Ricardo Alfredo – Reflexões Telógicas

Em nossos dias, caminhamos ao desanimo e a vergonha. É perceptível a derrota das virtudes pelos vícios, principalmente no meio dos que anunciam a fé. E diante disto, surgiu o reinar da cultura da injustiça, que domina de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e é justamente desta injustiça contra o pobre, o faminto, o desamparado, que às vezes as pessoas discutem se vale a pena ser honesta ou se vale a pena ser pontual, ou vale a pena ser verdadeiro? É imensa a nuvem negra da desonra que cerca no povo, principalmente os que tem vida pública ou são líderes religiosos.

O grande pensador Rui Barbosa disse: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.” (Grifo nosso: (Nulidade) qualidade do que não é válido; falta de condição ou condições necessárias para que tenha valor legal; insignificância; falta de aptidão ou de talento; pessoa sem mérito algum; insignificância, ninharia (Definições da Web)).

É exatamente o que temos visto, ouvindo e acompanhado, nulidades que a si mesmo declaram pastores, líderes e políticos, todavia são lobos em forma de ovelhas. Devoradores da fé alheia, sepulcros caiados, aproveitadores da inocência e do sofrimento através da boa fé pública e da fé eterna. É notável, que poucos, pouquíssimos, batalham pela justiça e guerreiam a favor da honestidade, pois o povo encaminhou-se pelo atalho da injustiça, e pela ausência da sensatez.

O julgamento da verdade foi esquecido, abandonado. A liberdade foi trocada pela escravidão ideológica. Falso censo de moral.

A religião fiel depositaria da fé, arranjou um meio de correr atrás da política e para vencer, vale tudo, até manipular a fé alheia, sim, eu sinto vergonha do meu cansaço e não ter lutado contra essas forças escuras e doentias que dominaram a fé e algemaram os honestos. Sinto vergonha de ver os corruptos sendo aplaudido e louvado, como símbolo, todavia tendo compactuado com desonestidade.

Entristeço ao ver a justiça, em sua rigidez, sendo aplicada apenas ao pobre, ao que não tem vez, nem voz, e aqueles a quem Deus deu a oportunidade de fazer justiça ao órfão, ao pobre e ao faminto, vira-lhes as costas.

Meu coração contrito, ver toda uma sociedade descer ladeira a baixo ao negligenciar a família, que é a célula-mater da sociedade. A ver uma sociedade capitalista que busca a felicidade a todo custo, por caminhos eirados de desrespeito, de egoísmo e desamor ao próximo.

A minha tristeza, soa como dor, por ver a passividade dos bons e prosperidade dos maus, com seus olhos cheios de gorduras e sem aperto em sua morte.

Sinto tristeza, ao ver as igrejas impávidas, arrogantes, cobertas pelo falso orgulho e pela vaidade extrema. Esquecendo-se do fiel Evangelho que ensina o caminhar humildemente e o reconhecimento a dependência de Cristo. Sinto tristeza ao ver meu povo, o povo de Deus, caminhado por doutrinas falsas, por caminhos estranhos ao ensinamento do bom Mestre. Guardando mais a parecia do que o amor ao próximo ou a fé viva. E esquecendo-se de quem sofre ou aquele pede socorro.

Fico pasmo, ao ver as consagrações de pessoas sem nenhum escrúpulo moral. De pessoas que não deram certo na vida, pois não quiseram estudar, e agora aproveita-se da fé para ter algo ou ser alguém.

Sinto vergonha de ver na igreja a troca de cargos eclesiásticos, pelo apoio político partidário ou pelo apoio da política interna e assim, desejam manter alguns como eternos mensageiros de Deus, aos quais Deus nunca os conheceu.

A respeito destes, disse Jesus Cristo: “Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens” (Mt. 15:9).

Jesus não era alucinado como os líderes abusivos da nossa geração, sua missão era cristalina ao público (Jo.18:19–21), ele não tinha nada a esconder. Jesus não só censurou os líderes religiosos por suas doutrinas errôneas, mais por manterem uma vida de aparência e de utilização da casa de Deus para se manter no poder eclesiástico e político (Mt.15:1–9; 23:1–39). Similar aos nossos dias.

Na loucura da vida, os homens se esquecem que nenhum copo d´água frio dado ao mais pequeno do reino, não seria esquecido para receber recompensa de Deus. Todavia a loucura do ser e do ter, não nos permite perceber a brevidade do viver, e que nossos dias rapidamente chega ao fim.

Passamos a vida juntando cacarecos sem valor, coisas que são inúteis, que são expostas as desastres da vida, aos riscos de serem minados e roubados. Então porque maltratar o próximo? e porque perpetuarmos as lagrimas rolarem dos menos abastados? por bens que logo, logo desaparecer. Tudo perecível!

Esquecemos do grande tesouro que é colocado nos celeiros eternos. Outras riquezas que o mundo não tem e que não podem dar. As quais não podem serem minadas nem roubadas. Vaidade de vaidade tudo é vaidade e nada dura para sempre.

O que herdarão nossos filhos, quando fomos chamados para a eternidade? Propriedades? Bens? Ouro? Prata? Dinheiro? Porque não deixamos como herança a nossa luta incansável pelo bem? O testemunho da fé, por não ter se vendido pelas trintas moedas que o acena. Essa é a maior herança: a esperança, a fé e o amor, apesar dos dias maus.

Meus irmãos em Cristo, apesar dos caminhos tortuosos que a igreja, instituição humana, tem caminhado, que possamos deixar para nossos filhos a grande herança nos celeiros de Deus, que é: A fé, a esperança e o Amor.

FAMÍLIA

A coisa mais importante desta vida é a família. Da esquerda para direita estão: Isabelly (Minha filha), dona Rita (minha sogra), Mariah (Minha filha) e dona Beatriz (minha esposa).

Diz a bíblia sobre a família: Deus os abençoou e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra”. (Gn 1:28).

Sociedade confusa, igreja despreparada

Papéis Dados por Deus Dentro da Família

Homens: Esposos e Pais

O apóstolo Paulo, um dos homens mais cultos da história cristã, menciona a responsabilidade dos maridos, de forma clara e objetiva ao escrever sua epístola aos Efésios 5:25, que anuncia: “Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela”. Na visão do apóstolo, o marido deve assentar em seu coração as necessidades de sua esposa acima das suas próprias, mostrando amor e abnegação a sua esposa, assim como preservando os melhores interesses da “parte mais sensível” que necessita da sua proteção e amor. Ainda na mesma tese, o apóstolo decorre que o marido deve trabalhar honestamente para prover as necessidades da família (2 Tessalonicenses 3:10-11; 1 Timóteo 5:8).

Mulheres: Esposas e Mães

Em suas epístolas, o apóstolo Paulo doutrina que a esposa tem um papel importante e desafiador no plano de Deus. Tendo ela a grata função de complementar seu esposo como idônea, que divide com ele as experiências da vida. As influências da dista sociedade moderna, doutrina tanto homens como mulheres para rejeitarem o amor submisso entre ambos. Entretanto o apostolo aconselha que o casal deve viver em harmonia (Efésios 5:22-24; 1 Pedro 3:1-2).

O desejo de Deus instrui é que as mulheres aprendam a terem terna afeição aos seus esposos e filhos, e a serem honestas e fiéis donas de casa (Tito 2:4-5). Apesar dos empenhos de algumas pessoas (ditas evoluídas) para desvalorizar o papel das mulheres na sociedade e na dedicação família, Deus tem em alta estima a mulher que é uma boa dona de casa e uma amorosa esposa e mãe. Tais mulheres devotas são também dignas de respeito e apreciação de seus esposos e filhos (Provérbios 31:11-12,28).

Filhos: Seguidores Obedientes

Deus também definiu o papel dos filhos. O Paulo declarou no livro de Efésios 6:1-2 que os filhos deverão:

1. Obedecer a seus pais. Deus colocou os pais nesta posição de autoridade e os filhos têm que respeitá-los. Muitas pessoas consideram a rebeldia de uma criança como uma parte comum e esperada do “crescimento”, mas Deus coloca-a na lista com outros terríveis pecados contra ele (2 Timóteo 3:2-5).

2. Honrar seus pais. Os pais que sustentam, instruem e preparam seus filhos devem ser honrados. Jesus mostrou que está honra inclui prover as necessidades dos pais idosos (Mateus 15:3-6).

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃ

A Alegria Está no Coração (Corinhos Evangélicos)

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus

A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus

A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas

Aleluia, aleluia

Posso Pisar numa tropa e saltar as muralhas

Aleluia, aleluia

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

Ele é a Rocha da minha salvação

Com ele não há mais condenação

Posso pisar numa Tropa e saltar as muralhas

Aleluia

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus

SEGREDO DO SUCESSO

Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera! (Sl 1:1-3)

PENSAMENTO

Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahweh, declarando: “Ó SENHOR, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Ó SENHOR, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó SENHOR, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos! 1A riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder; na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. … (1 Crônicas 29: 10, 11 e 12)

REFLEXÃO

PERSONALIDADE

O bom amigo, Milton Marques está para lançar neste ano o seu mais novo livro a trilogia, no dia que tomará posse na AMOL (Academia Mossoroense de Letras) parabéns bom amigo.

ENTREVISTADO DO PROGRAMA ACADEMIA EM FOCO

Nesta sexta-feira 21 de outubro de 2016, o entrevistado é o Dr. Paulo Negreiros, que é imortal da AMOL AMOL (Academia Mossoroense de Letras). No canal da TV câmara. É só conferir.

MOMENTO DE REFLEXÃO

(A teologia viva)

DEVOCIONAL:

No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. (João 1:1)

REFLEXÃO:

No pensamento de Deus já existia um plano de salvação. E na criação do homem já existia uma mensagem da palavra salvadora. Palavra essa, que criou tudo que existe. De fato, por natureza divina, a Mensagem ao homens era Deus mesmo. O apóstolo João anseia que conheçamos Jesus Cristo, e assim ele inicia o seu evangelho proclamando que a Palavra e Mensagem de Deus, estava com Deus desde do princípio. Portanto, Cristo que é a palavra viva que a tudo deter e transforma pelo seu poder, e é aquele que mesmo sendo Deus, tornou-se homem.

Alguns fatos importante do Cristo Deus foi a transformação de água em vinho. A multiplicação de dos pães e peixes que alimentou os 5,000; a ressureição de Lazaro. Para escritos proféticos de Isaias, Ele e Deus conosco, o Emanuel, como Mateus disse (Mateus 1:23). Ele e Deus que veio nos visitar como Lucas diz (Lucas 7:16). Ele e filho de Deus como Marcos nos lembra (Marcos 1:1). Ele e a Palavra final de Deus (Hebreus 1:1-2).

ORAÇÃO:

Senhor, auxiliar-me a conhecer melhor tua Mensagem, dando-me a presença do eu santo Espirito, e que este esteja impresso na vida. Por favor, ensine-me mais sobre Jesus e o amor que ele tem pelas pessoas e pelo Senhor. Que Ele seja meu Senhor em palavra, ação e motivação. Em nome de Jesus eu oro. Amem.