Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Apesar da dor, eu me levantarei e moverei as montanhas. E se preciso for, farei isso milhares de vezes”. (Ricardo Alfredo)

O NATAL

Na perspectiva dos ensinamentos Bíblicos e dentro de uma visão Cristocêntrica, o natal de nossos dias, está distante da projeção espiritual que deveria ser. Na verdade, tornou-se a festa do capitalismo e da manipulação do homem simples com a teologia das lágrimas e das lamentações, esquecendo-se que Cristo já ressuscitou.

Nesta festa chamada de natal, o aniversariante não comparecerá, isso é uma assertiva. Assim como na noite em que nasceu, os homens não lhes abriu as portas, e Ele foi recebido em estábulo.

Não existe espaço para Ele nas mansões onde a ceia é farta e seus corações são vazios; neste teatro natalino, onde se espera o pai Noel, onde se troca presentes, onde predomina a árvores de natal, Cristo é colocado num segundo plano e quase sempre esquecido.

Qualquer pessoa sabe que é Impossível acreditar num natal de gentilezas vulgais e do autismo anual, como se pudesse apagar toda uma vida de egoísmo e prepotência.

Natal é o anuncio de vida nova no Cristo. O anúncio do redentor dos homens. O Deus que tornou-se servo, do verbo eterno que se fez carne. Do grande profeta de Deus, que mudou o mundo com suas mensagens de paz e amor. E com seus atos de profunda tolerância com os mais fracos.

Já em nossa geração o natal é capitalista, onde as pessoas são coisificadas e as amizades são baseadas em ter e poder, ou seja dar e receber presentes. E assim temos a alienação do verdadeiro sentido do natal.

Natal significa que a luz veio aos homens. Luz essa que recebeu o nome de Cristo Jesus, o salvador dos homens. E está luz nasceu em uma simples manjedoura, tendo por testemunha, os animais do campo, o vento suave, os pobres pastores e um coro de anjos.

Este Menino, não nasceu em palácio, nem em hotel de luxo, pois para Ele não havia lugar. Naquela noite fria e silenciosa os céus foi rompido e um coro de anjos cantavam glórias e aleluias ao rei do Universo que nasceu entre os homens e uma estrela anunciava que era natal. O verdadeiro natal.

O sentido do natal é a presença deste meninos rei entre os seres humanos, e não a festa do consumismo e do materialismo. Natal não é viagens, festas, comidas, presentes, compras encontros, bebedeiras.

Então quando é natal? É natal quando alguém sai de casa e vai visitar o faminto com o pão para lhe oferta; é natal quando alguém é os olhos dos cego, a voz do mudo e dos sem voz; natal é quando alguém usa de misericórdia e perdão com o nosso irmão.

O natal é a festa do nascimento do menino Jesus de forma singular, simples e humilde e não a festa comercial proporcionada muitos cristãos com banquetes regados a vinho, enquanto no subúrbio as lágrimas de crianças e idosos chegam ao trono eterno causados pela fome, pela dor e pelo sofrimento.

O natal é a comemoração do nascimento do menino pobre que veio ao mundo num estábulo e que durante sua vida adulta, mostrou-se ser o filho de Deus e por isso foi julgado como perigoso e morto na cruz do calvário. Depois de três ressuscitou para dar sentido à vida.

Bem sei, e Reconheço a insegurança e a transitoriedade desta vida, mas também sei que é exatamente neste período que recebemos palavras de conforto, mensagens de paz, prosperidade, e amor.

Neste clima de fraternidade e religiosidade que criamos a falsa ilusão de que melodias de natal, luzes coloridas, ruas agitadas em busca de presentes, preparativos de ceias podem nos fazer felizes e satisfeitos. Porventura, quem pararia para refletir o verdadeiro sentido do natal?

E assim, o sentido real do Natal vai escoando e só nos restam as ilusões de uma sociedade consumista e capitalista, agregado com os sentimentos ideológicos de boas ações humanistas.

Sinceramente, a todos desejo um natal de profunda reflexão sobre o Cristo, pois este está acima de qualquer valor idealizado pelo homem. E desta reflexão devemos chegar a seguinte compreensão, de que hoje não encontramos mais a criança deitado num estábulo, nem um Rei crucificado entre os malfeitores, nem um morto entre os mortos e sim “Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso” (Ap. 1:8)

MUSEU DO SERTÃO

Professor Benedito é um apaixonado pela cultura de forma que vive e respira cultura. O sábio do sertão, tem dado a todos grandes aulas de como conduzir a cultura no seio popular e acadêmico. Parabéns pela lutar e o desejo de transforma a sociedade.

BOM AMIGO

Em viagem a Cuba, o bom amigo Josivan Pereira vem desbravando o mundo com sua mente oxigenada (inteligência). Além de ser um grande amigo/irmão é uma das pessoas mais preparadas da cidade de Mossoró-RN e do estado. Você nos honra com sua amizade.

AMÂNCIO DANTAS

Só um homem eclético em busca do saber sobre tudo neste mundo, com a visão de pesquisador. Com quem tenho conversado sobre grandes figuras dessa cidade sempre tenho me esbarrado nas pessoas que fazer a loja maçônica Amâncio Dantas sobre liderança do major Lima e do grande amigo Erasmo Firmino. Que se diga de passagem, são dois cidadãos e irmãos que honram a cidade Mossoró-RN, assim como a nossa nação. E só nos resta dizer: obrigado pelas lições.

ESCOLA PARTICIPA DE AULA DE CAMPO

O gestor Lindoval, juntamente com sua equipe técnica e professores e os alunos, do Núcleo M.E.R. Elias Salem, em aula viagem na salina Santa clara, dentro do projeto Rota do Sal. Parabéns ao gestor e toda a equipe.

LANÇAMENTO

Professor Benedito lançando seu livro intitulado “As artes na civilização da seca” na Academia Norte-Riograndense de Letras (ANL), ao lado do nosso quero irmão/amigo Clauder Arcanjo.

PENSAMENTO II

“Existe um lugar além do rio azul, em que os sonhos que você ousar sonhar se tornam realidade”. (Ricardo Alfredo)

ACJUS

ACJUS – Academia De Ciências Jurídicas E Sociais De Mossoró. Uma academia de sucesso, sobre a liderança do amigo Wellington Barreto.

A ACJUS é símbolo da nobreza e da força heroica do povo Mossoroense. Que o natal seja cheio de paz e alegria a todos os acadêmicos e acadêmicas da ACJUS.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Colômbia: Cristãos são perseguidos por grupos guerrilheiros – (Religião);

2- Setor de serviços recua 0,8% em outubro, diz IBGE – (Brasil);

3- Inteligência russa frustra atentado terrorista em São Petersburgo – (Mundo);

4- ‘Vitória em Cristo’: Como sobreviver no deserto- Parte II – (Web TV);

5- Após dois dias de internação, Temer recebe alta de hospital em SP – (Politica);

6- STF adia julgamento sobre permissão para PF fechar delação premiada – (Justiça);

7- Israel fecha fronteira com Gaza após disparos de foguetes palestinos – (Rumores de guerra). (Fonte: verdade gospel)

BRASIL – Politico

1- Aécio pede a Fachin acesso à delação da Odebrecht

2- Gilmar e Joesley mantinham relação comercial e amigável, diz a revista VEJA 3- Justiça do DF vai ouvir Lula em fevereiro sobre compra de caças

Grifo Nosso: Essas são as autoridades constituídas de nossos país. Lamentavelmente quem paga todo o preço dos desmandos é o pobre. É quem mais precisa, e dele é arrancado até a dignidade humana.

Não é à toa que o juiz dos mundos (Deus), quando vem a eles (insensatos no poder), cobra de uma forma dura e violenta com morte e doenças.

