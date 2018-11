Reflexões Teológicas – Alfredo Ricardo

A BUSCA PELO SUCESSO

Uma das características desta geração é a busca desenfreada pelo sucesso pessoal. Para tanto temos uma diversidade de livros, palestras, vídeos, intuições religiosas e de ensino, artigos e filmes que apresentam um método do sucesso.

O vírus do sucesso pessoal é tão contagioso que as religiões, fazem o culto da prosperidade e da riqueza, claro que tudo isso é meio fantasioso e por muitas vezes leva as pessoas ao engano e a busca enlouquecida pelos bens da terra. E este público alvo, que não conhece os parâmetros de Deus e sua bondade, e como Ele trata desse assunto.

Tanto no mundo religioso, como no sistema do mundo, as pessoas são induzidas a imaginarem que o sucesso é como as compras realizadas no supermercado, aonde a pessoa vai pegando o que deseja, como sucesso pessoal, sucesso profissional e assim por diante. Porem a verdade é outra, ter sucesso é profundamente subjetivo e dar sentido a esse sucesso é intimamente pessoal.

O mundo precisa fazer uma reflexão sobre o que é ter sucesso! E qual o real significado dele! Pois a cada dia temos perdido crianças, jovens e adultos enlouquecidos por essa busca a qualquer custo, onde a razão, a moral e ética perdeu todo o seu valor. E a vida é apenas um instante de prazer.

Esses dias, atuais, são dias escuros para os verdadeiros conceitos de vida e de eternidade, tanto é verdade que a busca desencadeia pelo sucesso tem levando homens e mulheres a agirem sem pensar nas consequências de suas atitudes e ações. Até parece que o mal está vencendo o bem, e que vale tudo para se obter sucesso.

Sucesso, palavra mal avaliada, mal discutida e mal entendida. Ter sucesso na vida pessoal, profissional e familiar depende de uma profunda viagem para dentro de si mesmo, e assim conhecer as limitações e as potencialidades e delas tirar o melhor e dar o melhor de si.

O verdadeiro sucesso encontra-se em valorizar os pequenos êxitos do dia a dia. Esses pequenos êxitos são tão sutis, que somente os que têm a sensibilidade do humanismo e da fé são capazes de perceber e admirar. Visto que a obsessão pelo sucesso das riquezas e do bem está acima do bem comum.

Ter sucesso na vida, não tem nada a ver com sacrifícios fúteis, com o acúmulo de riquezas materiais ou mesmo intelectuais. Mas, tem a ver como você se tornou humano e como dessa humanidade você tem partilhado com seu semelhante. A percepção da ideia de sucesso é sim relativa, depende do momento e do fato histórico, todavia o verdadeiro sucesso ecoa na eternidade.

Uma das regras mais importantes para ter sucesso, está em nunca criar o sofrimento alheio, ou mesmo rebaixar alguém o fazendo como escada. Visto que, o compartilhar do sucesso que gera um bem-estar.

A evolução como humano, pessoa humana, talvez seja o maior sucesso encontrado na vida. A partir dessa ideia de humanidade e fé, que se entrelaçam, podemos valorizar os amigos, as coisas simples como o sorriso, um abraço, um aceno, um olhar, uma palavra.

Com o passar do tempo, com as experiências vividas, a compreensão de sucesso nos leva a ter outra visão, ou outro conceito e uma nova percepção da vida, que nos levar a entender que o sucesso é efêmero e as coisas que mais importava como riqueza, fama e poder ficam para trás, diante da nova visão de ser um ser eterno.

Não quero de forma alguma influenciar ou mesmo direcionar alguém, quero mostrar, como podemos viver essa passagem pela terra, bem e rica do verdadeiro sucesso. Então, ninguém tem obrigação ou dever de acreditar nas coisas que acredito, todavia, há conceitos imutáveis no plano eterno e ao profeta Jeremias foi lhe explicado que: “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.” (Jeremias 29:11).

O verdadeiro sucesso não está em ter e poder ou mesmo possuir tudo que o mundo pode dar no plano material. Então o que é sucesso?

a) Sucesso é desenvolver as potencialidades pessoais. E jamais deve ser analisado pelas conquistas, mais pelo progresso como pessoa humana e como ser espiritual.

b) Sucesso é atravessar as tempestades da vida, cheio de graça e bom humor. Claro que viver está repleto de desafios e durezas. Quem aprende a sorrir e vai em frente com perseverança, apesar das dificuldades, é um vencedor.

c) Sucesso é alcançar o alvo que Deus para você e viver além das coisas materiais.

Sucesso é fazer diferença positiva na comunidade e no mundo e cumprir o propósito para o qual Deus criou você. Sabendo transcender o imediato e ganhar a dimensão da eternidade.

Portanto, ter sucesso está acima da visão do agora, do mais tarde. É ter a visão do eterno, do que ecoa na eternidade, pois que fazemos hoje, ecoa como trombeta no plano eterno.

COMO OBTER SUCESSO?

Na Bíblia Deus nos ensina alguns princípios para ter sucesso:

Amar e obedecer a Deus – os planos de Deus são os melhores para nossa vida; Ele recompensa quem O segue fielmente, fazendo o que é certo – Salmos 128:1-2

Estudar a Bíblia – a Bíblia nos ensina o que é certo e agrada a Deus; quem a segue terá sucesso – Josué 1:8

Trabalhar – precisamos trabalhar para obter o sucesso que queremos; não vai acontecer sem esforço – Provérbios 14:23

Planear – quando um projeto tem um bom plano, tem mais chances de ser bem-sucedido – Provérbios 21:5

Não desistir – sucesso duradouro não acontece de um dia para outro; pode levar muito tempo mas quem não desiste terá sucesso – Hebreus 10:35-36

Pedir conselhos e ajuda – o conhecimento e a sabedoria de outras pessoas mais experientes é fundamental para evitar muitos erros e ter sucesso – Provérbios 15:22

Confiar em Deus – se seus planos são de Deus e você trabalhar para alcançar sucesso, Deus lhe ajudará – Salmos 37:3-4

PENSAMENTO

“Milagres acontecem, basta ter fé.” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

LEMBRETE

“O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus.” (platão)

LIÇÕES DA VIDA

VALE À PENA REFLETIR UM POUCO…

Conta certa lenda, que estavam duas crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu. Ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo por fim quebra-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis! Nesse instante, um ancião que passava pelo local, comentou: Eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: pode nos dizer como? É simples respondeu o idoso. Não havia ninguém ao seu redor, para lhe dizer que não seria capaz. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares. (Josué 1:9) (Desconhecido)

UM GRANDE SER HUMANO

ACJUS – Academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró

Palestra proferida pelos imortais: Dr. Breno, Geraldo Maia e Ricardo Alfredo em comemoração aos 4a anos de fundação da ACJUS.

ACJUS – (Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró)

O presidente da ACJUS Dr. Welignton Barreto e sua vice Dr. Taniamá, estão lançando o quadro do imortal. O primeiro foi o do presidente, que sempre tem ideias que ficaram para historia. Parabéns grande pensador e amigo.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃ

A Melhor Oração É Amar

A melhor oração é amar!

A melhor oração é amar!

Se não sabes amar

É preciso orar

A melhor oração é amar!

A melhor oração é amar!

A melhor oração é amar!

Se não sabes amar

É preciso orar

A melhor oração é amar!

CAMPANHA de prevenção

Importantíssimo para todos os homens acima dos 45 anos deve pelo menos uma vem no ano fazer o exame de próstata.

Depois do Outubro Rosa, que é um período totalmente consagrado à conscientização no combate e cuidado com o câncer de mama, o novembro é dedicado ao homem, onde começa a campanha “Novembro Azul”, que é um alerta para a prevenção do câncer de próstata e ao mesmo tempo, e incentivando os homens à fazerem os exames.

Todos os países vem trabalho a cultura de levar os homens aos médicos para se previnirem do câncer. Todos os ministérios de saúde dos países, tem como objetivo principal a mudança dos hábitos e atitudes do público masculino em relação a sua saúde e seu corpo, incentivando assim, o diagnóstico precoce da doença. A doença pode ser diagnosticada por meio de exame físico (toque retal) e laboratorial (dosagem do PSA).

Todos os crstãos devem deixar de lado o preconceito e fazer o exame, pois essa doença é silenciosa e tem matado muitos.

IMORTAL – ACJUS

Essa é a foto que vai ficar nos quadros da imortalidade da Academia Juridica. Gostei da foto.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO



Recebendo das mãos do amigo e irmão Helder Heronildes o certificado da palestra com a temática Rui Barbosa o jurista.

AS BASES DA REFORMA PROTESTANTE.

CONVITE ESPECIAL

POLÍTICA

Com o término das eleições brasileira, os rabinos Israelenses, anunciam que o novo presidente é um porta aberta por Deus para construção do terceiro Templo de Salomão e o cumprimento profético.

