Renê Guida – São Miguel

PESAR: OSVALDO SOUZA E FAMÍLIA

Pouco pode ser dito ou feito perante o único adeus que é definitivo, e nestas horas faltam as palavras, assim, se multiplicam a dor e a saudade. Os meus pêsames a toda a família de Valdo de Isabel pelo seu falecimento no último domingo (16) no Hospital Regional de Pau dos Ferros/RN. Muita força, muita coragem e perante a ineficácia de qualquer consolo na perda, relembrem quem foi a pessoa que partiu, e na saudade, memória e amor dos que ficaram. Ele viverá para sempre.

PARABÉNS DOM MARIANO

A nossa coluna parabeniza o bispo diocesano Dom Mariano Manzana pela passagem do seu aniversário natalício, ocorrido no último dia 13. É natural de Mori (Trento) na Itália. O mesmo vem pastoreando a Diocese de Mossoró/RN desde 2004, quando de sua nomeação como bispo naquele mesmo ano. Sempre nas suas visitas a São Miguel, ele registra com muita segurança e fé a nossa religiosidade cultural, é por isso, que a população católica o tem como um ponto de referência-mestre através de sua presença constante em nossa Paróquia. Milhões de felicidade para Sua Excelência Reverendíssima, e rogamos a Santa Luzia, nossa padroeira italiana que o guarde sempre! Parabéns senhor Bispo!

#EmAlta

# Agradeço a gentileza e a finesa do sommelier Cláudio Barbosa pela visita ao Memorial Monsenhor José Aires. O bacana trouxe de presente para este historiador um vinho finíssimo. Depois da visita seguimos para o Restaurante Confitado onde degustamos outro vinho com o acompanhamento de uma boa conversa.

# Na quarta (12), com a companhia dos amigos Noelma Coelho e D. Vilani Barbosa fizemos em tour, no qual registramos em fotografia a belíssima casa de campo de Elisiário Dias que fica ao lado do Rio São Gonçalo. Lindaaaaaa!

# Agora, com tristeza, registro o segundo ponto: o casarão de Antônio José de Carvalho, filho do fundador de São Miguel, Manoel José de Carvalho, construído em 1798 no Sítio Formoso em Venha-Ver/RN, que atualmente se encontra em ruínas, totalmente abandonado.

# Na volta, passamos na capelinha de Nossa Senhora Aparecida na Vila Caldeirão (Coronel J. Pessoa/RN), que foi totalmente reformada, ganhando uma belíssima torre.

# O Alto de Santa Tereza está em festa! A padroeira da comunidade, Santa Teresa de Ávila está sendo festejada desde o dia 15 com novenas, missas e eventos sociais estendendo-se até o dia 25 onde é encerrada a festa com a procissão pelas ruas do bairro. Participe!