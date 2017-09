Reflexões Teológicas

PENSAMENTO I

“Não existe lei contra o amor… Ame”. (Ricardo Alfredo)

SOCIEDADE SEM RUMO

Nunca tive a pretensão de ser o dono da verdade, ou mesmo a voz da verdade que clama no deserto, de uma terra seca e de corações áridos, sem vida e razão. Porem em nossos dias com o crescimento das igrejas e massificação do evangelho atual. Temos sentido o clamor do Espirito de Deus que diz: jamais falei tais coisas; ou nunca mandei isso, nem ensinei ao povo tais práticas.

A cada passo, temos visto a guerra entre os homens, tudo fruto da agonia da cobiça que se instalou em todos os lugares e recantos. A voz da viúva, dos idosos, das crianças e do pobre silenciada pela agonia desenfreada da cobiça humana e do desejo ser e ter. não há que faça o bem!

As autoridades corrompida e corruptoras levando ao caos toda a sociedade e espalhando desesperança no olhar do aflito. Os bons silenciados. Os religiosos concordando com os passos de maldade e crueldade. Esqueceram do bom profeta João Batista que denunciava o governante nas praças, ruas e embaixo de sua janela ao declarar que o mesmo seria levando a presença do rei universal e pagaria pela corrupção e crueldade.

As barganhas, as trapaças, as mentiras, os roubos em todos os poderes mostram o descaso que eles tem com o pobre e o nojo que mantem pelos que estão à margem da sociedade. Sociedade suja e corrompida para manter a estrutura de miséria onde o povo está inserido.

Na verdade o povo é só mais um detalhe. Como gado sendo conduzido de um lado para outro e seus direitos como humanos negados.

Nós, o povo é que devemos mudar. É hora de exigimos que a Constituição Federal seja de verdade cumprida, onde haja habitação, segurança, educação e saúde para todos.

Nossa missão é mais nobre de todas… Fazer justiça. Então o que é fazer justiça? Não é pertencer as mais altas cortes da justiça como leiloeiro de destino, ou dar remédio ao doente, amparo ao inocente. Não é ser um acusador e fazer denúncias a ermo e ser apaixonado pela cólera.

Só faremos justiça quando dizemos a verdade e calarmos a mentira e dermos um fim a todo abuso contra o povo. Justiça nós faremos quando de frente a corrupção fomos além da indignação e exigimos a condenação para corruptos e corruptores.

Justiça nós faremos quando dermos as mãos aos que sofrem para acabar com a tirania que domina nossos pais mascarado de democracia e desinfetamos nossa nação de toda essa anarquia.

Justiça nós faremos quando dermos ao órfão um lar, ao pobre uma casa, ao doente o socorro adequado, quando de verdade, utilizamos a inclusão dos nossos irmãos no campo da dignidade humana.

Justiça nós faremos quando dermos ao rejeitado um lar digno, ao faminto o pão da dignidade, o alfabeto ao iletrado e esperança aos muitos honestos.

Para isto nos vez o Senhor do universo e doto-nos de inteligência, para fazemos justiça e sermos dignos do seu amor, assim com Cristo foi e é sacerdote diante de Deus em justiça.

Caros amigos leitores, precisamos urgente sabemos de que lado estamos, do lado da tirania mascarada de democracia, que desonra a verdadeira democracia, estamos do lado dos tiranos que dominam a nação e humilham a população lhe tirando a dignidade da vida ou da verdadeiro democracia que traz igualdade liberdade e fraternidade entre todos.

FESTA NA IGREJA SHAMMAH

A igreja evangélica shammah vem durante vários dias em festa onde que ganha é o povo de Deus recebendo instruções e boa música e a boa palavra. Parabéns pastor Deusimar.

PALESTRA – ESTUDO

Com o tema liderança servidora, estive na noite do dia 07.09.2017 as 19h na igreja evangélica shammah. Como sempre foi bem recebi e a palestra foi muito boa. O querido amigo e pastor Deusimar tem dado aula de como conduzir a igreja a servir Deus em Espirito e verdade. Parabéns ao pastor e a igreja do Senhor.

1° CONGRESSO UNIFICADO MULHERES DA IGREJA SHAMMAH

PASTOR DEUSIMAR E EQUIPE DA AMEM

O pastor Deusimar é o segundo da esquerda para direita. Parabéns bom amigo.

PENSAMENTO II

“As maiores qualidades do verdadeiro homem: generosidade, bondade, humildade e sabedoria”. (Ricardo Alfredo)

ACJUS

Sobre a presidência do Dr. Wellington Barreto vem dando show de cultura e sessão culturais magnificas. Parabéns grande presidente.

GRANDE AMIGO

Nosso querido amigo e irmão Capitão Lima, agora Major. A cidade de Mossoró é quem está de parabéns pelo grande comandante do 2º DPRE- DISTRITO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL-MOSSORÓ que vem trabalho arduamente para educar, organizar o trânsito da nossa região. Parabéns meu bom amigo você merece.

CONFERENCIA DE LIDERANÇA

DAS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃ

Nenhuma Condenação há (Armando Filho)

De todas as provas que eu já passei

É bem difícil senhor

A gente ter que ouvir, acusações

Do vil tentador

Lembranças do passado vêm

E querem me fazer parar

Ou mesmo palavras de alguém

Que não quer na gente acreditar

E quase parando sem forças e vigor

A gente lê a palavra

E encontra bastante poder pra vencer

E continuar a jornada

E ver que o passado ficou pra trás

Pois Cristo na cruz tudo já venceu

E saber que dele não lembra mais

Eu canto pra glória de Deus.

Refrão

Nenhuma condenação há

Para quem está em ti Jesus

Cuja vida coberta está

Pelo sangue que desceu da cruz

É certo que provas virão

Investidas do vil tentador

Mas nenhuma condenação há

Para quem está em ti

Querido Senhor…

LANÇAMENTO

Já está à venda o livro do imortal Benedito Vasconcelos. Livro este que conta sua trajetória vitória na vida secular e na vida espiritual. Homem de fibra, grande orador, generoso e acima de tudo muito humano. Nós todos, temos a honra tê-lo como amigo. Parabéns.

LIDERANÇA NA EDUCAÇÃO

Sobre a liderança da secretaria da educação Municipal de Mossoró, a professora Magali Delfino. O desfile de 07 de setembro foi um sucesso com toda a equipe técnica, professores, diretores e alunos apresentado o Melhor de nossa educação. Parabéns a todos, parabéns professora Magali.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Furacão Irma é manifestação da ira de Deus, dizem pastores em programa de TV;

2- Brasil deixará de ter maioria católica em 2030, afirma especialista em religião;

3- Detentos criam música em homenagem ao trabalho da Igreja Universal nos presídios;

4- Igrejas da Convenção Batista Nacional não vão mais pagar cachês para cantores gospel;

5- Convenção Batista Nacional veta contratação de cantores Gospel, pregadores e políticos em seus eventos.

REFLEXÃO DO DIA

OS MEUS IRMÃOS….

Salmo 133.:

1 Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!

2 É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes.

3 É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre.