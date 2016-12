Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

COMO DEVO PREPARAR-ME PARA O ANO NOVO?

“Não te glories do dia de amanhã; porque não sabes o que produzirá o dia”. (Provérbios 27:1)

Já se avizinha o novo ano. O passado, deve ficar no passado o futuro deve ser visto a olhos de águia. Certamente, este que suas luzes estão apagando-se, para alguns trouxe alegria, para outros dores e tristezas. Alguns enfrentaram uma gama de problemas. Entretanto, o lado bom é que, para muitos a porta foi aberta e com ela chegou a felicidade, o casamento, o emprego e as conquistas. Para outros o novo ano é um recomeço.

O novo ano deve ser visto de quatro maneira e modelos de preparação:

a) Sabendo que o desconhecido pertence a Deus

A caminha na vida deve ser uma caminhada de fé. Pois, ninguém sabe o futuro, este pertence a Deus. Na verdade todos desejam um ano novo repleto de paz, felicidade, prosperidade. Entretanto, pode ocorre desventura neste novo ano, mas, nos espirito deve estar preparado para enfrentar o dia-a-dia.

Não existe uma promessa de apenas felicidade, todavia o livro aos Hebreus nos aconselha que: “Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele”. (Hebreus 10:38). É exatamente essa confiança em Cristo através da fé que nos dar segurança de um novo dia.

b) compreendendo que o inesperado, Deus já conhece

A nossa vida é repleta de surpresas boas e ruim. Neste novo ano que se avizinha, podemos enfrentar inesperadas doenças, decepções e problemas, pois ainda estamos vivendo na terra. Talvez você esteja pensando! Então tenho que esperar o medo e o horror? Não, precisamos andar perto de Deus a medida que Ele nos guia passo a passo através da Sua Palavra e do Espírito Santo. Podemos caminhar na fé, crendo que Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem, como afirma o apóstolo Paulo escrevendo ao Romanos: “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito”. (Romanos 8:28).

É dessa forma que devemos caminhar neste novo ano, confiando e nos preparado mentalmente para enfrentar as dores dessa vida e as alegrias.

c) deixe o passado para trás

O profeta Isaías nos faz lembrar a renovação dos sonhos e acreditar em novo tempo, investido no futuro diante de Deus, assim ele afirma: “Mas agora o Deus Eterno diz ao seu povo: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas.” (Isaías 43:18,19).

Assim o maior desafio do novo ano é deixar o passado no passado. Como esclarecer o verso bíblico. “Mas agora o Deus Eterno diz ao seu povo: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.” (Isaías 43:18,19).

As feridas caudas pela insensatez e a dor da angústia, Deus deseja cuidar e sara. Assim Ele Afirma: “Quando o Deus Eterno tratar as suas feridas e curar os seus ferimentos, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será sete vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de sete dias.” (Isaías 30:26).

d) Afirmações de Deus sobre o futuro de quem o serve

“Lembra-te do Deus Eterno antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora.” (Eclesiastes 12:2)

“Assim o seu futuro será brilhante, e você nunca mais perderá a esperança.” (Provérbios 23:18).

Portanto, Este é um novo tempo! E o conselho para novos dias é “Ponha a sua vida nas mãos do Deus Eterno, confie nele, e ele o ajudará.” (Salmo 37:5). E assim vamos ajudar para que esse ano seja melhor para todos. Então, podemos dizer como Paulo: “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé” (2 Timóteo 4:7).

TEMPOS PROFÉTICOS



De frente para o Menorah

Orientações de Deus para o templo “Junto a cada fileira coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo”. (Levítico 24:7)

Nos últimos sábados, uma encenação do ritual do Shabat, ocorreu na cidade sagrada de Hebron, dando aos participantes um gostinho de como era o serviço no Templo durante os tempos bíblicos, dando um passo prático para a preparação do Terceiro Templo.

Mais de 80 participantes foram recebidos em Hebron, para a iluminação da Menorah do Templo, iluminado por Shimshon Álbum e rabino Yaakov Hayman, o presidente recém-eleito do Movimento do Templo.

O panim lechem é o pão ázimo (ou asmo), semelhante à matzá comido na Páscoa, e os 12 pães são obrigatórios por mandamento bíblico a estarem em exibição no interior do santuário do Templo em todos os momentos. Copos de incenso misturados com sal foram colocados sobre o pão. “Apanhe da melhor farinha e asse doze pães, usando dois jarros para cada pão. (Levítico 24:5).

Antigamente, na época do Templo, os Cohanim (homens da casta sacerdotal judaica) eram separados em grupos familiares e vinham para Jerusalém servir no Templo uma vez por semana em cada ano. O novo grupo de sacerdotes (descendentes destes Cohanim) chegaram ao tempo para começar seu serviço no sábado. Na tarde de sábado, os sacerdotes que saíram, removeram o pão que havia sido exibido por uma semana, e os substituiu por pão recém-assado.

Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. (Levítico 24:8).

As duas famílias Kohen, então se juntaram em uma refeição, e comeram os panim lechem (mostra de pães) que acabara de ser substituído.

O panim lechem (mostra de pães) retornaram neste sábado, quando as gerações atuais de Cohanim reencenaram a festa como seus ancestrais costumavam fazer no Templo, participando da panim lechem vestidos com as roupas especiais, preparadas para ser usado no Terceiro Templo.

O evento foi organizado pelo recém criado Sinédrio. O Rabino Hillel Weiss, porta-voz do Sinédrio, explicou por que Hebron e não Jerusalém foi escolhido para o evento.

“O primeiro sacrifício aconteceu quando Abraão sacrificou um carneiro no lugar de Isaac, de modo que o serviço do Templo é realmente enraizado aqui, onde os patriarcas estão enterrados”, disse o rabino Weiss ao Breaking Israel News.

Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. (Gênesis 22:13).

“Antes de estabelecer sua realeza e os fundamentos do Templo em Jerusalém, o rei Davi estava sete anos em Hebron”, disse o rabino Weiss.” As sementes do Messias que irão crescer em Jerusalém e trazer de volta o serviço do Templo estão plantadas aqui em Hebron”.

Tzipporet Chezi, um membro do grupo de defesa Mulheres do Templo, organizou a logística. Ela explicou que o evento não se destina a comemorar os Templos perdidos, mas um olhar para o futuro.

“A cerimônia está acontecendo como uma preparação para o futuro, para o Terceiro Templo”, disse ela.

O presidente do Movimento do Templo, rabino Hayman, explicou por que o grupo sente que é necessário tomar medidas para construir o Terceiro Templo hoje.

“O templo não é apenas uma coisa histórica”, disse o rabino Hayman, “Ele traz paz ao mundo, e o mundo não funciona adequadamente sem ele”.(fonte: Breaking Israel News)

EJAD 2017

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – (AMOL)



Foto: net-ACJUS

Helder Heronildes está em plena atividade junto a AMOL e anuncia as posses dos recém eleitos: Lucio Nei e Wellington Barreto. A posse será no primeiro semestre de 2107.

O PODER DA MÚSICA

“E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua mão; então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele.” (1 Samuel 16:23).

A música tem o poder de relaxar e estimular a mente. Não é a toa que o próprio Davi sabia desse poder divino da música. Além de compor e cantar seus salmos Davi era um experto em como agradar a Deus.

Relação das mais belas canções:

Faça um teste, Marina de Oliveira

Uma música alegre e evangelística que desafia o ouvinte a largar o mundo por amor a Jesus Cristo. Esta música gospel antiga de Marina de Oliveira pode não ser conhecida hoje em dia, mas fez muito sucesso nos anos 80 e 90 e ao ouvi-la você entenderá. Numa época que a música, em geral, passava por transformações, se modernizando, muitos cantores cristãos ficavam em dúvida se deveria seguir a modernidade ou não. A música “Faça um teste” de Marina de Oliveira mostra que os cristãos fizeram uma ótima escolha.

Jeová é o teu cavaleiro, Koinonya

Muitos associam esta música a Kleber Lucas, mas a música “Jeová é o teu cavaleiro” foi lançada pelo Ministério de Louvor Koinonya no início dos anos 90. Uma música que as igrejas ainda tocam em seus cultos mostra como esta música gospel de 1990 marcou uma geração, e ainda marca.

Alto preço, Asaph Borba

Um dos ícones da música evangélica dos anos 90, Asaph Borba foi um dos pioneiros na modernização da música cristã. Este louvor antigo continua sendo uma das mais belas canções evangélicas de todos os tempos.

Viverei viverás, Grupo Nova dimensão

Esta música evangélica de 1990 pode não ser tão conhecida. Não é tocada nas rádios há anos, mas quem ouviu sabe como ela fez sucesso e nos traz à memória uma época de florescimento da música cristã nos anos 90.

Jesus é aliança, Nilópolis

A Comunidade de Nilópolis é, ainda hoje, uma das referências de música evangélica. Com sucesso nos anos 90, 2000 e nesta década de 10, a igreja segue seu papel de evangelizar e criar grandes sucessos. A música “Jesus é aliança” foi uma das melhores músicas evangélicas dos anos 90.

