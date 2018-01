Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

Todo-poderoso Deus, dá que não desprezemos tua grande bondade e que não fechemos os nossos ouvidos ao teu chamado. Faze com que nos empenhemos em servir-te de uma forma que teu nome seja glorificado através de nossa vida. E cada vez que de ti nos afastarmos, faze-nos voltar ao teu caminho e obedecer à tua santa palavra.” (JOÃO CALVINO, 1509-1564 – Teólogo e reformador francês da Igreja).

A MENSAGEM ATUAL (profeta João Batista)

Com os últimos acontecimentos de corrupção, roubos, abandono social, miséria escandalosa, igrejas à venda, profetas do comércio abertos, direito humanos atropelados, vinganças, traições por poder, desamor, ignorância, blasfêmia, ódio, brados de Guerras sem sentido, milhares humilhados nas praças, viúvas abandonas, órfãos jogados. Porventura quem se levantaria do seu cômodo quarto de suíte para dizer as autoridades. “O que vocês fazem não é licito, e ainda induz ao jovem a ser igual” ou diria a eles: vocês não são bom exemplo para a geração atual.

Somente um homem com sua razão ligada ao Juiz dos mundos, Deus, seria capaz de anunciar com força e determinação, que as grandes autoridades, são profundos transgressores das leis divinas e humanas. E zombam das determinações universais, como zelar pela honra, pelo próximo e por si mesmo.

Esta geração suborna e aceita suborno, esquecendo-se que o mesmo juiz julgará a todos por igual. Lá não tem favoritos, nem jeitinho e nem posição. Como Senhor e Rei de tudo e de todos, aplicará a lei e sua dosimetria a cada um conforme suas obras.

Porventura, qual servo do altíssimo nesta geração estaria disposto a dizer a um parlamentar corrupto, o senhor desonra a Deus, e zomba dos mais pobres que confiou em sua pessoa e certamente recebas do justo Juiz a recompensa devida. Arrepende-te enquanto há tempo!

Qual igreja estaria disposta a dizer aos grupos políticos, Vocês roubam dos pobres, na calada da noite e criam falcatruas para trapacear quem sofre. Arrepende-te antes que venha sobre vocês a pesada mão do altíssimo

Somente homens com certeza de sua chamada seria capaz de colocar sua vida em risco e estaria disposto a seguir e dizer tudo que o Juiz dos mundos (Deus) lhe mandasse dizer.

O profeta João era assim, disposto a sofrem e morrer, mas nunca desistir. Sempre dizia o que Rei da eternidade lhe mandava dizer. Doesse em quem doesse, mais dizia.

Observe o que João falou ao tirano Rei Herodes “Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão” (Mateus 14.4). Mesmo sabendo que ele tinha plenos poderes para prendê-lo, mata-lo, tortura-lo, mesmo assim falou olho no olho ao rei o que o Rei da eternidade mandara dizer.

João Batista era conhecido com a voz que clama no deserto, se podemos desloca-lo para o nosso futuro, com certeza ele daria muito trabalho aos poderosos (políticos, autoridades e poder eclesiástico). Certamente pela madrugada, sem ser convidado, estaria em frente à casa de muitos parlamentares, com forte voz, (gritos), e sem medir as consequências, os acusaria de ladrões e trapaceiros do dinheiro público. Quem sabe usaria sua celebre frase: “Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?” em pouquíssimo tempo, estaria preso por desacato, as ditas, autoridades

Agora imaginemos, uma visita do profeta João Batista nas igrejas. Olharia para o pastor em meio ao culto e diria: “pare de roubar o dizimo e as ofertas. Pare de enriquecer as custas do pobre e preste conta, honestamente dos gastos da igreja”. E seria uma lista de perguntas que deixaria muitos, pastores, padres e bispos, de saia curta.

E aqueles que não querem larga o pastorado, para manter uma posição e dar ordem ao povo. Com certeza ele diria: “O senhor já está cheio de sua ganância, deixe o cajado para outro que Deus escolheu”. Antes que lhe aconteça coisa pior da parte de Deus.

A peleja mais dura que ele enfrentaria seria os relativistas e os fanáticos. Para os relativista tudo pode e nada pode ser impedido. Já os fanáticos nada pode e tudo deve ser impedido. Ele responderia com sua frase que desconsertou os líderes religiosos, que é: “O machado já está posto à raiz das árvores; toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo”.

Nada calou esse homem. Nada pode deter sua chamada. Nem o cárcere, nem as intrigas, nem o falatório, nem a dor, nem a rejeição, nem a humilhação, nem a angústia, nem o desamparo. Ele marchou firme e disse a todas as palavras que o Juiz e Rei do universo lhe mandará dizer.

Estamos vivendo dias estranhos, onde a palavra de um homem vale menos que o seu poder aquisitivo. As crianças já não honram os país, não teme a Deus, não buscam bem. Geração que deseja ser grande, entretanto são pequeno na alma e no amor.

Essa é uma geração que sonha com riquezas e poder, porém não estuda, não busca o conhecimento. Não compreende o sentido da vida e são arrogantes, prepotentes, amantes de si mesmo, ingratos e sem afeto.

Por todos esses aspectos citados, precisamos urgentemente mudar o rumo da educação, da sociedade, dos ensinamentos da igreja, da consciência social e principalmente as relações familiares, visto que o modelo social atual é invalido, desonesto e pior induz o jovem a prática do mal.

IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA – CONVITE

PENSAMENTO II

“Eu lanço sementes no campo da mente”. (Ricardo Alfredo)

CIÊNCIA

Asteroide com formato de caveira, novamente passar próximo a terra em 2018.

As imagem projeta um formato de caveira para o asteroide, pode ser o ângulo da foto ou as poucas condições de iluminação.

Logo após as fotos do asteroide Oumuamua, mostrar um formato semelhante a um charuto e que foi descoberto por cientistas em outubro, os astrônomos terão a oportunidade de estudar mais um corpo celeste enigmático que passará perto da Terra. Um pequeno asteroide que, ao girar em torno de seu eixo, mostra semelhança impressionante com uma caveira deve passar perto do nosso planeta novamente em 2018.

Em geral, asteroides e cometas são diferenciados por sua composição (os primeiros são mais rochosos e metálicos, e os últimos têm uma proporção maior de gelo e rochas) e pelo tipo de órbita ao redor do Sol. Mas nem sempre é fácil diferenciá-los com as observações que a distância permite fazer.

Agora, os pesquisadores aguardam que novembro de 2018 traga mais novidades sobre a natureza destes objetos.

“Apesar de essa passagem próxima não ser tão favorável, conseguiremos como obter novos dados que podem aumentar nosso conhecimento sobre a massa dele e outras que passam pelo planeta”, disse Pablo Santos-Cruz. (Fonte: BBC Brasil)

PENSAMENTO III

“O teu cheiro e o teu beijo transforma a pena de viver. E quando me vejo em teu olhar sinto como se eu te devesse muito amor de outra vida. E isto, me faz sentir tão livre, que os olhos marejam de alegria como se fosse como um rio de saudade”. (Ricardo Alfredo).

EJAD 2018

PRINCÍPIOS DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA

A ideia central das doutrinas é a passividade, doutrina humanas, entretanto, a doutrina real ou celestial. Ensina de modo diferente ao afirmar: “Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito”. (Rom. 12:2)

A transformação afirmada pelo apóstolo Paulo refere-se a mudança de consciência e de atitude.

A dignidade da pessoa humana: “Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou”. (Gn 1:26-27)

A Destinação universal dos Bens: Deus destinou os bens criados para todos os homens seguindo a regra da justiça e da caridade. Toda a criação é obra de Deus.

Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém (Sl 23:11)

O desígnio divino é que não haja privilégio para alguns e exclusão da grande maioria. A criatura humana não pode apropriar-se das coisas como se fossem dela, porque tudo o que temos provém do criador.

O princípio da subsidiariedade: A promoção da pessoa não acontece sem o cuidado com a família, grupos, associações. Assim as sociedades de ordem superior devem ajudar e apoiar as que são inferiores. Cada ser humano deve dar ao outro ajuda e àqueles que mais necessitam. Quem tem mais meios deve servir aqueles que mais precisam.

O princípio da solidariedade: É a determinação firme de se empenhar pelo bem comum, porque somos responsáveis por todos.

O princípio da participação: Os cristãos não estão alheios à vida social, mas devem fazer o mundo melhor do que as pessoas o concebem e encontram pela sua convivência.

A participação deve levar as pessoas à construção de uma vida digna para todos e de um governo democrático, de modo que a democracia seja participativa.

POLÍTICA EM ANÁLISE

Em 2017, a Câmara dos Deputados votou, em Plenário, 168 propostas, das quais 49 foram projetos de lei, a maior parte (33) de autoria de deputados, como o projeto que cria procedimentos para depoimento de crianças vítimas de violência (PL 3792/15); a regulamentação das gorjetas (PL 252/07); novas normas para prevenção de acidentes em casas de espetáculos e grandes eventos (PL 2020/07); e transferência automática de multas de trânsito para condutor principal (PL 6376/09).

Entretanto, os projetos de lei da reforma trabalhista (PL 6787/16) e sobre a terceirização em todas as atividades das empresas (PL 4302/98) foram os que mais mobilizaram os partidos, além da Medida Provisória 795/17, que garante incentivos a petroleiras atuantes no Brasil.

PECs (Proposta de Emenda à Constituição)

Foram votadas seis propostas de emenda à Constituição, como a PEC 212/16, do Senado, que prorroga de 2020 para 2024 o regime especial de pagamento de precatórios. Já a PEC 282/16 estabelece uma cláusula de desempenho para o acesso de partidos ao tempo de rádio e TV para campanha eleitoral e a recursos do Fundo Partidário, além de proibir coligações em eleições proporcionais (deputados e vereadores) a partir de 2020.

MPs (medidas provisórias)

Foram 31 medidas provisórias votadas, podem ser citadas a MP 763/16, que permite o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); a MP 785/17, que reformula o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ao criar a obrigatoriedade de adesão das faculdades a um fundo de garantia e de pagamento das parcelas do financiamento pelo estudante logo após o término do curso; e a MP 759/16, que impõe novas regras para regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal para áreas contínuas maiores que 1 módulo fiscal e até 2,5 mil hectares (ha).

PLPs (projetos de lei complementar)

Dos seis projetos de lei complementar aprovados, dois tratam de assuntos ligados aos estados. O PLP 343/17 cria o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal para ajudar os estados endividados em troca de contrapartidas como privatizações, restrições ao aumento de despesas contínuas, congelamento de salários, redução de incentivos tributários e negociações com credores. Inicialmente, os principais estados beneficiados são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Já o PLP 54/15 legaliza isenções concedidas no âmbito da guerra fiscal entre os estados, permitindo sua continuidade por prazos de 1 a 15 anos.

Por meio do PLP 171/15, micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional (Supersimples) poderão parcelar suas dívidas perante esse regime especial com novas regras.

PDCs (projetos de decreto legislativo)

Dentre os 70 projetos de decreto legislativo e os seis projetos de resolução aprovados, um dos mais emblemáticos é o PDC 696/17, com a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio.