No desenvolve de sua campanha eleitoral, o presdiente eleito, Jiar Bolsonaro, dizia de sua admiração pelo presidente americano donald Trump, e prometeu a transferência da embaixada brasileira em Israel em Tel Aviv para Jerusalém. Outra colocação de campanha de Bolsonaro foi fechar o escritório da OLP em Brasilília.

Os analisatas políticos apontam para mudanças profundas nas relações entre o Brasil e Israel. Aasim como os rabinos, principalmente o rabino Hillel Weiss que apontou uma relação entre a eleição brasileira e a construção do terceiro templo profético.

o rabino Hillel Weiss cita uma passagem bíblica para justificar suas previsões, que está no livro do profeta Isaías 60:9-10: “Pois as ilhas esperam em mim; à frente vêm os navios de Társis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, para a honra do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão”.

Em muitos casos a América Latina para o mundo é um celeiro de oportunidade e vangens em todas as áreas, visto que é um povo recepitivo e generoso. E partido dessa idiea o sidenédrio Israelista vem empenhado forças na participação da da américa do sul na construção do terceiro templo. Neste ano corrente, exatamente no mês de setembro ocorreu um congresso denominado de “Creation Concert”, e neste congresso estavam as representações da Guatemala, Honduras e México assinaram uma declaração com a intenção de desempenhar seu papel profético em Israel.

Em carta enviada pelo Sinédrio à Guatemala no último mês, dizia: “Agora oramos para que todos os países que falam espanhol e português se conectem com o retorno a Sião, com arrependimento físico e espiritual”. (Fonte: guiame.com.br/gospel)

FESTA NA IGREJA BATISTA

POEMA

CLÁSSICOS DAS POESIAS

O mal e o sofrimento

Se eu conversasse com Deus

Iria lhe perguntar:

Por que é que sofremos tanto

Quando viemos pra cá?

Que dívida é essa

Que a gente tem que morrer pra pagar?

Perguntaria também

Como é que ele é feito

Que não dorme, que não come

E assim vive satisfeito.

Por que foi que ele não fez

A gente do mesmo jeito?

Por que existem uns felizes

E outros que sofrem tanto?

Nascemos do mesmo jeito,

Moramos no mesmo canto.

Quem foi temperar o choro

E acabou salgando o pranto?”

Poeta: Leandro Gomes de Barros (1865-1918)

CONVITE – posse na igreja Batista Betel

A igreja Batista Betel dará posse ao seu novo pastor na administração da casa de Deus. O pastor Moabe será empossado no dia 22/11//18 as 19h. com certeza será um grande culto.

AMOL – ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS

O imortal da AMOL – academia mossoroense de letras, Dr. Lúcio Ney lança mais um livro com o tema: Tribunal do Júri. Com certeza é mais um clássico de boa leitura e reflexão. Parabéns bom amigo e irmão.

A.D. MISSÃO NORDESTE

Com certeza vai ser uma festa do céu, com as mais belas canções cristãs.

REFLEXÃO

A teologia viva, nos traz conselhos para a vida. Leia com zelo e guarde bem no coração e na mente.

Salmos 25

1 A ti, Senhor, elevo a minha alma.

2 Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim!

3 Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado; decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente.

4 Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas;

5 guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo.

6 Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antigüidade.

7 Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude; conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom.

8 Bom e justo é o Senhor; por isso mostra o caminho aos pecadores.

9 Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.

10 Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança.

11 Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande!

12 Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir.

13 Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra.

14 O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança.

15 Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha.

16 Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito.

17 As angústias do meu coração se multiplicaram; liberta-me da minha aflição.

18 Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados.

19 Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam!

20 Guarda a minha vida e livra-me! Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti.

21 Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti.

22 Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições!

(exegese do Salmo 25)

Ensina-me…

A ideia central do Salmo 25 é levar o leitor a uma profunda reflexão sobre a oração como anunciao verso 1: “A Ti elevo a minha alma…” e desta reflexão o salmista afirma que na oração a alma é elevada a um estado superior fora do mundo físico, sendo quase tangível, a temporal com entrada certa na eternidade, visitando em adoração no santo dos santos, que é o lugar sagrado da presença do Eterno Deus.

Ao entrar no lugar dos santos dos santos, o salmista compreende que precisa aprender, re assim ele diz: “Ensina-me…” Eu preciso aprender… Eu preciso conhecer mais de Ti, Senhor, quero saber ainda mais do que tens para mim. Diz, ainda, “Eu preciso aprender a andar junto contigo… Então, ENSINA-ME a andar nos Teus caminhos, nas Tuas veredas”.