Princípio, Rebanhão

O grupo de louvor Rebanhão causou grande transformação na música gospel nos anos 90. Com ritmos mais dançantes e letras com vocabulário mais popular, o grupo logo caiu no gosto dos cristãos. A canção “Princípio” foi uma das mais tocadas em 1990. Não conseguimos apurar o ano exato de seu lançamento certo, mas certamente não pode ficar de fora da lista das melhores músicas evangélicas de 1990. Quando procurar por louvores antigos, pesquise as músicas desta banda e você não vai se arrepender.

Infinitamente Mais, Grupo Life (Asaph Borba)

Mais uma música que segue sendo tocada nas igrejas, nas rádios e regravações pelo Brasil afora. Não apenas um dos melhores louvores de 1990, mas uma marca da música cristã dos anos 90.

Jesus Cristo mudou meu viver – Grupo Som Maior

Certamente a interpretação de Aline Barros para esta música é a versão que todos conhecemos desta música gospel antiga. Provavelmente o grupo Som Maior lançou a música Jesus Cristo mudou meu viver sem saber que ela continuaria fazendo sucesso após décadas. (Fonte:materialgospel)

RECONHECIMENTO



Foto: Blog do Barreto

Diz a bíblia sobre a mulher guerreira: “Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas jóias”! Provérbios 31:10

Essa mulher (Sandra Rosado), é uma verdadeira guerreira, sempre lutou por Mossoró e pelo povo dessa cidade. O povo num gesto de gratidão a elegeu para vereadora. Parabéns grande guerreira.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Governo concede isenção de impostos para igrejas em Amapá

2- Papa presta homenagem a cristãos iraquianos perseguidos pelo EI

3- Pesquisa mostra que nove entre dez brasileiros atribuem a Deus sucesso financeiro

4- Isenção fiscal para igrejas e instituições de ensino religiosas pode ser reavaliada

5- Igreja Universal pagará este ano à Record R$ 575 milhões pelo horário das madrugadas

6- Datafolha revela que catolicismo perde 9 milhões de seguidores no Brasil

7- Pesquisa da organização Visão Mundial revela que poucos cristãos oram por refugiados

8- “Contem a história do homem que veio para salvar a gente”, pede Marcos Mion

9- Pela primeira vez, cristãos iraquianos celebram o Natal desde 2013. (Fonte: folha gospel)

OMS ANUNCIA VACINA ‘ATÉ 100% EFICAZ’ CONTRA EBOLA

Uma vacina de origem canadense contra o Ebola pode ter “até 100%” de sucesso – declarou a Organização Mundial de Saúde (OMS), nesta sexta-feira (23).

Nenhum caso de Ebola foi registrado entre as cerca de seis mil pessoas que receberam essa vacina na Guiné, no ano passado, contra os 23 casos de pessoas não vacinadas.

“O que sugere claramente que a vacina é muito eficaz e poderá ter uma eficácia de até 100%”, disse à AFP a subdiretora-geral da OMS, doutora Marie-Paule Kieny.

O vírus já deixou mais de 11 mil mortos na África Ocidental. (Fonte: AFP via UOL)



Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol.

GRANDES FEITOS

Velho amigo de evangelização e pregação. O pastor Alny Moura é gente que faz o bem a cidade e ao estado. Sempre com uma palavra amiga e de conciliação.

Desde o tempo primórdios da fé, o pastor Alny Moura sempre foi essa pessoa amável. Caro amigo meus parabéns pela sua atuação tanto no mundo material como no mundo espiritual. Nós seus amigos oramos pro você.

LIVROS DE METAL DESCOBERTOS NA JORDÂNIA TRAZEM REGISTROS IMPORTANTES SOBRE O MINISTÉRIO DE JESUS

As descobertas arqueológicas estão aflorado ao longo dos anos permitem rascunhar parte do que não foi registrado nos livros e confrontar o que se conhece para conferir sua coerência ou divergência dos fatos históricos. Um conjunto de 70 livros de metal, descobertos em 2008, é agora a mais nova fonte de conhecimento sobre o ministério de Jesus.

Para muitos arqueólogos, a descoberta desses livros – em uma caverna na Jordânia onde os cristãos do primeiro século se abrigaram após a queda do Templo de Salomão, no ano 70 d. C. -é a mais importante da história do mundo moderno.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

REFLEXÃO

Se não tiver amor…

“Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor sou como o bronze que soa ou o sino que retine… mesmo que tivesse toda a fé a ponto de, transportar montanhas, se não tiver amor, não serei nada.” (1 Coríntios 13:1 2)