Ela antecipa a banimento ou diminuição do uso do mercúrio (Hg) em alguns produtos e procedimentos industriais, bem como o manejo sustentável de resíduos e o gerenciamento de áreas contaminadas por meio de planos nacionais para a redução de seu uso no garimpo de ouro. (Fonte: Notícias ao Minuto)

OS GRANDES ORADORES

Quando criança nesta cidade, conheci o pastor Manoel Nunes da Paz, homem sério, de profundo conhecimento bíblico, bom doutrinador e grande pastor de ovelhas. Sabia conduzir o rebanho com maestria e generosidade. Tive a sorte de conhecê-lo e ouvir conselhos que até hoje guardo no meu coração. Estas são lembranças vivas de um tempo perdido.

PENSAMENTO III

“Quanto maior o conhecimento, menor o ego, quanto maior o ego, menor o conhecimento”. (Albert Einstein)

RÁPIDAS DA SEMANA

A MAIOR CARGA TRIBUTÁRIA EM ANOS

A carga tributária total do Brasil chegou a 32,38% do PIB em 2016, de acordo com estudo divulgado pela Receita Federal nesta quarta-feira (27).

Foi o segundo ano consecutivo em que houve aumento da carga tributária em relação ao PIB (Produto Interno Bruto).

Assim, o patamar de impostos cobrados do conjunto da população, em relação ao crescimento da economia, é o maior desde 2013, quando a carga tributária foi de 32,56% do PIB.

A arrecadação de tributos somou R$ 2,02 trilhões em 2016, segundo a Receita, ao mesmo tempo em que o PIB foi de R$ 6,3 trilhões.

O dado inclui a arrecadação do governo federal, dos Estados e dos municípios no ano passado.

Os tributos que incidem sobre bens e serviços, como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), acompanharam o desempenho da economia e caíram em relação ao PIB.

No ano passado, a arrecadação do governo federal somou R$ 1,38 trilhão e representou 68,27% do total, com uma queda de de 0,09 ponto percentual ante a participação registrada em 2015.

“A trajetória de redução da participação da União na arrecadação total continua a se acentuar”, destacou a Receita Federal no documento.

Os Estados arrecadaram R$ 514 bilhões, ou 25,4% do total, e tiveram uma redução de 0,01 ponto percentual ante o valor de 2015. (Fonte: Notícias ao Minuto)

JÁ ESTAR DEFINIDA A EQUIPE PF QUE OPERARÁ NO STF DENTRO DAS INVESTIGAÇÕES AOS POLÍTICOS

Já estar definida a equipe da Polícia Federal (PF), assim como os delegados para a novo grupo responsável por investigar políticos e atuar em inquéritos da Lava Jato.

De acordo com o diretor de combate ao crime organizado, Dr. Eugênio Ricas, em entrevista à TV Globo, afirmou que os delegados selecionados em outros estados serão movidos para Brasília e darão início ao trabalhar até o fim do mês. (Fonte: G1)

QUASE 350 MIL CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA FORAM FRAUDADOS, DIZ CGU

A CGU – Controladoria-geral da União, realizou uma auditoria nos benefícios do programa social Bolsa Família revelou fraude em quase 350 mil cadastros.

Conforme o relatório, o governo pagou indevidamente mais de R$ 1 bilhão a pessoas que não tinham direito ao benefício. A CGU garante que quem embolsou o dinheiro indevidamente está sendo localizado e convidado a devolver.

De acordo com a auditoria, tem funcionário público recebendo o benefício. Famílias com casa própria e carro de luxo também foram identificadas no cadastro.

O Bolsa Família foi criado em 2003 para atender famílias em condições de extrema pobreza.

Tem direito ao benefício a família que tem renda de R$ 170 por pessoa. Algumas famílias apontadas na fiscalização da CGU tinham renda de mais de R$ 1.900 por pessoa.

Na cidade de Piancó, no sertão da Paraíba, quase 54% dos moradores tinham cobertura do Bolsa Família. Depois do pente fino, quase metade perdeu o benefício. A cidade tinha servidores da prefeitura e da câmara de vereadores cadastrados no programa. (Fonte: G1)

REFLEXÃO DO DIA

Salmos 1

1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.

2 Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.

3 Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.

4 Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha.

5 Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.

6 Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá.