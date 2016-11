Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

SERÁ, MERA COINCIDÊNCIA?

No período Bíblico em que a lei era observada com muito rigor e ritualismo profundo. A teologia dividiu as épocas e as chamou de período da dispensação da Lei e da graça, a única forma de obter as bênçãos anunciada pela prosperidade material era a obediência de forma cega e sem questionamentos, não é à toa que os homens buscavam obedecer, mesmo que fosse na forma de aparência. Buscando assim os privilégios que a lei dava na forma de riqueza e saúde.

Os líderes religiosos, os quais deveriam ensinar o Espírito da lei que é graça, somente ensinam os costumes da lei e assim acabaram esquecendo de que a obediência não deveriam ser a lei, mais, a Deus, o qual sonda os corações. E assim passaram a ostentar seus próprios feitos ou seus cargos eclesiásticos, de acordo como a si mesmo se reconheciam.

É justamente nesta visão, de obediência aparente a lei, que no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo tece diversas críticas aos religiosos, ao dizer: “Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas; gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados ‘rabis’ [mestres].” (Mt 23:5-7).

Nesta passagem bíblica Jesus não critica uso de Filactérios (fitas amarradas ao corpo com trechos das Escrituras), pois era tradição entre os judeus, ele fala da forma e da razão pela qual eles usavam. A sua afirmação de que eles alargavam filactérios, mostrava apenas a vaidade humana dos líderes exibicionista, tentando mostrar aos homens que tinham muitos conhecimentos sobre a lei e Deus, e assim deveriam estarem acima dos demais.

Entretanto, é bom lembrar que o próprio Deus havia ordenado que fizessem franjas nas vestes e usassem os filactérios. Porém o objetivo era outro, mas não para serem vistas por outros, e sim como um lembrete para si mesmos. “Quando vocês virem essas franjas se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam.” (Nm 15:40). No surgimento do movimento cristão, o uso de franjas nas vestes e filactérios, é equivalente aos múltiplos títulos eclesiásticos e teológicos fantasiados pelos clérigos para se mostrarem superiores aos leigos.

A dúvida é o que os leigos entendem disso? Infelizmente eles gostam, assim como declara o Salmo 49:18 que aclara essa particularidade do procedimento humano: “Os homens te louvam, enquanto fazes o bem a ti mesmo.”. Es ai a explicação de que multidões correm atrás de pregadores, evangelistas da prosperidade. Eles não se importação com as denúncias de desvios, engano. Mentiras, tudo isso é indiferente para eles. Na verdade o que esses seguidores desejam é a riqueza, a fortuna material prometida, pois eles desejam a mesma prosperidade. E assim o raciocino é quanto mais perto eu estive deles, líderes prósperos, mais poder adquiro para ser prospero.

Alguns destes lideres, que anunciam o poder da riqueza no Evangelho, ficam felizes quando são denunciados, pois isso serve apenas de propaganda para atrair mais multidões. Pois sentem que jamais serão punidos pelas ações delituosas.

Paulo advertiu a Timóteo sobre: “Contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho; aparta-te dos tais. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.” (1 Timóteo 6:5; 9-11)

O grande teólogo, o doutor Paulo, ao descrever a futuro da cristandade disse: “nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos [ou gananciosos], presunçosos, arrogantes…” (2 Tm 3:1-9). A relação de adjetivos prossegue, e assim ele faz uma comparação entre os magos de Faraó, que falsamente copiavam os sinais que Deus fazia por meio de Moisés e os que a si mesmo declaram mensageiros de Deus anunciando a prosperidade a qualquer custo. Qualquer semelhança com o que você vê em alguns pregadores nos jornais, revistas, no rádio e na TV não é mera coincidência.

OS LÍDERES DE ISRAEL ESTÃO PEDINDO QUE JUDEUS LEIAM A BÍBLIA INTEIRA

Foi lançada um projeto em Jerusalém, onde o porta-voz da mesma é o primeiro-ministro de Israel, assim como o presidente israelense. Trata-se da orientação para que todos os judeus a leiam toda a Bíblia.

De acordo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a simples leitura da bíblia fara o povo agrega-se mais como nação. E ao mesmo tempo da agregação como nação, a busca é prova que o monte do templo pertence historicamente a Israel. (Publicado em JM Notícia)

LIÇÕES DA VIDA

O médico Vansen Wong, disse: “Cada pessoa é a imagem de Deus”. Este médico que se considerava ateu e acreditava no progresso do aborto como forma de domínio do próprio corpo da mulher. Construiu sua carreira medica dedicando-se exclusivamente ao aborto. E assim praticou milhares.

