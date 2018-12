Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

“Você acredita em vida, após o amor?”

OS POLÍTICOS QUE TEMOS

A participação das massas não garante a lisura do processo eleitoral. A história conta que no primeiro plebiscito da história, as massas tiveram que escolher entre o filho de Deus e um ladrão, escolheu o ladrão. Foi à primeira votação pública da história, e nem sempre as massas escolhem corretamente, pois são sempre conduzidas pelas emoções, paixões e em muitos casos pela falta de conhecimento.

As massas já aclamaram Adolf Hitler o fuhrer (guia condutor), e a própria história relata o desastre que feito à humanidade essa escolha. Não obstante, a democracia é um passo permanente em que não há retorno, por isso chamamos de fixação de consciência ou humanização o exercício da democracia.

Não podemos abandonar a ideia de democracia, mesmo errando, escolhendo pessoas não capacitadas, ou saqueadores do estado, mais precisamos continuar neste caminho, ou seja, a escolha popular pelo sufrágio universal, o voto. Até que um dia chegaremos às escolhas certas e pessoas certas para o cargo correto. É necessário, é imperativo votar e ser votado.

Por outro lado, os políticos que temos é um reflexo da nossa população. Com certeza, você inicia a leitura deste texto se perguntado, como assim! Reflexo da nossa população? Sim, é um reflexo do nosso dia a dia. Não é por acaso que escutamos os burburinhos, referente aos seguintes casos: tentativa de corrupção do guarda de trânsito; Roubo de energia elétrica, o famoso gato; compra de CD´s e DVD´s piratas; Roubo do sinal de TV a cabo; por outro lado, paira no ar uma ideia de que já é cultural querer levar vantagem em tudo, até mesmo em fura a fila; querer chegar atrasado e ser o primeiro; usar as amizades para marcar consultas, passando a frente dos outros e assim por diante.

Já no imaginário popular, somente os políticos são corruptos, em parte é verdade, porem a população esquece que ela age de forma corrupta quando recebe dinheiro, bens móveis e imóveis no período eleitoral. Outra coisa importante neste processo é que a constituição aponta o principal responsável pela condução de pessoas as casas legislativas, o povo.

Veja o que diz a constituição: o povo exerce seu poder por meio de representantes eleitos (Art. 1º, parágrafo único); e o primeiro requisito para ser candidato é ter nacionalidade brasileira (Art. 14, parágrafo 3º).

No imaginário popular há uma pergunta, o que há de errado com nosso país? Tem começo quase sempre não tem fim, ou mesmo acontecem desastres que tiram o bom caminha da nação. Eis alguns exemplos de presidentes que não terminaram os seus mandatos e os motivos:

Presidente: Deodoro da Fonseca governo entre 15 de novembro de 1889 a 25 de fevereiro de 1891, assumiu o poder através da tomada do poder (1889) e eleição indireta (1891), porem o seu governo teve fim com sua renúncia.

A história ensina que há um contexto em que existia profunda crise política. Causada pelo fechamento do Congresso, a perseguição e a censurou a imprensa, com a prisão dos principais líderes oposicionistas. A partir destas ações, a crise tomou proporções incalculáveis, o que levou o presidente Deodoro a renunciar, com a frase: “Assino a carta de alforria do derradeiro escravo do Brasil”.

Presidente: Afonso Pena governo entre 15 de novembro de 1906 a 14 de junho de 1909. Foi eleito via eleição direta ou sufrágio universal. Faleceu durante o mandato causado por pneumonia.

Presidente: Washington Luís governou entre 15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930. Assumiu a presidência pela eleição direta na qual foi candidato único. Em 1930 ocorreu a revolução e Vargas provocou deposição de Washington Luís.

Presidente: Getúlio Vargas governou entre 3 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945 e 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954. Assumiu o poder através da tomada do poder (1930), eleição indireta (1934) e eleição direta (1950). Em meio a grande crise política e a pressão por renuncia, ele cometeu suicídio.

Presidente: Café Filho governou entre 24 de agosto de 1954 a 8 de novembro de 1955. Assumiu a presidência logo após a morte de Vargas, mesmo diante da grande comoção nacional não terminou seu mandato como impeachment. É bom ressaltar que o seu afastamento início foi por motivo de doença, entretanto foi proibido de voltar.

Presidente: Jânio Quadros governou no período de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. Assumiu a presidência pelo voto popular, ou seja, voto direto. Renunciou ao cargo numa manobra para tentar retornar ao cargo com mais poderes. Não deu certo.

Presidente: João Goulart liderou a nação no período de 08 de setembro de 1961 a 31 de março de 1964. Assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. Foi deposto pelo golpe militar em 1964. A acusação para sua saída foi que era tido como comunista e em meio a medidas polêmicas e consideradas radicais, foi deposto pelas Forças Armadas que instituíram ditadura militar.

Presidente: Costa e Silva este a frente do governo no período de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. Sua eleição foi indireta. Pouco tempo depois sofreu um derrame cerebral, e meses depois veio a orbito.

Presidente: Fernando Collor de Mello assumiu ao governo em 15 de março de 1990 a 2 de outubro de 1992, através da eleição direta. Seu governo foi alvo de varias acusações o que levou a sofrer o início de impeachment e no ultimo momento, renunciou para salvar seus direitos políticos, o que não conseguiu.

Presidente: Dilma Rousseff governou entre 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016, foi eleita de forma direta. em meio a denúncias de corrupção, foi acusada de manobras fiscais e teve impeachment aprovado no Congresso.

Portanto, o ponto de partida para uma mudança deve ser do próprio povo, visto que as classes politicas que são zelosas em manter seus poderes e privilégios jamais abriram mãos deles. Compete à sociedade sinalizar como maior exigência de mais liberdade e menos participação do estado, o que livrara das chagas da corrupção que destrói a coisa pública e trava o desenvolvimento da nação.

CONVITE ACJUS

8° EDIÇÃO DO JOERN – JOGOS EVANGÉLICOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Com três modalidades, society, vôlei e basquete, a igreja vem percebendo a necessidade dos jovens pratica esporte para sua própria saúde. Parabéns aos organizadores.

90 ANOS IEADEM EM MOSSORÓ-RN

Na Sexta-feira 30 de Novembro/18, acontecera um grande culto de gratidão a Deus pelos 90 anos da IEADEM e 15° aniversário do templo sede da AD Mossoró.

HOMENAGEM AO SERVIÇO NA AD

A.D. na cidade de Pau dos Ferros/RN comemora seus 84 anos de anunciando a palavra do Deus. O Pastor Alfredo Luiz de Melo recebeu ontem em Pau dos Ferros, comenda em homenagem aos serviços prestados aquele trabalho no período de 13 anos. Parabéns com servo de Deus.

CULTO FESTIVO DE SENHORAS

Portalegre culto festivo de senhoras dia 9 de dezembro 2018. Convida a todos para adorarem juntos ao rei eterno.

ACONTECEU…

INTERCESSÃO – Pastores fazem oração pelo Brasil na sala da presidência da Câmara;

HÁBITO – “O desafio não é orar na crise, mas continuar orando quando tudo vai bem”, diz pastor;



ATAQUE – Cristãs são abusadas sexualmente em Bangladesh e autoridades se omitem;



BRASÍLIA – “Muitos passos de Bolsonaro estão virando chaves espirituais”, diz Roberto de Lucena.

PENSAMENTO II

“As soma de todas nossas dores, é o relato de uma vida de vitória.” (Teólogo: Ricardo Alfredo).

9º CAMINHADA JUCURUTU PARA CRISTO

No dia 01 de dezembro a cidade de Jucurutu/RN, promove a 9º caminha Jucurutu para cristo 2018. Tendo em sua agenda inicio as 8 h com um pit stop na praça central da cidade com termino só à noite com show das bandas JCJ e Cícero Oliveira.

PENSAMENTO III

“Deve-se doar com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente!” (Teólogo: Martinho Lutero).

RÁPIDAS DA SEMANA

1- “Que Deus pequeno, esse de vocês”, diz ateu O humorista Gregório Duvivier, em novo ataque a cristãos;

2- Montar árvore de Natal dá legalidade ao diabo? Pastor discorda;

3- Valdemiro Santiago para sair da crise é vender 100 mil chaves a R$300 Reais;

4- Mara Maravilha comprou briga ao dizer que Deus não criou os transexuais;

5- Malafaia diz que preconceito contra evangélicos é porque “combatemos o lixo moral”;

6- Todos os seres humanos descendem de um mesmo casal;

7- Muçulmana desiste do suicídio ao conhecer Jesus;

8- “A divisão política entrou na Igreja”, lamenta pastor;

9- Coreia do Norte enxerga cristãos como as “piores criaturas”. (Fonte: gospelprime)

LANÇAMENTO/livro

AMOL – (Academia Mossoroense de Letras)

ACJUS – (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró)

O imortal da AMOL – (Academia Mossoroense de Letras), e da ACJUS – (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró), o Dr. Lúcio Ney de Souza, lança mais um livro com o tema: Tribunal do Júri. Com certeza é mais um clássico de boa leitura e reflexão. Parabéns, bom amigo e irmão.

PENSAMENTO IV

“Em última análise, toda questão é teológica”. (Teólogo: Hilaire Belloc)

SESSÃO SOLENE DA ACJUS

Com a presença de varias autoridades, a Acjus lança livro e apresenta projeto realizado em escola Municipal de Mossoró.

EM DEZEMBRO LOUVOR COM FERNANDINHO EM MOSSORÓ

O Cantor Fernandinho louvará no próximo dia (15), de Dezembro na cidade de Mossoró, o evento contará com a participação dos cantores Chagas Sobrinho e Júnior e Dércia ambos de Mossoró. O evento acontecerá na Casa Pocino Park Center.

DIA DO EVANGÉLICO

A cidade de viçosa/RN vai comemorar o dia do evangélico na sua praça central no dia 26 de dezembro às 19h. Será uma noite de louvor, adoração.

Presença já confirmada do pastor Alison Fernandes e o “projeto IDE” e Banda da cidade de Portalegre, após o culto, tradicional café da manhã.

A noite, grande culto com a participação do cantor e preletor da palavra de Deus, Denis Silva e a Banda Diante do Rei Jesus da cidade de Natal/RN.

PARTICIPE.

ACJUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

Nesta obra icônica, o poeta maranhense Gonçalves Dias expressa todo o seu amor pelos pequenos e intensos valores naturais brasileiros, enquanto esteve ausente do país (estudava em Portugal). Os seus versos se transformaram no mais forte poema nacionalista do Brasil!

Canção do Exílio (Gonçalves Dias)

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,

Que tais não encontro eu cá;

Em cismar — sozinho, à noite —

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para lá;

Sem que desfrute os primores

Que não encontro por cá;

Sem qu’inda aviste as palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

RELIGIOSIDADE/AMOR

Os grandes homens passam pela vida nos ensinado verdadeiro sentido do viver. Bom amigo, de tanto observamos o seu viver, aprendemos o verdadeiro sentido da compaixão e da misericórdia. Que são talentos inatos a sua pessoa, desses seus talentos, silenciosos somos conduzidos a Cristo. Assim é o amigo, um irmão, padre sátiro, conselhos profundos numa linguagem simples que é a pura demonstração do amor de Deus, sem dizer uma única palavra, só em ações. Seu olhar de bondade e misericórdia para quem sofre, nos mostra o verdadeiro sentido de sermos servo de Deus.

REFLEXÃO

A teologia viva nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

SALMO 40

Esperei com paciência no Senhor

ESPEREI com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.

Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.

E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus; muitos o verão, e temerão, e confiarão no SENHOR.

Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira.

Muitas são, SENHOR meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti; se eu os quisera anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar.

Sacrifício e oferta não quiseste; os meus ouvidos abriste; holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste.

Então disse: Eis aqui venho; no rolo do livro de mim está escrito.

Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.

Preguei a justiça na grande congregação; eis que não retive os meus lábios, SENHOR, tu o sabes.

Não escondi a tua justiça dentro do meu coração; apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade.

Não retires de mim, SENHOR, as tuas misericórdias; guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade.

Porque males sem número me têm rodeado; as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça; assim desfalece o meu coração.

Digna-te, SENHOR, livrar-me: SENHOR, apressa-te em meu auxílio.

Sejam à uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la; tornem atrás e confundam-se os que me querem mal.

Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: Ah! Ah!

Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam; digam constantemente os que amam a tua salvação: Magnificado seja o SENHOR.

Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus.

Tema: O segredo do Rei Davi, a Paciência.

Texto Áureo: Salmo 40.1.3

Em algum momento da vida, passaremos noites escuras. Às vezes são problemas simples que se apresentam durante as atividades corriqueiras, já outras vezes parece nunca chegar ao fim, nos levando a pensar que jamais passará. O rei Davi enfrentou muitas adversidades na vida pessoal ao seu reino. Dos problemas famílias até problemas na nação, os quais abalaram sua estrutura emocional e psicológica, entretanto sua paciência e confia em Deus, segredo do seu sucesso, o deixou de pé.

No texto literário, o rei Davi, servo de Deus, apresenta uma fórmula para vitória na vida que é paciência e a esperança.

O salmo 40 revela os três fundamentos bíblicos para triunfar diante da ansiedade da espera.

O primeiro passo é ter paciência, pois um vencedor é medido pela sua paciência e sua condição de esperar uma resposta de Deus. Diz Davi: Esperei com paciência no Senhor. Sabemos que não é fácil esperar, pois a espera cria um clima de ansiedade.

A paciência gera sabedoria, mesmo dos dias da adversidade, da perseguição, o homem que aprende a ter paciência e capaz de suporta, como as rochas, as batidas do mar revolto.

Outro fato importante da paciência espera em Deus, é a atração do olhar do eterno, não existe recompensa maior.

A aflição da espera é quase sempre dolorosa, entretanto o triunfo da espera é extraordinário, por isso o rei Davi afirmou:…E ouviu meu clamor.

Portanto, devemos se capaz de utilizar o poder da paciência, uma resposta de Deus. E ao mesmo tempo reconhecemos que somos pobres e necessitados, contudo, sabemos que Deus cuida.