Reserva de água chega a 31,57% após chuvas no interior do RN

O Relatório da Situação Volumétrica dos Principais Reservatórios do Estado, divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), nesta quarta-feira (30), indica que as reservas hídricas do estado, ao final da quadra invernosa deste ano, chegaram a 31,57%, como estipulado pelo IGARN em estudo realizado em dezembro de 2017.

Maior reservatório do Estado, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) chegou ao final do inverno deste ano com 29,56% do seu volume total. Em termos comparativos, no final da quadra invernosa de 2017 a ARG estava com 447,282 milhões de m³, ou 18,64% do seu volume total.

Dos 47 reservatórios, 8 reservatórios permanecem em volume morto e 8 chegaram a atingir 100% da sua capacidade. No mesmo período do ano passado, 14 mananciais estavam em volume morto. Já os mananciais secos, atualmente, são dois, no mesmo período do ano passado eram 11.

Comparando as reservas superficiais totais, se este ano o Estado chega ao final da quadra invernosa com um aporte de 1.390.676.793m³, ou 31,57% do total de 4,404 bilhões de m³ que consegue acumular, no mesmo período de 2017, as reservas hídricas estaduais eram de 775.900.413m³, ou 17,61% da capacidade.