Vansen Wong se envolveu com o mundo do aborto a convite de um colega médico, que já atuava na área e precisou de ajuda em um certo dia. À época, ele mantinha um pensamento “progressista”, acreditando que não havia nada com o aborto, pois era um procedimento que ajudava mulheres a fim de dar a oportunidade de escolher a vida que desejavam.

Hoje, ele trabalha como diretor médico do Centro de Alternativas para Gravidez, em Sacramento, Califórnia (EUA). Em todas as oportunidades, frisa que o aborto é um procedimento “agressivo e intolerável”, e que “não há como tal prática se encaixar em qualquer sociedade civilizada”.

Entretanto, certa manhã sentiu uma angustia profunda, logo que terminou um aborto permito pela lei. E a sua culpa foi intensa a ponto de procurar uma igreja, onde sentiu o perdão e o amor de Deus pela humanidade. (Fonte: Portas Abertas)

CONVITE

Recebi o convite do lançamento da obra “A Hora Azul do Silêncio” do autor Marcos Ferreira, conjuntamente com a Editora Queima-Bucha que lança a 2ª edição do livro A HORA AZUL DO SILÊNCIO. É bom lembrar que essa obra foi em 2006 a vencedora dos “Prêmios Literários Cidade de Manaus” na categoria Melhor Livro de Poesia.

O evento hoje dia 11 de novembro (sexta-feira), às 20 horas, nos jardins da TV Cabo de Mossoró – TCM.

A PROGRAMAÇÃO:



Dia 17/11/16 – 9h – auditório da Biblioteca do Fórum Silveira Martins- Mossoró:

(Homenagem aos confrades BRENO VALÉRIO FAUTO DE MEDEIROS (Confrade titular da cadeira da ACJUS Nº 20 e Juiz da 3ª Vara de Família e eleitoral) e CLÁUDIO MENDES JÚNIOR Confrade da ACJUS e titular da cadeira da Nº 21 e Juiz da 3ª Vara Criminal e eleitoral), bem como aos promotores: ÍTALO MOREIRA MARTINS (promotor eleitoral) e DANIEL ROBSON LINHARES DE LIMA (Promotor eleitoral).

DIA 19/11/16 – 9h –

Visitação as obras de adequação da sede da ACJUS (Rua Cleodon Almeida, nº 100, com entrada na terceira Rua após a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Bairro Abolição II, Mossoró-RN).

Dia 24/11/16 – 17h – Santa Missa em Ação de Graças ao Aniversário da ACJUS que será celebrada na Catedral de Santa Luzia pelo Vigário Geral – FLÁVIO FORTE DE MELO.

Também mais um momento para refletirmos sobre o que somos e o que queremos ser num futuro bem próximo. Refletirmos sobre nossas vidas e pensarmos mais no próximo, mais em nossas famílias e Rogarmos a DEUS, JESUS e NOSSA SENHORA para que o ano que se aproxima seja muito melhor e repleto de PAZ E SAÚDE para todos nós e para a humanidade, sobre tudo, para os mais excluídos socialmente.

DIA 25/11/16 – 10h30 – Sessão Solene na Câmara Municipal em homenagem a ACJUS, quando o Poder Legislativo irá homenagear algumas personalidades do meio cultural e também entregar a Lei de Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal da ACJUS.

DIA 25/11/16 – 19h – Auditório da OAB – Mossoró-RN.

Sessão Magna de Aniversário com a entrega de homenagem a algumas autoridades do meio jurídico e social.

JOSÉ WELLINGTON BARRETO

Pela Diretoria da ACJUS

AMOL – Academia Mossoroense de Letras



Nesta sexta-feira, (11/11/2016), a AMOL lança o resultado do 3º Concurso de Contos, Prosas e Poesias “João Batista Cascudo Rodrigues”. No programa Academia em Foco, que tem como apresentadores Ricardo Alfredo e Geraldo maia. O diretor do programa academia em foco, Ricardo Alfredo, comunicou que AMOL – ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS, estará representada pelo seu presidente e o seu vice-presidente, respectivamente Elder Heronildes e Filemom Pimenta anunciado em primeira mão o resultado do concurso. Vamos assistir!

CIÊNCIA & SAÚDE

Câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por doença entre homens

Novembro ou novembro azul é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença que é o alvo de mobilização global é a segunda maior causa de morte no País por câncer entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. A estimativa é que em 2016, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, sejam diagnosticados 61 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil, sendo estimadas mais de 13 mil mortes este ano no Brasil. Em âmbito mundial, também é o segundo câncer em incidência e o quinto em mortalidade nos homens. De acordo com o Globocan 2012, são registrados 1,1 milhão de novos casos por ano de câncer de próstata e cerca de 300 mil mortes.