O silêncio de Deus não significa omissão, nem descaso, como alguns desavisados anunciam, pelo contrário está dando a cada um sua justa medida. A dosimetria de Deus é diferente da dosimetria dos homens.

PENSAMENTO III

“Às vezes ficamos esperando por muito tempo, pela segunda chance que a vida vai nos dar. Aquela oportunidade onde tudo fica bem e você é arrancado das ruinas e do devaneio silencioso”. (Ricardo Alfredo)

JUSTIÇA E ESCOLA



A gestora Renata Dantas, vem trabalho na educação com desempenho excelente, não é à toa que agora sua escola trabalhou o justiça e escola que é um programa do tribunal de justiça. O encerramento das palestras do programa ocorreu na segunda dia 18/12/2017 com as presenças dos palestrantes: Ítalo Dantas representando os agentes de segurança e o professor Dr. Ricardo Alfredo que é o coordenador do programa. Parabéns a professora Renata Dantas pelo seu empenho em transformar educacionalmente a comunidade em que a instituição está instalada. Na primeira foto temos os alunos apresentado os pilares cidadania, senso de justiça, zelo, responsabilidade, sinceridade, respeito e na segunda foto temos a gestora.

POEMA

Natal 2010

É difícil detectar O Anúncio

em meio a tantos anúncios que nos invadem.

Ainda existe Natal?

Natal é a Boa Nova?

Natal é também Páscoa?

Sabemos que «não há lugar para eles».

Sabemos que há lugar para todos,

até para Deus…

O boi e a mula,

fugindo do latifúndio,

se refugiaram nos olhos desta Criança.

A fome não é só um problema social,

é um crime mundial.

Contra o Agro-Negócio capitalista,

a Agro-Vida, o Bem Viver.

Tudo pode ser mentira,

menos a verdade de que Deus é Amor

e de que toda a Humanidade

é uma só família.

Deus continua entrando por debaixo,

pequeno, pobre, impotente,

mas trazendo-nos a sua Paz.

A dona Maria e o seu José

continuam na comunidade.

A Veva continua sendo tapirapé.

O sangue dos mártires

continua fecundando a primavera alternativa.

Os cajados dos pastores

(e do Parkinson também),

as bandeiras militantes,

as mãos solidárias

e os cantos da juventude

continuam alentando a Caminhada.

As estrelas só se enxergam de noite.

E de noite surge o Ressuscitado.

«Não tenhais medo».

Em coerência, com teimosia e na Esperança,

sejamos cada dia Natal,

cada dia sejamos Páscoa.

Amém, Axé, Awire, Aleluia.

(Autor: Pedro Casaldáliga)

ESCOLA MUNICIPAL CELINA GUIMARÃES

Em grande atuação como gestor o bom amigo Alisson vem trabalho fortemente com diversos projetos escolares, que vem trazendo a comunidade de volta à escola. Sempre que surge uma administração eficiente quem ganha é a comunidade. E assim, a comunidade do bom jardim, onde está localizada a instituição, está de parabéns.

PENSAMENTO IV

“O sacerdote passou ao largo do homem ferido, assim como o levita. Mais, o bom samaritano, talvez nem religião tinha, porem tinha amor em seu coração e socorreu o homem ferido. Seja você neste natal e na vida o bom samaritano”. (Ricardo Alfredo)

CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Professora Magali Delfino, secretaria da educação municipal, deu as boas-vindas a todos os servidores na confraternização que ocorreu na, sexta-feira (15), no requinte buffet. Com a presença da perfeita de Mossoró Dr. Rosalba Cialini e várias autoridades. Parabéns a perfeita e a secretaria.

REFLEXÃO DO DIA

A grandeza do Cet riador do Universo e Juiz dos Mundos – Salmos 139:7-24

Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também.

Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.

Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa; Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe.

Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.

Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra.

Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.

E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia; quando acordo ainda estou contigo.

Ó Deus, tu matarás decerto o ímpio; apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti; e os teus inimigos tomam o teu nome em vão.

Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. E ver se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.