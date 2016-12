Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

PASTORES, PADRES E BISPOS ARROGANTES UMA CONTRADIÇÃO AS INSTRUÇÕES DE CRISTO

É necessário fazer uma diferença entre os tipos de orgulho. Pois há um que Deus odeia. Assim como declara Salomão: “Temer o Senhor é odiar o mal; odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso”. (Pv 8:13). Entretanto, o orgulho que sentimos por fazer algo bem feito é perfeitamente normal. Assim como, o tipo de orgulho que nasce de sermos justos aos nossos próprios olhos é pecado e Deus despreza, pois essa ação meramente humana, bloqueia a nossa aproximação dEle. Como declarar o salmista ao afirmar: “Em sua presunção o ímpio não o busca; não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos”. (Salmo 10:4). Essa declaração mostra como a alma dos orgulhosos estão tão cheios de si, por isso seus pensamentos estão longe de Deus: “Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus; todas as suas cogitações são que não há Deus”. Esse tipo de orgulho arrogante é o contrário do espírito de humildade que Deus procura: “Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus” (Mateus 5:3).

Uma pergunta sempre feita, é quem são os pobres de espirito? De forma bibliologica, a explicação é: Os “pobres de espírito” são aqueles que distinguem seu colapso espiritual e sua falta de capacidade de chegar-se a Deus, assim como o reconhecimento da necessidade da divina graça de Deus. Entretanto os orgulhosos, por outro lado, são tão cegos por causa de seu orgulho que acham que não precisam de Deus ou pior, que Deus deve aceitá-los do jeito que são porque eles merecem a Sua aceitação. Lamentável o mundo atual age assim, caminhado a cada dia para longe de Deus, pelo orgulho que queima o coração humano.

O livro da sabedoria, a Bíblia nos apresenta as sequelas que o orgulho trás. O livro de provérbios afirma: “A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos.” e seu orgulho. (Pv 16:18-19). A doença do orgulho fez o santo querubim cair em desgraça, como revela o profeta Isaias, a escrever: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você, que derrubava as nações!

Você, que dizia no seu coração: “Subirei aos céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus; eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens; serei como o Altíssimo”. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo! (Is 14:12-15). O livro do evangelista Mateus apresenta as benéficas do pobre de espirito. “Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus. (Mateus 5:3).

Uma das mais belas lendas, nos conta que um sapo estava pensando em como poderia fugir do clima frio do inverno. Alguns gansos selvagens sugeriram que ele migrasse com eles. Mas o sapo sabia que não podia voar. “Eu tenho um cérebro brilhante”, disse o sapo, “deixe comigo”. Depois de pensar um pouco, pediu que os dois gansos o ajudassem. O plano consistia em dois gansos segurarem um em cada ponta de caniço, enquanto o sapo se segurava com a boca no meio do caniço. E assim a viagem começou. Quando passavam sobre uma pequena cidade, os moradores saíram para ver aquela cena estranha. Alguns gritaram: “Quem poderia bolar algo tão genial?” O sapo foi se inchando de orgulho, se achando importante. E, de tão inchado, não resistiu e exclamou: “Eu bolei tudo!” Seu orgulho foi a sua própria ruína, pois no momento em que abriu a boca, se soltou do caniço e estatelou-se no chão, morto.

Querido leitor, está declaração é forte, todavia a Bíblia é a eterna voz de Deus falando aos corações. E assim, essa declaração é clara em asseverar que a soberba antecede à ruína e a altivez de espírito a queda. Dentro de uma visão Cristologica, as pessoas arrogantes não chegam ao reino de Deus, diferente dos que tem coração humilde. Não há dúvida, as Escrituras garantem que Deus exalta os humildes e abate os soberbos.

Portanto, a direção que os vencedores delineiam nunca foi e nunca será o caminho da presunção e da prepotência, antes pelo contrário, os vencedores carregam em si a marca indelével da humildade.

FRASE

A fé chega no momento certo, quando as forças esvaziaram. (Teólogo Ricardo Alfredo).

RECONHECIMENTO

A competência em pessoa é o amigo professor Maurilio Júnior da secretaria de educação (SEMECE), que hoje 02/12/2016 apaga mais uma velinha. Hoje atuando como técnico na secretaria. É um exímio conhecedor de finanças e de prestação de contas. Parabéns bom amigo.



A ACJUS teve um ano espetacular sobre a presidência do meu amigo JOSÉ WELLINGTON BARRETO. Parabéns a todos os imortais pois levaram Mossoró a escrever seu nome na história das academias do Brasil como uma potência cultural.

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – (AMOL)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Pastores enviam mensagens de consolo para as famílias da Chapecoense

2- STF decide que aborto até 3º mês de gestação não é crime

3- Atendendo à bancada evangélica, Câmara vai rever decisão do STF sobre aborto

4- Hoje comemora-se o Dia Nacional do Evangélico

5- Igreja que invadiu terreno alheio para construir seu templo indenizará particular

6- Papa manda mensagem ao Brasil por tragédia da Chapecoense

7- Ministério Público quer devolução de verbas de patrocínio para evento evangélico. (Fonte: folhagospel)

ENCONTRO PARA A FAMÍLIA

ABORTO LIBERADO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DA GRAVIDEZ

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou um caso relacionado a aborto, e decidiu que a interrupção da gravidez nos três primeiros meses não é crime. O julgamento, realizado pela 1ª Turma do colegiado, composta por cinco ministros.

No entanto, no caso julgado ontem, os ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Rosa Weber atropelaram o texto da Constituição Federal que autoriza o aborto apenas em casos de estupro ou de risco à saúde da mãe. (Fonte: gospelmais)

ENCONTRO INTERNACIONAL

30 de novembro a 7 de dezembro de 2016 em Natal e Mossoró. No dia 05 de dezembro as 15h, na faculdade Diocesana de Mossoró será realizada uma palestra importantíssima, como o tema: Ciência e Religião sobre a coordenação do Pe. Sátiro Dantas, tendo como palestrantes: João Xavier, Ronaldo Luiz, Ângela Guerra Hermano Ferreira, Gileno Feitosa e Ricardo Alfredo.

Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol.

AVIÃO COM JOGADORES DA CHAPECOENSE CAI NA COLÔMBIA; MILHÕES SE MOBILIZAM EM ORAÇÕES POR SOBREVIVENTES.

A equipe da Associação Chapecoense de Futebol perdeu grande parte de seus jogadores em um acidente aéreo próximo ao aeroporto de Medellín, Colômbia, na madrugada desta terça-feira, 29 de novembro de 2016.

O avião que transportava a delegação da equipe de Santa Catarina para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana sumiu do radar e sofreu um acidente em Cerro Gordo, nas cercanias da cidade de La Unión, de acordo com confirmações do próprio aeroporto.

Queridos irmãos, devemos orar pelas famílias que sofreram grandes perdas… devemos pedir a Deus que console as famílias.

ACADEMIA EM FOCO



Nesta revista sexta-feira a nossa entrevistada é a professora, escritora e imortal da Academia Feminina De Letras E Artes Mossoroense (AFLAM) Joana D´arc Coelho. Com certeza nos fará relembrar bom tempo de Mossoró e de sua atuação nas área de educação. Assim como os seus escritos e livros. É só conferir.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

Os nossos dias (2 Timóteo 3:1-9)

1 Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.

2 Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,

3 sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,

4 traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,

5 tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também.

6 São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos.

7 Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade.

8 Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada; são reprovados na fé.

9 Não irão longe, porém; como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos.