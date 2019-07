Reflexões Teológicas – Alfredo Ricardo

SALMO 13 – (ATÉ QUANDO?).

Durante uma longa jornada de provações e aflições, o rei Davi escreve ao mestre de canto, apresentando um dos mais ricos salmos de clamor, adoração e reconhecimento da graça de Deus sobre a sua vida.

Este salmo foi dividido de forma didática em três estrofes de três versos cada. Cada estrofe é rica em significados, e estes estão baseados nas experiências diferentes vividas pelo rei. A primeira estrofe começa com quatro frases “Até quando?” A segunda estrofe é uma oração por esclarecimento. A terceira estrofe é uma canção de libertação.

O pronome pessoal que inicia o quinto verso é significativo. “Eu, até mesmo eu, tenho confiado” quando traduzindo logo é compreendido como confiar em, depender de ter confiança em. A palavra hebraica “misericórdia” (hesed) inclui o sentido mais geral de benevolência ou boa vontade.

Aprendamos a lição de fé através do desespero, a contar com o Rei Universal através da oração e da confiança nele, que sempre estará ali por nós.

Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre?

Até quando ocultarás de mim o rosto?

Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma,

com tristeza no coração cada dia?

Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?

Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu!

Ilumina-me os olhos,

para que eu não durma o sono da morte;

para que não diga o meu inimigo: Prevaleci contra ele;

e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar.

No tocante a mim, confio na tua graça;

Regozije-se o meu coração na tua salvação.

Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.

REFLETIR

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; revelam prudência todos os que o praticam.” (Salmos 111:10).

Este é um dos principais princípios de vida, o temor ao Senhor, o criador de tudo que há. Todavia, numa geração que não tem o temor do Senhor e não respeita seus mandamentos, e tomar caminhos que conduzir a ruina é quase impossível Deus interver nesse povo, mesmo que a misericórdia de Cristo, que dura para sempre clama aos homens arrependa-se. É necessário o homem tome a decisão de seguir sua jornada junto a graça de Deus que abrange todos os homens. Não ter temor do Senhor, (temor não medo), é puramente insensatez, porque somente aquele que reina para sempre, sabe qual é o melhor caminho para o seu servo seguir na estrada vida.

As sagradas letras, A bíblia, doutrina que aquele que quer começar a viver de forma sábia, precisa ter o temor do Senhor. E esse temor que o levará para junto do pai na glória.

No sentido real, da frase, temer ao Senhor, é não ter medo dEle e sim aprender a obedecer por amor, com um profundo respeito a sua santidade. Assim como à sua autoridade e à sua Palavra, além do desejo real de fazer tudo para agradá-lo.

O temor ao Senhor leva o homem a se afastar do mal e amar a justiça, pois ela, a justiça vem como corrente de águas do trono de Deus. Ao sermos abastecidos da sabedoria que provem de Deus, usufruiremos o melhor da terra e das regiões celestiais.

Portanto, um bom discípulo sempre é forçado na fornalha da amargura e da aflição. Porém, seguir em temor e obedecia ao seu mestre e a decisão assertiva para que no final da carreira possa receber como galardão o seja bem-vindo em sua casa de paz.

PENSAMENTO I

“Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, em fim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal”. (Escritor: Augusto Cury)

POLITICA – mudanças na lei eleitoral para 2020

Com mudança na legislação eleitoral, que já entra em vigor para 2020, as eleições terão um formato diferente que já tínhamos costume. Com essa mudança, é necessária uma atualização tanto dos partidos e como dos futuros candidatos. A minirreforma de 2017 alterou a Lei das Eleições e o Código Eleitoral. As mudanças aconteceram com o objetivo de garantir ao processo eleitoral uma disputa mais justa e equânime entre os concorrentes.

As principais alterações para as eleições de 2020 foram:

1- O fim das coligações proporcionais; 2- Criação da cláusula de barreira; 3- Número de candidatos; 4- Fim das comissões provisórias; 5- Fundo especial de financiamento de campanha; 6- Domicilio eleitoral.

Fim das coligações proporcionais: Os partidos poderão se coligar somente na eleição majoritária (prefeito), devendo concorrer isoladamente nas eleições proporcionais (vereadores).



Criação da cláusula de barreira: Os partidos que não obtiveram ao menos 1,5% dos votos válidos na eleição de 2018 para a Câmara dos Deputados, distribuídos por ao menos nove Estados (com mínimo de 1% dos votos em cada um desses Estados), ou elegeram ao menos nove deputados vindos de pelo menos nove Estados, ficaram sem acesso ao fundo eleitoral e à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Segundo análise prefacial, 14 partidos não atingiram a cláusula de barreira, são eles: PCdoB, Rede, Patriota, PHS, PRP, PMN, PTC, PPL, DC, PRTB, PMB, PCB, PSTU e PCO.



Número de candidatos: Haverá mudança também no número de candidatos a vereador a serem lançados. Especificamente em Rondonópolis, que conta com mais de 100 mil eleitores, cada partido poderá lançar até 150% do número de vagas na Câmara Municipal, o que representa 32 candidatos por partido em Rondonópolis.



Fim das comissões provisórias: O TSE aprovou resolução que acaba com as comissões provisórias partidárias. Isto quer dizer que todos os partidos devem, obrigatoriamente para concorrer nas eleições municipais de 2020, ter constituído seus diretórios municipais, sob pena de ficarem fora da disputa das eleições vindouras.



Fundo especial de financiamento de campanha: Já vigente nas eleições de 2018, o ano de 2020 será a primeira eleição municipal que contará com financiamento público das campanhas. Importante ressaltar que, os partidos para receberem o FEFC, devem a) ter diretórios municipais constituídos; b) estarem os órgãos municipais quites com a Justiça Eleitoral no que diz respeito às prestações de contas dos anos anteriores.



Domicilio eleitoral: O tempo mínimo de domicílio eleitoral diminuiu. Na última eleição municipal, tinha o candidato que possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo menos um ano antes do pleito. Já nas eleições de 2020, o candidato deve possuir domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de 6 meses, isto é, o mesmo prazo exigido para a filiação partidária.

CONVITE I

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rodolfo Fernandes – RN

“II Impacto Jovem”

Tema: Marcados para impactar – Atos 1:8

Programação:

06/09/1019 Sexta-feira – Às 19:00hs

Culto de Abertura

Preletor: Pr. Nonato Medeiros – Viçosa

Cantor: Mateus Almeida – Itaú

Banda Filhos do Rei – Rodolfo Fernandes -RN

07/09/2019 – Sábado a tarde das 14:00 às 15:00 hs Devocional

Das 15:00 às 17:00hs tarde de Avivamento

Preletor: Amizaday Lira

Cantores: Elthayse Fernandes – Mossoró

Yure Lima – Apodi

Banda Filhos do Rei – Rodolfo Fernandes -RN

A noite às 19:00hs

Culto Evangelístico de encerramento, em frente ao templo sede

Preletor: Amizaday Lira

Cantores:

Elthayse Fernandes – Mossoró

Yure Lima – Apodi

Banda Filhos do Rei – Rodolfo Fernandes -RN

FESTA DA ACJUS

CONVITE II

CULTO DE POSSE DO PASTOR ESEQUIEL REINALDO

PENSAMENTO II

“Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”. (Clarice Lispector)

CONVITE III

ASSEMBLEIA DE DEUS CAICÓ /RN INAUGURA O TEMPLO SEDE

A Assembleia de Deus de em Caicó/RN, liderado pelo Isaac Dias inaugurado um novo templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – IEADERN. A inauguração do Templo sede será dia 31/07/2019.

PENSAMENTO III

“Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer principalmente viver”. (Dalai Lama)

PENSAMENTO IV

“Como é difícil ouvir a voz interior. E como é bom ouvi-la”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ANIVERSARIO DA IGREJA DE CRISTO EM FELIPE GUERRA/RN

TRADIÇÃO

A minha querida mãe mantendo a tradição, ou seja, assim como minha querida avó que já dorme no Senhor, ela adora a Deus louvando. Parabéns.

IGREJA DE CRISTO DO BRASIL ESTARÁ REALIZANDO A 1ª “CRUZADA EVANGELÍSTICA RIACHÃO PARA CRISTO”.

O evento acontecerá Assentamento Riachão, zona rural do município de Governador Dix-Sept Rosado no dia 14 de setembro próximo.

Participação especial da Banda semear de Mossoró e outros cantores da região e Assentamentos.

Você é nosso convidado especial você que mora nas proximidades desse Assentamento Riachão município de Governador Dix-Sept Rosado.

LIÇÕES:

10 Conselhos Para A Vida.

1. Fique em paz com o seu passado, só assim você poderá se concentrar no presente. Não podemos mudar o que já passou, mas podemos aproveitar o nosso aprendizado com os nossos erros e acertos para viver melhor a vida presente e estar mais preparados para o que vem pela frente.

2. Não se importe com o que os outros pensam de você. Quem calça os sapatos e anda com eles é você, por isso faça aquilo que acredita ser o melhor para a sua vida.

3. O tempo cura tudo. Tenha paciência, dê tempo ao tempo.

4. Nunca compare a sua vida com a dos outros, e nem os seus resultados com os resultados dos outros. Primeiro porque você não conhece a trajetória de ninguém a fundo como conhece a sua. Não julgue os outros, não se compare e nem se cobre tanto. Pense apenas que as pessoas têm pontos de partida diferentes e que seguem por caminhos diferentes, cada um ao seu tempo.

5. Não pense muito, não fique parado pensando demais nas coisas que aconteceram ou no que deve fazer. Não se deixe paralisar pela dúvida. As coisas acontecem quando menos se espera.

6. Ninguém mais além de você é responsável pela sua felicidade.

7. Você não pode controlar tudo e nem é responsável por todos os problemas do mundo. Não se cobre tanto, não se culpe tanto.

8. Busque a paz, perdoe, perdoe-se. A raiva não faz bem a ninguém.

9. Cuide-se, cuide da sua saúde, alimente-se bem, divirta-se, trabalhe com dedicação, cultive as amizades duradouras e sinceras.

10. Não fique ansioso, a ansiedade não vai fazer com que nada se resolva mais rápido.

AMOL (Academia Mossoroense de Letras) – SESSÃO DE HOMENAGEM PÓSTUMA

MEU DISCURSO NA AMOL – 1ª FOTO. (Ricardo Alfredo)

“Ut flatus venti, sic transit gloria mundi – Tal como um sopro de vento, assim passa a glória mundana”. (Apóstolo Paulo)

Excelentíssimo Senhor presidente da AMOL – Academia Mossoroense de Letras;

Digníssimo confrade, Dr. Heldes Heronildes, em nome saúdo do qual todos os componentes da mesa;

Autoridades eclesiásticas;

Autoridades civis;

Meus Senhores;

Minhas Senhoras;

Familiares;

Minhas Filhas;

Meus Irmãos em Cristo;

Minhas cunhadas;

Convidados, confrades e amigos companheiros da impressa – Boa noite, na sagrada comunhão que une os homens e as mulheres de bem!

Antes de dar início a homenagem póstuma ao imortal da cadeira 23 – Francisco Fausto Paula de Medeiros da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), sentimo-nos no dever de, humildemente agradecermos aos colegas acadêmicos, ora confrades, esta expressão de generosidade e imparcialidade ao nos convidar, para apresentar a homenagem póstuma a tão grande vulto de nossa história contemporânea, que é Francisco Fausto Paula de Medeiros.

A cadeira 23 da AMOL – Academia Mossoroense de Letras, que tem como patrono Francisco Fausto de Souza, e já teve 2 (dois) ocupantes, o primeiro foi Luiz Fausto de Medeiros e o segundo ocupante foi seu filho Francisco Fausto Paula de Medeiros.

Com grande poder de observação o sábio Salomão, ao refletir sobre a vida, compreendeu que há tempo para tudo: tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de amar, tempo de guerrear e tempo de festejar. Hoje é tempo de lembrar. Lembrar os feitos de um homem, que mesmo tendo galgado as mais altas posições na sociedade moderna, não esqueceu de dedicar sua vida ao amor ao próximo e jamais esqueceu a orientação do Rei eterno que disse: “Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam”. (Mateus 6:19-20)

Não poderia esquecer-nos de agradecer aos confrades: ANTÔNIO FILEMOM e GERALDO MAIA, que nos ajudaram a tecer essas minhas poucas linhas, que colaboram decisivamente nesta obra.

Francisco Fausto Paula de Medeiros nasceu em Areia Branca (RN), no dia 13 de maio de 1935. Filho de Luiz Fausto de Medeiros e de Nair Paula Fausto de Medeiros. Graduou-se como Bacharel na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na cidade do Natal.

Atuou como colaborador do Jornal Gazeta do Oeste, editado na cidade de Mossoró (RN) e como professor de Filosofia do Colégio Estadual Atheneu Norte-Rio-Grandense.

Na Academia Nacional de Direito do Trabalho, ocupou a Cadeira nº 81, desde 6 de novembro de 2003.

Trabalhou na Administração do município de Natal como Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e, também, da Secretaria de Estado de Finanças., considerado como funcionário exemplar e de profundo conhecimento. Diante deste quadro passou a ser observado com louvor em sua carreira como funcionário público.

No mês de agosto de 1961, foi empossado para o cargo de Suplente de Juiz do Trabalho da 6ª Região. No período de 1968 a 1978, atuou como Presidente das Juntas de Conciliação e Julgamento (JCJ) de Natal (RN), Mossoró (RN), Recife (PE), Escada (PE) e Jaboatão (PE).

No mês de março do ano de 1978, foi empossado como Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, função que alcançou por merecimento. E diante de sua capacidade eloquente e de percepção jurídica foi indicado para representar o Tribunal em eventos como: o Congresso Iberoamericano de Direito do Trabalho, em Fortaleza (1979); o Congresso Latino-Americano de Direito do Trabalho, em Passo Fundo (RS); o 1º Simpósio Nacional de Reforma da Consolidação das Leis do Trabalho, também em Passo Fundo (RS); o Congresso Internacional de Direito do Trabalho, na Bahia; e o Congresso Nacional Pós-Constituinte, em Recife.

Reconhecidos por todos, o seu poder de conhecimento jurídico recebeu a condecoração da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região; a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, no Grau Comendador; a Medalha do Mérito Epitácio Pessoa, do TRT da 13ª Região; e a Medalha do Mérito Judiciário Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira.

Já em 1978, no mês de março, foi eleito Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Após vinte e quatro meses exercendo a função de vice-presidente, foi nomeado Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Tendo sua posse ocorrido em 30 de novembro de 1989.

Foi Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho no período de agosto de 2000 a junho de 2001, e Vice-Presidente de 2001 a 2002. Exerceu a Presidência do TST de março a abril de 2002, em mandato complementar, cumulativo com as funções na Vice-Presidência. Na sequência, foi eleito Presidente do TST, para o mandato da 30ª Gestão do Tribunal, período de 2002 a 2004.

Aposentou-se no dia 04 de junho de 2004, dois meses após o término de seu mandato como Presidente do TST.

Já no mundo das letras, Francisco Fausto, foi membro de diversas instituições culturais, dentre as quais estão: Instituto Cultural do Oeste Potiguar – ICOP, Academia Norte rio-grandense de Letras – ANLP, Academia Mossoroense de Letras – AMOL.

Dentre seus lançamentos de livros estão: Viva Getúlio, – As areias brancas da memória, o vermelho e o Negro, entre outros.

No lançamento do seu livro clássico, “Vinho Negro da Paixão”, o jornalista Woder Madruga fez o seguinte comentário: O belo texto de Fausto “Sobre a negritude e a libertação do homem negro” tem como foco o cenário mossoroense da libertação de seus escravos. História, Sociologia, Economia, fazendo moldura pra ampla e empolgante política da abolição. E como disse Luís Carlos Guimarães, “numa linguagem na qual está presente um sopro aliciante de envolvimento poetio”.

Ao longo de sua carreira, Francisco Fausto foi uma das personalidades que mais lutaram pela implantação do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte. Por conta do seu importante papel para a chegada definitiva da Justiça do Trabalho no estado, a sede do TRT-RN foi batizada como “Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto”.

O CONVITE PARA ETERNIDADE

No dia 30 de julho de 2016, aos 81 anos de idade, obedecendo à máxima bíblica de “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé” (2 Timóteo 4:7), cruzou o rio azul, ali onde tudo é vida, tudo é paz, onde não haverá mais morte e choro, nem tristeza e dor, nem clamor, onde as ruas são de ouro e cristal. Da vida terrena partiu o Dr. Francisco Fausto Paula de Medeiros para o Oriente Eterno de Deus.

Bibliografia

Fonte: Dossiê do Ministro/TST – Documento Institucional.

Fonte: AMOL seus patronos e acadêmicos – Raimundo Soares de Brito.

ASSEMBLEIA DE DEUS EM PAU DOS FERROS/RN REALIZARA DIA DE AÇÃO SOCIAL

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pau dos Ferros/RN, que tem a frente o Pastor Rilton Peixoto, supervisor do campo Eclesiástico, (IEADRN), através do departamento de Evangelismo e Missão, da igreja que está na direção do Presbítero Cezimar Almeida, Prepara um dia de Ação social no Barrio Paraíso, em Pau dos Ferros, que será no próximo dia 27 de julho de 2019.

Entre as atividades que devem ser desenvolvida atendimento nas mais diversas especialidades, e distribuição de sopão para a comunidade, cestas básicas.

O projeto faz parte de uma série de ações que serão implementadas pela denominação nas maiores comunidades da cidade.

Além das ações sociais, a igreja promovera a primeira, I Grande Cruzada Evangelística, durante todo o dia uma campanha evangelística junto aos moradores, levando a mensagem do evangelho como a principal ferramenta de transformação.

CANÇÕES ETERNIZADAS

Essa é uma das belas canções interpretada por Roberto Carlos. Conhecida como uma música clássica de profundo amor, e que nos faz refletir o amor que sentimos e choramos pela estrada da vida.

Qualquer coração humano, humano, ao ouvir essa bela canção, faz sua história passar como um filme diante de seus olhos. Roberto é, e sempre será, a inspiração para os corações românticos.

A Distância – Roberto Carlos

Nunca mais você ouviu falar de mim

Mas eu continuei a ter você

Em toda esta saudade que ficou…

Tanto tempo já passou e eu não te esqueci.

Refrão:

Quantas vezes eu pensei voltar

E dizer que o meu amor nada mudou

Mas o meu silêncio foi maior

E na distância morro

Todo dia sem você saber.

O que restou do nosso amor ficou

No tempo, esquecido por você…

Vivendo do que fomos ainda estou

Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci.

Refrão

Eu só queria lhe dizer que eu

Tentei deixar de amar, não consegui

Se alguma vez você pensar em mim

Não se esqueça de lembrar,

Que eu nunca te esqueci. (Compositor: Roberto Carlos – Erasmo Carlos)

PENSAMENTO V

“A dignidade não consiste em possuir honrarias, mas em merecê-las”. (Aristóteles)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Mais de 1.000 cristãos se preparam para o batismo no Irã;

2- Filhos de Flordelis fazem manifestação pedindo justiça pela morte do pai;

3- “Nossos direitos vêm de Deus, não do governo”, diz Trump para cristãos perseguidos;

4- Coreia do Norte tem mais medo de cristãos do que armas nucleares, diz pastor preso pelo regime;

5- “Profecia” de Chico Xavier fala em “data limite” para a humanidade;

6- Cristã que escapou do Boko Haram testemunha ao presidente dos EUA;

7- China: crianças são doutrinadas nas escolas para negar a Jesus e rejeitar os pais. (Fonte: gospel cristão)

POEMAS – CLÁSSICOS DAS POESIAS

NÃO TENHAS SOBRE TI (Milad) – Composição: Josué Rodrigues de Oliveira e Jefferson Ferreira – (Álbum: 1986)

Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja

Pois um, somente um, seria muito para ti

CORO

É Meu, somente Meu todo o trabalho

E o teu trabalho é descansar em Mim (2x)

Não temas quando enfim, tiveres que tomar decisão

entrega tudo a Mim, confia de todo o coração

PENSAMENTO VI

“O homem superior compreende o que é certo, o homem inferior compreende o que vai vender”. (Confúcio)

CAMPANHA…

PENSAMENTO VII

“No fundo de um buraco ou de um poço, acontece descobrir-se as estrelas”. (Aristóteles)

UM HOMEM DE CORAGEM

“não sei se sou terrivelmente evangélico, mas sou fiel”, diz marcelo bretas



Em meio à possibilidade do presidente Jair Bolsonaro em indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal (STF), um dos nomes que também está sendo cotado é do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Depois de um encontro sigiloso com Bolsonaro no Palácio do Planalto, 48 horas antes de Bolsonaro sugerir um evangélico para o STF pela primeira vez, Bretas foi questionado sobre a possibilidade de ser indicado.

“Se quero ser ministro do Supremo? Olha, não é meu projeto de vida. Agora, sei que ser ministro do Supremo é uma promoção ao topo da carreira. É o auge, o topo, uma honra. Quem ficaria triste com uma promoção dessa?”, disse Bretas à revista Época.

Desde a fala presidencial, o nome de Bretas passou a ser cogitado para o STF, assim como o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça.

Na semana passada, Bolsonaro disse que uma das duas indicações que ele fará até o fim do mandato, será destinada a um ministro “terrivelmente evangélico”. “Não sei se sou terrivelmente, mas sou fiel”, disse Bretas, defendendo abertamente o critério apresentado para o cargo.

Bretas é evangélico e frequenta a Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, na praia do Flamengo. A Bíblia Sagrada permanece sobre sua mesa e costuma ser citada nas sentenças e nas redes sociais.

Desde que entrou na Lava Jato e assumiu a 7ª Vara Federal Criminal no Rio, o juiz deixou clara sua posição cristã. “No dia em que ele chegou, tirou a Bíblia da pasta e disse: esse é o principal livro dessa vara”, contou Fernando Pombal, diretor de secretaria da 7ª Vara. “É o que guia o espírito e a inteligência dele”.

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – AMOL

4º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias

“João Batista Cascudo Rodrigues” – 2019

Inscrições até

25 de outubro de 2019

Os trabalhos serão entregues diretamente ou enviados pelos correios para Academia Mossoroense de Letras – AMOL, na Sala 01, da Biblioteca Ney Pontes Duarte, Praça da Redenção Jornalista Dorian Jorge Freire, nº 17 – CEP 59.600 – 780, Centro – Mossoró/RN.

Academia Mossoroense de Letras

Praça da Redenção, nº 17 – Centro – Mossoró/RN – 59600-065 Fundada em 25 de setembro de 1988

Fundada em 1988, a Academia Mossoroense de Letras – AMOL, em homenagem ao seu sócio fundador (in memoriam) “João Batista Cascudo Rodrigues”, torna público o Edital nº 01/2019, referente ao 4º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias “João Batista Cascudo Rodrigues”, constante do seguinte

REGULAMENTO:

Os candidatos podem concorrer com 01 (hum) texto de conto e/ou 01 (hum) texto de crônicas e/ou de poesia. Os textos deverão ser originais, isto é, nunca terem sido anteriormente publicados em jornal, revista ou livro, ou mesmo veiculados pela Internet ou quaisquer outros meios de comunicação. Os trabalhos deverão ser inscritos em português, com tema livre, digitados em papel A4, em uma só face do papel, enviados em 04 (quatro) Só poderão concorrer autores norte-rio-grandenses, que residam em território do Rio Grande do Norte. Os contos e crônicas terão limite máximo de 15 (quinze) páginas e as poesias em no máximo 4 (quatro) páginas, em letra 12, fonte Arial, espaço 1.5. Cada texto deverá ser identificado apenas pelo título e pseudônimo, não podendo constar, de ne- nhuma forma, algo que identifique o seu Os textos de conto, crônica e de poesia deverão estar contidos em um só envelope e com um mes- mo pseudônimo, além de uma cópia em Este envelope será acompanhado por um outro menor, lacrado, que terá na parte externa a indica- ção “4º CONCURSO DE CONTOS, CRÔNICAS E POESIAS JOÃO BATISTA CASCUDO RODRIGUES – AMOL”, título do trabalho e o pseudônimo do autor.

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, composta por pessoas com amplo conhecimento, experiência e saber em literatura.

A Comissão Julgadora será composta de 5 (cinco) membros, escolhida pela Direção da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, podendo serem membros da Academia ou

Esta Comissão Julgadora terá plena e total autonomia na apreciação e julgamento dos textos apresentados, que deverão ser regidos pelos princípios de originalidade, técnica e arte literária.

A decisão da Comissão Julgadora terá caráter irrevogável.

Serão premiados os 2 (dois) (primeiro e segundo lugares) melhores trabalhos, em cada categoria, recebendo os vencedores, os seguintes prêmios:

1º Lugar: – Conto – R$ 1.000,00 (mil reais) mais certificado;

1º Lugar: – Crônica – R$ 1.000,00,00 (mil reais) mais certificado;

1º Lugar: – Poesia – R$ 1.000,00,00 (mil reais) mais certificado;

2º Lugar: – Conto – R$ 500,00 (quinhentos re- ais) mais certificado;

2º Lugar: – Crônica – R$ 500,00 (quinhentos reais) mais certificado;

2º Lugar: – Poesia—R$ 500,00 (quinhentos reais) mais certificado.

Menções honrosas:

Além dos 2 (dois) primeiros lugares, haverá 5 (cinco) menções honrosas, que receberão os seguintes certificados.

Os trabalhos ganhadores serão publicados pela Coleção Mossoroense, em formato de coletânea.

Cada ganhador, e os que foram agraciados com menções honrosas, receberão, respectivamente, 10 (dez) e 5 (cinco)

Os concorrentes, ao se inscreverem no concurso, cedem todos os direitos autorais de veiculação e divulgação dos respectivos textos à Academia Mossoroense de Letras –

É vedada a participação dos membros da Academia Mossoroense de Letras, como

Os trabalhos serão entregues, diretamente, ou enviados pelos correios, para a Academia Mossoroense de Letras – AMOL, Biblioteca Ney Pontes Duarte, Praça da Redenção Jornalista Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro, Mossoró/RN, CEP: 59600-780. Quando enviados, serão validados apenas os trabalhos contendo carimbo dos correios, até 31/08/2016, trinta e um de agosto de dois mil e dezes- seis.

A comunicação dos resultados do concurso será feita no final de setembro e a premiação posteriormente.

Mossoró/RN, 10 de julho de 2019.

Elder Heronildes da Silva Presidente da AMOL

PENSAMENTO VIII

“O temor do SENHOR é o princípio do conhecimento”. (Prov. 1.7)

REFLEXÃO

Salmos 8 – É um salmo de gratidão a Deus pela sua ação criadora.

Leia com o coração aberto para ouvir a voz do Espirito Santo falando em seu coração através das palavras sagradas do Salmo 8, importante lê com atenção e fé:

1- Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus!

2- Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários para fazeres calar o inimigo e vingador.

3- Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste.

4- Que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites?

5- Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste.

6- Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus pés.

7- Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo.

8- As aves do céu, e os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares.

9- Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra!

Comentários teológicos do Salmo 8

Versículo 1 – Quão admirável é o teu nome

Ao contemplar a criação de Deus, o salmista admirado, percebe quão grande é a manifestação de Deus na natureza criada. E dessa admiração o salmista passa a louvar e adorar ao Juiz dos mundos.

Versículo 2 – Da boca das crianças

Pela inocência do viver as crianças sempre dizem a verdade e agradam a Deus. Como é visto no evangelho do apóstolo Mateus o próprio Cristo faz menção deste tema, a inocência das crianças como verdade divina (Mateus 21.16). Para os sacerdotes e escribas que queriam silenciar aqueles que bendiziam “Aquele que veio em nome do Senhor” (Salmo 118.26).

Versículo 3 e 4 – Teus céus

No versículo 3, o escritor do salmo 8, mostra toda a sua admirar pela natureza, e de forma racional compreendeu que foi a mão de Deus que a tudo concedeu vida, pelo poder da palavra. Já no versículo 4, o salmista percebe que o homem comparado a Deus e a natureza é insignificante diante da glória de Deus.

Versículos 5 a 8 — Pouco menor o fizeste do que os anjos

A partir do versículo 5, o salmista passa a analisar o homem como criação divina. E deste as coisas criadas é a mais notável e perfeita, ficando claro o grande amor de deus pela humanidade, por ser sua semelhança.

Nas ultimas palavras deste salmo, o salmista louva a deus por ter colocado a disposição do homem a inteligência, o raciocínio e um mundo inteiro a explorar. Os animais, a natureza, o céu e o mar são partes da maravilhosa criação divina, mas o privilégio de ser semelhante a Ele, ele só deu aos seres humanos.