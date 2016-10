Ricardo Alfredo – Reflexões Teológicas

ESPECULAÇÃO RELIGIOSA

A nova Moda religiosa é se declaram Deus. Foi assim que surgiu na Rússia um Homem, ex-policial, que se declara a “reencarnação” de Jesus Cristo e atrai multidões em busca de milagres e paz de espirito.

É incrível, pois não se trata de seguidores sem formação acadêmica, pelo contrário são homens e mulheres com alto grau de estudo que o tem acompanhado. Suposto rabino, que já recebeu o nome de Jesus da Sibéria.

O suposto messias nasceu em Sergei Torop, Vissarion, que é bem pequena porem com cerca de 5000 pessoas que são seguidores devotos. Apesar de não ser um religioso tradicional, expõe Vissarion, que ele compreendeu que era o filho de Deus já em sua infância e tinha medo mostrasse como tal. Já na fase adulta, passou a aceitar essa condição, e embarcou em sua forma atual da vida e da criação da Igreja do Último Testamento, perto de Petropavlovka.

Ele é líder de uma sociedade autossuficiente, que evita a forma moderna de vida. Essa comunidade criou o seu próprio calendário, que tem o ano novo em 14 de janeiro, pois é o aniversário do suposto messias.

Outro fato interessante, está relacionando a não utilização de dinheiro, a produção do alimentos para a comunidade e a fabricação do pão, que são plantados e colhidos em forma de rituais.

Em suas pregações, o suposto rabino, anuncia o fim do mundo e diz que o local em que estão instalados será preservado.

A doutrina aplicada aos fiéis está relacionado a rejeição de carnes, álcool e toda espécie de fumo. Por outro lado eles são incentivados a ter equilíbrio com a natureza.

A igreja de Vissarion, Igreja do Último Testamento, que dizem ser uma síntese das religiões monoteístas e Budismo, não só recruta fiéis na Rússia, mas também em Belarus, Cuba, Itália, Alemanha e Bulgária. (Fonte: Apocalipse News)

EVANGELIZAÇÃO

Os meses de setembro e de outubro é a realização de um sonho para o mundo cristão, principalmente para a região nordeste, pois nestes meses a evangelização será intensificada. Parabéns aos que amam a boa mensagem de Cristo.

PARTIDO COMUNISTA CHINÊS PERSEGUE OS CRISTÃOS



Foto do Google

A nação Chinesa terminou as novas leis que serão lançadas com as mais dura coação em todo o país em perseguição as pessoas que declaram serem cristãs e abandonam o partido político chinês.

O filósofo alemão Karl Marx escreveu, certa vez, que “a Religião é o ópio do povo”, o que causa, até hoje, bastante controvérsia nos meios acadêmicos e religiosos em geral.

De qualquer modo, alguns explicam que há uma boa razão do partido comunista da China se sentir ameaçado pela religião “ocidental”, já que se acredita que há 100 milhões de cristãos no país, número superior a quantidade de membros do partido comunista local.

Oremos pelo irmãos chineses, que cristo nos mostre o melhor caminho da paz. (Publicado em BN)

INTOLERÂNCIA

150 mil cristãos exigem a liberdade de Asia Bibi, no Paquistão

Coordenações cristãs estão avivando e pressionando o governo do Paquistão para libertar e absolver o maior símbolo da fé cristã, Bibi Ásia, assim como, exigem a revogação das leis sobre blasfêmia draconianas do país.

A mulher era empregada de uma fazenda e foi condenada à morte por ter cometido o crime de blasfêmia. O fato aconteceu após uma discussão com empregadas da fazenda que são muçulmanas, que a julgaram impura para beber da mesma água que elas. Bibi está no corredor da morte desde 2009 e sua família foi forçada a se esconder.

O apelo será ouvido pelo Supremo Tribunal de Lahore, no Paquistão.

A ‘Release Internacional’ está convocando as pessoas a assinarem sua petição para que o primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif revogue as leis de blasfêmia, que já levaram diversos cidadãos paquistaneses à prisão e até mesmo à morte.

Mais de 150.000 cristãos também assinaram uma outra petição da organização “Mercy”, exigindo a liberdade da cristã. (Fonte: Guia-me)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃ

Quão Grande És Tu

Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado,

Fico a pensar nas obras de Tuas mãos

O céu azul de estrelas pontilhado,

O seu poder mostrando a criação.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

Então minh’ alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

Quando a vagar nas matas e florestas

O passaredo alegre ouço a cantar

Cruzando os montes, vales e florestas

O Teu poder mostrando a criação.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

Quando eu medir o Teu amor tão grande

Teu Filho dando ao mundo pra salvar

Na cruz verteu seu precioso sangue

Minh’alma pôde assim purificar.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

E quando enfim, Jesus vier em Glória

E ao lar celeste então me transportar

Eu adorarei, prostrado e para sempre

Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

Então minh’alma canta a Ti, Senhor.

Quão Grande és Tu.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Augusto Cury lança livro sobre a inteligência de Jesus

2- Missões evangélicas levam toneladas de alimentos para o Haiti após furacão

3- Igreja faz sopão para mais de 1.500 carentes em meio a caos de abastecimento, na Venezuela

4- Rede Gênesis, do Bispo Rodovalho fundirá programação com a RBN da Assembleia de Deus

5- Edir Macedo construirá novo templo de Salomão no DF

6- Arcebispo Desmond Tutu, ganhador do Nobel da Paz, luta pelo “direito de morrer”. (Fonte: folhagospel)

SEGREDO DO SUCESSO

Se atentamente ouvir a voz do SENHOR, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o SENHOR, teu Deus, te exaltara sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28:1-2ss.

PENSAMENTO



“Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam!” (Lucas 11:28 – Textos bíblicos)

Este mês vem passando rápido, e para não esquecer, no dia 16 de outubro terá início mais uma jornada de pregação e evangelização da boa semente, a palavra de Deus.

O pastor Wendel Miranda é o coordenador de grandioso movimento que atrai pessoas de todas as regiões do RN. Sem querer entrar no mérito, a cidade deveria agradecer a este tipo de movimento pois, é dele que muitos abandona a vida de fora dos costumes legais e passam a viver em Cristo. Parabéns a todos que fazem parte deste tão grande ato de amor ao próximo.

PERSONALIDADES

Grupo da ACJUS em festa.

ENTREVISTADO DO PROGRAMA ACADEMIA EM FOCO



Nesta sexta-feira no programa Academia em Foco, o presidente da ACJUS, José Wellington. Vai ser um belo programa é só conferir.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

DEVOCIONAL:

Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos! (Isaías 10:1-2)

REFLEXÃO:

A lição que Deus deseja, é que aprendamos a sermos pessoas magnânimas e presentes em cada vida, em todas as vidas, com generosidade e bondade. E assim, sejamos pessoas que não estejam interessadas apenas por coisas, mais em fazer a vontade de Deus e nas penúrias de outros, especialmente daqueles que são indefesos, como as viúvas, os órfãos e o pobre.

ORAÇÃO:

Senhor eterno e bom, bem sei que es um pais amoroso e generoso. O teu amor acolhedor é como de um Pai, principalmente para os que não tem pai. Por favor, acrescente minha compaixão e o compromisso de trabalhar para as pessoas esquecidas, abusadas e abandonadas. No nome de Jesus eu oro. Amém.