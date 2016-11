Renê Guida – São Miguel

FINALISTAS DAS OLIMPÍADAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Sendo a única finalista do Rio Grande do Norte na OLP, a aluna Thayssa Paiva de Castro e a prof. mestra Núbia Queiroz alcançaram esse mérito através do texto “Amor que não posso mais viver”. É uma grande conquista para toda Doutor Severiano/RN que levará até Brasília/DF os encantos da sua cultura e educação através da história de Dona Socorro Miguel, que a partir de então se torna conhecida nacionalmente. O RN está, com certeza, muito bem representado. Estamos torcendo por vocês!

VISITA ILUSTRE

O Memorial Monsenhor José Aires recebeu uma ilustre visita na manhã do domingo (27) por ocasião do café da manhã festivo em homenagem ao 1º ano de Vida Sacerdotal do Rvmo. Pe. Daví França; trata-se da ex-prefeita de Mossoró/RN, Cláudia Regina, que veio acompanhada do seminarista Miquéias Pascoal. Durante a visita, Cláudia ficou encantada com o acervo histórico e cultural representados pelas fotografias e pertences de Pe. Aires que se misturam à história de São Miguel. Após a visita, saboreou do café da manhã, em volta da mesa giratória que tantas pessoas ilustres foram nela recebidas pelo Monsenhor, e ora pela nossa especial visitante. Esperamos recebê-la mais vezes em outras oportunidades. Estou muito e feliz pela visita deste grande mulher, uma figura humilde, iluminada e cheia de Deus que visivelmente ama cultura.

# Em Alta

# A Missa de 1 ano de Vida Sacerdotal de Pe. Davi lotou a Matriz de São Miguel de fiéis e amigos. Ele, como sempre, muito humilde e cheio de luz dirigiu sua homilia aos presentes com muita gratidão.

# O coro da Matriz de São Miguel Arcanjo estava mais completo com o Coral Santa Cecília, denominado desde à sua Ordenação, que cantou belamente com vozes micaelenses e j-penhenses, hinos de louvor pelo ministério de Pe. Davi.

# Ficou um luxo o café da manhã festivo em homenagem ao 1º ano de Vida Sacerdotal do Pe. Davi França, com a presença da família, amigos e paroquianos do mesmo. Tomaram assento na mesa giratória do Memorial que estava farta como nos tempos áureos da casa paroquial.

# Em nome de todos que preparam a recepção no Memorial, quero citar o casal Zé Baixinho e Maria José do Sítio Agreste de Cima, que tanto contribui com carinho para este momento lindo.