Prevenção

O homem deve consultar um urologista se apresentar sintomas como urinar pouco de cada vez; urinar com frequência, especialmente durante a noite, obrigando-o a se levantar várias vezes para ir ao banheiro; dificuldade para urinar; dor ou sensação de ardor ao urinar; presença de sangue na urina ou sêmen ou ejaculação dolorosa. (Fonte: Estadão via UOL)

RÁPIDAS DA SEMANA

RECONHECIMENTO

A cidade de Mossoró deve muito ao Capitão Lima Assunção, comandante do “2º DPRE”, Distrito de Policia Rodoviária Estadual, pelo excelente trabalho que o mesmo vem ampliando a frente do órgão. Ao mesmo tempo que lamentamos mesmo que o efetivo reduzido. Mesmo assim o comandante consegue incentivar e dar força a seus policiais para o trabalho cotidiano que os mesmos realizam diariamente nas ruas da Cidade de Mossoró e regiões da sua jurisdição. Parabéns bom amigo, temos aprendido muito com sua simplicidade e generosidade.

O SEGREDO DO SUCESSO NA VIDA

A palavra sucesso na bíblia está relacionado há um bom relacionamento com Deus e Se há um homem que ilustra bem o sucesso é Abraão. Ele foi um sucesso nas três principais áreas da vida humana:

a) Material: O território que ele demarcou é do tamanho do Estado de Sergipe.

b) Existencial: Ele teve uma descendência incontável. Um nome marcado na história e tornou-se patriarca de um povo.

c) Espiritual: Abraão foi chamado por Deus de “amigo de Deus”.

Em uma análise rápida, Abraão teve uma vida apropriada, uma vida com sentido e viveu sua relação com Deus bem. Isto é sucesso.

Talvez você esteja se perguntado, Qual era o segredo do sucesso de Abraão? Eis os passos, para a vitoria.

a) IR COM CALMA, SEM PRESSA – Vejam o contraste da calma de Abraão com a precipitação de seu sobrinho Ló: Ló escolheu a terra pelos olhos – a mais bonita, a mais fértil. Envolveu-se gradualmente com a cultura do pecado. Abraão, porém, esperou no Senhor. (Gênesis 13.10 a 12).

b) PEDIR A VISÃO DE DEUS – “O importante não é ser um visionário, mas ter as visões de Deus”. A visão do sucesso não é a nossa, mas aquela que Deus tem para nós. (Gênesis 13.14)

c) APOSSAR-SE DA PROMESSA PELA FÉ – Abraão pisou na terra prometida pela fé. Pés firmes no chão; olhos voltados para Deus. (Gênesis 13.17)

Portanto meus querido e amados irmãos em Cristo o salvador dos homens, Como cristão, eu e você devemos seguir os princípios bíblicos para alcançar o sucesso.

Então o meu conselho é: Siga os princípios de Deus, manifestados na vida de Abraão e… SUCESSO, MEU IRMÃO!!!

Todas as sextas-feiras o programa Academia em Foco é transmitido pelo canal de TV da Câmara Municipal de Mossoró com reprise durante toda a semana. Este programa está Sob coordenação da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Sendo os apresentadores, Geraldo Maia e Ricardo. Parabéns a Amol..

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

DEVOCIONAL:

“As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade.” (Lamentações 3:22-23).

REFLEXÃO:

O amor de Deus é incalculável, por esse motivo Ele Não importa o que você fez no passado, ou no dia de hoje. O grande e Eterno Deus te ama mesmo assim !!! Só Ele te conhece profundamente e sabe tudo sobre teu coração e tuas emoções, conhece o teu íntimo. Jesus morreu no teu lugar, para perdoar o teu pecado e Ele te convida para deixar tua culpa de lado, entregando o teu sentimento aos pés da cruz e recebendo o amor do Pai. Deus é fiel e nos dá chance para reiniciar, pois a cada manhã tudo se renova. Assim como a sua misericórdia.

ORAÇÃO:

Ore agora comigo. Amado Pai, obrigado pelo Seu amor, que é incondicional. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o Senhor sempre vai nos amar. Não importa quem somos ou quem deixamos de ser, o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor nos amou primeiro, enviou a Jesus, seu único filho, para dar a própria vida, como prova do Seu amor por todos nós. Afasta de mim todo sentimento de culpa, vergonha e derrota, afasta toda imagem negativa que eu tenho de mim mesmo. Não há outro acima de ti, tu és a razão do meu viver. Obrigado Jesus. Amém.