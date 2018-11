Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

A IGREJA ATUAL

A igreja atual é uma incógnita, nem fria, nem quente. Tem a visão materialista, é profundamente preconceituosa, criadora dos muros da separação, latifundiária, capitalista da fé, escravizadora dos leigos, dogmática e sem visão do reino de Deus.

No entanto, ainda é necessário conhecemos o conceito de igreja e suas simbologias. Igreja vem do latim ecclesia, ou seja, é um templo cristão onde ocorrem pregações e ensinamentos de Cristo, satisfazendo os princípios da ética cristã. Já para a filosofia a Igreja é o conjugado de fiéis conectados pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas.

Quando estudamos a sociologia, ela ensina que a Igreja é formada por um grupo religioso organizado e institucionalizado. Ou seja, em outra linguagem podemos dizer que é uma coletividade em que os associados estão inseridos no mundo sagrado e mantendo relações com o mundo profano. Como associados, é uma comunidade que creditam nas palavras proferidas por um corpo de sacerdotes, hierarquizado ou não. Como instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ritos e crenças.

A igreja atual esqueceu o caminho dos humildes de coração e passou a busca promessas proféticas de carro novo, moto zero, casa, apartamento, sitio, viagem e riquezas materiais. E para obtenção destas coisas são entregues envelope do milagre, copo de água urgido, perfume da unção, lenço abençoado, rosa do milagre. Fora as promessas do mundo espiritual como tapete de fogo, casamento prometido da visão e coisas semelhantes. Porem, o batismo no espirito santo, a salvação tem sido esquecida, abandonada. Os dons deixando de lado, torne-se algo de gente sem estudo.

A igreja de nossos dias, é detentora de uma geração que tem ouro, tem prata, mais não tem mais o levanta e anda. É uma geração fina no conhecimento, mais escassa espiritualmente, como terra seca. É uma geração que fala em cristianismo, mais não tem nas mãos o poder do espirito santo. É uma geração que não ora, não busca Deus, não tem misericórdia de quem sofre. É uma geração rica, porém, não tem poder dado dos céus, para orar e o cego enxerga, o surdo ouvir e mudo falar.

A igreja atual vive lotada, seus membros cantam, pulam, gritam, entretanto não tem a evidência das marcas de Cristo, não traz em seu corpo a presença viva do Evangelho. São igrejas nuas, pobres e cegas e anunciando que ricas e enriquecidas estão, contudo elas são desnutridas espiritualmente.

A igreja atual é dona de templos imponentes e belos. Mais não saber, nem conhece o amor de Deus pelas almas. Com pregações estranhas a palavra de Deus, onde o pobre, se não for rico, está em maldição.

Pregações que tem gerando uma cristandade egoísta, materialista, sem misericórdia, doente espiritualmente, hipócrita, e pior fazendo do evangelho uma escada social e não o caminho do céu.

A igreja gerou uma cristandade doente, pois ela explora o desespero dos mais simples do povo, com promessas que não estão no plano de Deus. Esses supostos interventores da fé, que se autonomeiam representantes de Deus, e passam a serem glorificados pelos homens. Pobres homens se esquecem de que Deus não divide sua glória com ninguém.

Por outro lado, temos as igrejas neopentecostais apenas buscando inacreditável, o sobrenatural e o emocional. Com certeza essas coisas acontecem mais o verdadeiro evangelho não busca apenas isso.

A verdadeira igreja de Cristo não necessita de reconhecimento dos homens. Exemplo disso é o profeta João Batista. Já os cultos são apenas emoções e choro, quanto à salvação, pouco acontece, quanto à mudança de vida raramente se ver, é um evangelho de faz de conta e da busca por poder e liderança social.

Essas igrejas precisão de um tratamento de choque do Espirito Santo para voltarem para realidade do evangelho de Cristo. Para que o motivo do culto e da adoração deixe ser apenas sobrenatural, ser arrebatado em espirito, ou a buscar por uma profecia, ou falar em línguas, ou sapatear, ou pular, ou fazer aviãozinho e passa a ser o culto racional. O que o precisamos é de cultos cheio da graça e da verdade Deus, onde o homem entre pedido e saia cheio da salvação e do Espirito Santo.

A igreja atual precisa deixar de ser um comércio e passar ser a casa de Deus. Abandonar os prazeres do mundo para receber a cruz de Cristo. Deixar de lado a busca da renovação espiritual através de shows, louvorzão e outras coisas mais e receber as marcas do Cristo nas vidas.

A principal função da igreja é pregar o evangelho da salvação e da transformação e não fazer do financeiro a base do seu sucesso, ou apenas promover a curandeirismo, o emocionantíssimo ou mesmo o entretenimento.

A igreja atual fala apenas o que o povo deseja ouvir e não o que precisa ouvir. E assim, o verdadeiro evangelho de Cristo sofre diante das nações e dos povos.

A mensagem da igreja atual é expressão latina que diz: tempora mutantur et nos, mutamur in illis (‘Os tempos mudam e nós mudamos com eles’). Essa é uma grande verdade, todos mudam com o passar do tempo, porem é necessário saber se essas mudanças estão de acordo com os padrões da formação do cidadão do reino de Deus.

Todavia é necessário ter sabedoria para ajudar na edificação da igreja atual e coragem para mudar os rumos dela, ao qual estão inseridos os membros desta sociedade sem temor e amor de Deus.

IEADERN realiza Assembleia Ministerial Ordinária (AMO).

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte realizou nesta sexta-feira, dia (20), a Assembleia Ministerial Ordinária (AMO), que ocorreu no templo central em Natal-RN, onde foi presidido pelo Pastor Martim Alves da Silva.

Na ocasião foi definida a nova mesa diretora, assim formada: Presidente da IEADERN Pr. Martim Alves da Silva, 1° Vice Pr. Edmar Rosa, 2° Vice Pr. Jonas de Paiva, 1° Tesoureiro Pr. Abinoam Praxedes, 2° Tesoureiro Pr. Marcos de Souza, 1° Secretário Pr. Rubens Varela, 2° Pr. Joacir Varela.

Importantíssimo para todos os homens acima dos 45 anos deve pelo menos uma vem no ano fazer o exame de próstata.

Depois do Outubro Rosa, que é um período totalmente consagrado à conscientização no combate e cuidado com o câncer de mama, o novembro é dedicado ao homem, onde começa a campanha “Novembro Azul”, que é um alerta para a prevenção do câncer de próstata e ao mesmo tempo, e incentivando os homens à fazerem os exames.

Todos os países vêm trabalho à cultura de levar os homens aos médicos para se prevenirem do câncer. Todos os ministérios de saúde dos países tem como objetivo principal a mudança dos hábitos e atitudes do público masculino em relação a sua saúde e seu corpo, incentivando assim, o diagnóstico precoce da doença. A doença pode ser diagnosticada por meio de exame físico (toque retal) e laboratorial (dosagem do PSA).

Todos os cristãos devem deixar de lado o preconceito e fazer o exame, pois essa doença é silenciosa e tem matado muitos.

1- Pastores famosos são acusados de participar de encontro da Maçonaria – Mais de 60 maçons evangélicos foram iniciados no dia 03 de agosto, Hotel Guanabara, Rio de Janeiro;

2- Assembleia de Deus e Universal são as principais denominações na bancada evangélica;

3- Médicos se reúnem para falar sobre milagres que viram nos hospitais – Cerca de 500 médicos e profissionais de 13 países participaram de uma conferência na Rússia, onde compartilharam os milagres que testemunharam;

4- Cristão recebe 36 chibatadas na Indonésia por venda de álcool – Caso ocorreu em Aceh, única província indonésia a aplicar a lei islâmica;

5- Silas Malafaia diz que prioridades da gestão de Bolsonaro não é a agenda religiosa. (Fonte: gospelprime)

AMOL – (Academia Mossoroense de Letras)

ACJUS – (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró)

O imortal da AMOL – (Academia Mossoroense de Letras), e da ACJUS – (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró), o Dr. Lúcio Ney de Souza, lança mais um livro com o tema: Tribunal do Júri. Com certeza é mais um clássico de boa leitura e reflexão. Parabéns, bom amigo e irmão.

CLÁSSICOS DAS POESIAS

Cantares de Salomão – poema de amor

Capítulo 1

O poeta canta sobre o amor e a devoção.

1 Cântico dos cânticos, que é de Salomão.

2 Beije-me ele com os beijos da sua boca; porque melhor é o teu amor do que o vinho.

3 Suave é o aroma dos teus unguentos, como o unguento derramado o teu nome é; por isso as virgens te amam.

4 Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras; em ti nos regozijaremos e nos alegraremos; do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho; com razão te amam.

5 Morena sou, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão.

6 Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim; os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, puseram-me por guarda de vinhas; a minha vinha, que me pertence, não guardei.

7 Dize-me, ó tu, a quem a minha alma ama: Onde apascentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia, pois por que razão seria eu como a que anda errante ao pé dos rebanhos de teus companheiros?

8 Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, vai-te pelas pisadas das ovelhas, e apascenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores.

9 Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amada minha.

10 Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço, com os colares.

11 Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata.

12 Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume.

13 O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, passará a noite entre os meus seios.

14 Um ramalhete de hena nas vinhas de En-Gedi é para mim o meu amado.

15 Eis que és formosa, ó amada minha, eis que és formosa; os teus olhos são como os das pombas.

16 Eis que és formoso e amável, ó amado meu; o nosso leito éviçoso.

17 As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas, de cipreste.

A teologia viva nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

A voz de Deus

“Tornou o Senhor a chamar: Samuel! Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor”. (1 Samuel 3:6,7).

O menino Samuel, nesta fase da vida, se encontrava diante de dois fatos importantes. O primeiro é que a voz de Deus é semelhante à voz do homem, neste caso a voz de Eli. Este fato nos ensina que a voz de Deus é facilmente identificada com outras vozes, que sabe com sua própria voz.

O segundo fato é que o menino Samuel ainda não conhecia o Senhor, como afirma o texto Bíblico: “… Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor”. Deus é um Deus estranho, pois surpreende os homens em suas escolhas. Eli estava a anos na casa de Deus, porem deus escolheu o menino Samuel.

Muitos imaginam que a liderança na casa de Deus é dar por herança ou mesmo pela imposição de mãos. Hoje é comum encontramos vários cristãos correndo de um lado para outro querendo esse toque, ou essa unção, para se tornarem grandes homens ou grandes mulheres de Deus. São induzidos a acreditarem que essa unção o tornará especial.

Na verdade a unção é semelhante à maturidade espiritual. É algo que acontece no inteiro e não no exterior. Porem essa maturidade é resultado de inúmeras provas, orações e paciência.

Para conhecemos a voz de Deus é necessária temos com Ele intimidade. E essa intimidade vem através da oração e de uma vida no caminho dos justos.

Portanto, Todos que querem ser importantes na vida; todavia, ninguém quer buscar o crescimento da escada de Jacó. Que passa pela humildade, primeiro passo da sabedoria.

