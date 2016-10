Reunião marca início da transição na prefeitura de Mossoró

As equipes de transição da atual gestão e da prefeita eleita, Rosalba Ciarlini, se reuniram na manhã desta quinta-feira, 27, no Palácio da Resistência, sede do governo municipal.

O prefeito Francisco José Júnior participou da reunião e destacou a importância do trabalho, que foi antecipado com o intuito de conferir mais tempo ao processo.

Segundo publicação no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) no dia 18 de outubro, apenas duas reuniões encontravam-se agendada com o objetivo de encaminhar a transição, uma no dia 5 de novembro e outra no dia 30 de dezembro.

A comissão de transição externou insatisfação o que acarretou na antecipação. A equipe é comandada por Anselmo Carvalho.

Além do prefeito Francisco José Júnior, participaram da reunião Glaudionora Silveira, coordenadora da equipe de transição da atual gestão, Marcos Fernandes, Fábio Lúcio, Helton Evangelista e Tales Belém, membros da equipe de transição do governo municipal. Anselmo Carvalho, Maria de Fátima de Oliveira Marques e Sebastião Martins.