Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Trago em minha alma, as marcas de minhas escolhas”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

O NASCIMENTO DO NATAL

Os evangelhos traduzem a verdadeira história de natal, pois são eles, que contam o nascimento de Jesus Cristo. Este nascimento foi o evento mais importante da humanidade de forma que a própria história humana foi dividida em antes e depois de Dele.

Conta os evangelhos que o nascimento do menino Jesus, ocorreu na cidade de Belém, fora dos muros da cidade, num estábulo, onde eram guardados os animais dos visitantes que ficam hospedados nas pensões. Tudo de forma simples e humilde, foi a chegada do Rei universal.

Outro fato importe sobre o nascimento do natal de Cristo, está na visão que tiveram os pastores no campo, onde ouviram e viram um grande coral de seres celestiais cantado; glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, e logo após ouve-se o anuncio, é nascido na cidade de Davi o salvador dos homens, Jesus. Eis o primeiro presente de Deus aos homens, no primeiro natal, seu próprio filho.

O nascimento do menino-Deus, Jesus Cristo, o presente de Deus no natal, cumpriu cinco importantes profecias que são:

De uma virgem – Jesus foi concebido milagrosamente, isso significa que ele não era apenas um homem; também era Deus – (Lucas 1:34-35)

– Jesus foi concebido milagrosamente, isso significa que ele não era apenas um homem; também era Deus – (Lucas 1:34-35) Num estábulo – Jesus nasceu em condição humilde, mesmo sendo Rei

– Jesus nasceu em condição humilde, mesmo sendo Rei Dentro de uma família – Jesus teve uma vida humana normal, com pai e mãe, semelhante a todos;

– Jesus teve uma vida humana normal, com pai e mãe, semelhante a todos; Adorado – mesmo sendo bebê, algumas pessoas o reconheceram como o Salvador do mundo – (Mateus 2:11)

– mesmo sendo bebê, algumas pessoas o reconheceram como o Salvador do mundo – (Mateus 2:11) Perseguido – outras pessoas rejeitaram Jesus e quiseram destruir o propósito de Deus, mas não conseguiram – (Mateus 2:13).

Ao observamos o natal dos nos dias, vem a seguinte pergunta, o Natal é uma festa pagã? Se lermos os trechos bíblicos, fica claro que não. Mesmo que os homens tenham transformado em festa do materialismo, do consumismo, da intolerância e do eu. O natal é a maior expressão do amor de Deus a humanidade, como relata o evangelista João ao afirmar: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todos o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 3:16)

É visto diversos embates nas rádios, TVs, revistas e jornais, sobre o nascimento de Jesus, uns dizem que foi em dezembro, outros em janeiro, outros em março, todavia o mais importante é que o natal significa renovo com o nascimento de Cristo, esperança dos homens, a data pouco importa, há coisas mais importantes que são os significados e símbolos que Deus permitiu aos homens compreender, que são:

Primeiro, O presente de Deus aos homens – lembram que Jesus foi o maior presente que Deus deu ao mundo – (João 3:16);

Segundo, O Presépio – Ele conta a história do nascimento de Jesus por imagens e mostra o quanto Deus está atento aos mais simples do povo.

Terceiro, A Estrela – representa a estrela representa a grandeza de Deus e os eu domínio sobre tudo, e mesmo assim Ele, o rei universal importante com os homens a ponto de guia-lo, como fez os magos até Jesus em Belém

Quarto, A Família – Jesus nasceu através de uma família humilde e simples, como todos nós; e nos convida a fazer parte da família de Deus, que agora acolher a todos que desejarem vir até Ele.

Quanto as misturas que homens promovem no natal, o apóstolo Paulo responde de forma suave e firme, ao dizer: “Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. (1 Coríntios 15:57).

Portanto, jamais esqueçamos, o natal nos lembra o nascimento de Jesus Cristo presente de Deus. sua vida, nos dar exemplo de amor ao próximo e sua morte, nos deu a esperança da salvação. Seja Feliz e comemore o natal, junto, bem juntinho Dele, que a ninguém esquece. Feliz Natal.

NO QUE ACREDITO…

Deus Tem Um Plano

Deus tem um plano em cada criatura

Aos astros Ele dá o céu

A cada rio, Ele dá um leito

E um caminho para mim traçou

A minha vida, eu entrego a Deus

Pois o Seu Filho a entregou por mim

Não me importa onde for, seguirei meu Senhor

Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei

Deus enumera a cada grão de areia

E as ondas ouvem Seu mandar

As aves em seus rumos Lhe obedecem

Seu carinho faz abrir a flor

A minha vida eu entrego a Deus

Pois o Seu Filho a entregou por mim

Não me importa aonde for, seguirei meu Senhor

Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei

Em Seu querer encontro paz na vida

E bênçãos que jamais gozei

Embora venham lutas e tristezas

Tenho fé que Deus me guiará

A minha vida entrego a Deus

Pois o Seu Filho a entregou por mim

Não me importa aonde for, seguirei meu Senhor

Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei

REFLEXÃO

O SILÊNCIO ÀS VEZES DIZ TUDO

Hoje o mundo quer falar, gritar, colocar para fora tudo o que pensa e sente. Porém nem sempre essa é a melhor forma de lidar com algumas situações. Saiba reconhecer a hora certa de se posicionar e como fazer isso. O silêncio às vezes é a melhor forma de dizer ao mundo o que está pulsando em você.

30 ANOS DA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

O Lançamento da revista AMOL EM FOCO foi um sucesso. tendo à frente os seguintes imortais: Tanimá, Welington Barreto, Elder Henoildes, Filemom, Josafá Inácio, Wilson Bezerra de Moura e Ricardo Alfredo.

Sobre a presidência do Dr. Helder Heronildes da Silva, foi realizada uma das belas sessões de aniversário da AMOL. Presenças marcantes de várias autoridades da sociedade do Rio Grande do Norte.

VOZES DE ANJOS

Abrilhantaram os 30 anos da AMOL com lindas canções a Dr. Uelma e o Dr. Paulo Fernandes. Todos ficaram encantos com sempre. Parabéns.

JUSTA HOMENAGEM

Da esquerda para direita Wellington Barreto, Adalton Vasconcelos, Solaine Vasconcelos e Ricardo Alfredo. Adalton e Solaine Recebendo a comenda em nome do seu pai o grande Sebastião Vasconcelos dos Santos. Justa homenagem in memoriam.

O bom amigo e irmão Adalton Vasconcelos apresentado a comenda do seu pai in memoriam Dr. Sebastião Vasconcelos dos Santos. Uma história humana que precisa ser contada dia a dia, como marco de uma vida completa.

ANIVERSÁRIO

A A.D. de Mossoró no RN comemorou o natalício do seu pastor presidente Francisco Miranda, com um grande culto ao Senhor!

Presença de diversas autoridades do estado e da prefeita de Mossoró Drª Rosalba Ciarlini. (Fonte: A.D. Mossoró)

CUMPRIMENTO PROFÉTICO

É um sinal claro do cumprimento profético o Mar Morto está voltando à vida e revela a volta de cristo e abala o mundo. O mar morto encontra-se a 400 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo em terra seca.

Diz o profeta Zacarias: “Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental; no verão e no inverno sucederá isto.” (Zacarias 14:8-8)

Pesquisas realizadas comprovaram que o mar morto é dez vezes mais salgado que o próprio oceano, Ou seja, é um ambiente hipersalino. Outra etapa da pesquisa é a comprovação de vida no mundo deste mar. Certamente é o cumprimento profético claramente.

Cientistas caminhados junto ao mar têm encontrado pequenas lagoas de águas doces com peixinhos às margens do mar morto. A admiração dos pesquisadores é porque as águas ultra-salgadas, capaz de matar qualquer vida, inclusive das plantas. (Fonte: Apocalipse Gospel e Guiame)

ACONTECEU…

1- MPE pede inelegibilidade de evangélico eleito deputado por “abuso de poder religioso”;

2- Parlamento da Irlanda aprova legalização do aborto;

3- Justiça decreta prisão de João de Deus;

4- Pastor suspeito de estuprar adolescente dentro de igreja é preso;

5- MEC inclui direitos humanos e valorização da diversidade para formação de;

6- Igrejas se tornam quartéis do Exército e cristãos são massacrados em…;

7- Rússia entra para a ‘lista de vigilância’ da liberdade religiosa dos EUA.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Pastor diz que massacre de cristãos na Nigéria é “inimaginável” e culpa Governo;

2- Aumenta violência e discriminação contra cristãos na Índia;

3- Mar Morto está voltando à vida e revela a volta de cristo e abala o mundo;

4- STF suspende liminar que impedia Crivella de usar máquina pública para interesse pessoal ou religioso

5- Arca da Aliança foi encontrada ou não na Etiópia?

6- Pastores nos EUA oram pelo presidente eleito Jair Bolsonaro;

7- Justiça determina arquivamento de processo contra Marco Feliciano;

8- Milhares de argentinos marcham contra a ideologia de gênero “em favor da família. (Fonte: gospelprime)

ABERTA INSCRIÇÕES PARA O EJAD 2019

PENSAMENTO II

“Disseram-me que havia sonhos, que não poderiam ser sonhados. Eu sonhei todos, e mudei as regras”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

PALESTRA MOTIVACIONAL

JUCURÍ- RN

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

Aprendi…

Que o silêncio é a melhor resposta, quando se ouve uma bobagem.

Que amigos a gente conquista mostrando o que somos.

Que os verdadeiros amigos sempre ficam com você até o fim.

Que a maldade se esconde atrás de uma bela face.

Que quando penso saber de tudo ainda não aprendi nada.

Que a Natureza é a coisa mais bela na Vida.

Que amar significa se dar por inteiro.

Que ouvir uma palavra de carinho faz bem à saúde.

Que dar um carinho também faz…

Que sonhar é preciso.

Que se deve ser criança a vida toda.

Que nosso ser é livre.

Que Deus não proíbe nada em nome do amor.

Que o julgamento alheio não é importante.

Que o que realmente importa é a Paz interior.

E finalmente, aprendi que não se pode morrer

Pra se aprender a viver… (Autor Desconhecido)

PENSAMENTO III

“…mas, examinai todas as evidências, retende o que é bom”.. (Teólogo e Apóstolo Paulo – 1 Tessalonicenses 5:21)

PALESTRA

Em comemoração aos 04 anos da Academia jurídica, recebi e executei o convite para ser um dos palestrantes. Nunca é tarde para agradecer aos que com muita generosidade convidara-me. Entre eles posso citar: o amigo e irmão Edilson Junior, pessoa humana da maior qualidade, obrigado. Antônio Clóvis, é a capacidade em pessoas, além de ser um dos maiores humanistas que conheço (um irmão). Taniamá, guerreira, forte e humana, obrigado.

Arca da Aliança foi encontrada ou não na Etiópia?

Notícias correm que os Pesquisadores alegam que a Arca da Aliança foi encontrada em Axum, cidade ao norte da Etiópia.

Os pesquisadores israelitas estão em alerta quanto a essa notícia e tem descordado constantemente com essa informação.

No julgamento de religiosos judeus, tudo não passa ´propagada ou mesmo de teoria anti-semita. pois, ninguém pode ver ou faz uma pesquisa para comprovar veracidade.

A Arca da Aliança tem um profundo simbolismo, pois ela é a presença de Deus entre o povo hebreu. A própria bíblia descrê a arca como sendo, de madeira revestida de ouro, onde ficavam guardadas as duas tábuas de pedra nas quais estavam esculpidos os Dez Mandamentos da lei de Deus, dados a Moisés, além da vara de Arão e do maná (pão que descia do céu para alimentar o povo no deserto).

Peça sagrada para o povo de Deus, a arca da aliança sofreu inúmeros deslocamentos desde a peregrinação pelo deserto (quando ficou instalada no Tabernáculo), passando por diversos reinados em Israel até ter sido colocada no Templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. De lá foi tirada após o ataque babilônico, que culminou com a destruição do templo.

DIA DO EVANGÉLICO

A cidade de viçosa/RN vai comemorar o dia do evangélico na sua praça central no dia 26 de dezembro às 19h. Será uma noite de louvor, adoração.

Presença já confirmada do pastor Alison Fernandes e o “projeto IDE” e Banda da cidade de Portalegre, após o culto, tradicional café da manhã.

A noite, grande culto com a participação do cantor e preletor da palavra de Deus, Denis Silva e a Banda Diante do Rei Jesus da cidade de Natal/RN. PARTICIPE

ANIVERSÁRIO

POEMA MUSICAL

Dizem que o amor

É como um rio

Que inunda paradisíacas paisagens

Dizem que o amor

É uma navalha

Que faz sua alma sangrar

Dizem que o amor

É um forte desejo

Uma necessidade dolosa e insaciável

Mas, eu acho que o amor

É como uma flôr

E tú…

Sua única semente

É o coração com receio da solidão

E uma estrada para construir em direção a eternidade

É um sonho com medo de acordar

E nós pensamos que o amor é apenas uma sorte

mas temos que alimentar

e cuidar

apenas lembremo-nos

que no inverno

vem o frio e começa a nevar

a última oportunidade

de alcançar uma canção de amor

que na primavera se transforma na estrada

PENSAMENTO IV

“Existem momentos na vida inesquecíveis. E um desses momentos é presenciar o impossível acontecer”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO

A teologia viva nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

Salmo 100

Servi ao SENHOR com Alegria

Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras.

Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto.

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos;

somos povo seu e ovelhas do seu pasto.

Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e

bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia





Este hino tem um profundo significado de adoração e louvor. E sempre era cantado no inicio das reuniões Judias de adoração ao verdadeiro Deus. Além de ser uma convocação a todos para reconhecerem ao Senhor como soberana.

Nos dias atuais, a adoração pode ser feita em qualquer lugar, pois o adorador deve adorar em espírito em e verdade. Outro princípio deste salmo é que ele convida a honrar o eterno.

Exegese

O versículo 01 – “Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras” – é um convite para todos louvares a Deus, mesmo sendo em dias difíceis, e entrar em sua presença com cânticos de agradecimento.

O versículo 02 – “Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto”. – O Eterno deseja que quem o sirva o faça com alegria, sem constrangimento ou angustia em faze-lo, somente amou.

O versículo 03 – foi Ele Quem nos fez. – Claramente a declaração nos revela a formação de uma consciência eterna, ele nos fez, esta afirmação traduz o seu desejo em reafirmar que todos são importantes e que para cada um Ele tem um plano.

O versículo 04 – Entrai por Suas portas … nos Seus átrios. – A revelação profética da porta das ovelhas que Cristo e suas portas são os evangelhos que anunciam e relatam a sua vida.

O versículo 05 – a Sua misericórdia – Mesmo homem estando distante de Deus, ele usa de misericórdia com o caído, com o aflito e com quem sofre.