefeito de Natal receberam dos representantes da Corendon o folheto de divulgação do voo, que foi colocado no sistema ontem (08) e já obteve vendas.

A titular da Setur/Emprotur do Rio Grande do Norte, Ana Maria da Costa, destacou a importância de retomar os voos charters entre Natal e os destinos da Europa. “Nós já tivemos vários voos partindo da Europa para Natal, nosso objetivo nessa viagem é conseguir reabrir e restabelecer esse mercado, com o lançamento desse novo voo Amsterdã/ Natal, que terá duas frequências semanais a partir de novembro de 2019. Ressalto ainda a importante parceria das entidades do trade, como ABIH/RN e Fecomércio, para fortalecer nosso estado ”, contou Ana Maria.