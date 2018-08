Reflexões Teológica – Ricardo Alfredo

REFLETIR

“Vanitas vanitatum, et omnia vanitas”. (Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade). (Rei Salomão)

UMA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Num olhar mais aprimorado é possível compreender e perceber que há desinteresse da população em relação à política e aos políticos. E este fenômeno é dominado e influenciado por valores secundários e até mesmo por valores individuais, imediatista e consumista. Fruto da colonização histórico que ainda não foi superada pela população, pois o medo da liberdade ainda paira nas mentes massificadas pelo domínio da escravidão intelectual e física.

Por outro lado, temos uma mídia (mídia tradicional com o monopólio da informação) que influência de forma negativa a população, para que cada vez mais se afastem da política e dos políticos, criando uma casta de semideus, os intocáveis. Dos quais a população não passe a cobrar mudanças e dignidade no trato da coisa pública.

Mediantes estes fatores, tem ocorrido o aumento da corrupção em todas as áreas governamentais, acelerando a falta de recursos públicos para as áreas de Educação, Segurança, Saúde, Transporte e qualidade de vida da população.

E diante da impunidade galopante, corrupção ativa e passiva, a população se ver num joguete entre a classe dominante política e o judiciário. A primeira corrompe e a segunda silencia. E este fator tem como sintoma o desinteresse da população pela política e seus quadros. Sendo perceptível, que pode até ocorrer a mudança de nomes nos quadros políticos, todavia, a corrupção permanece a mesma.

Como reverente esse quadro de corrupção sistêmica? Educação, a resposta está na mudança de postura educacional, e essa mudança deve ser compartilhada pela educação escolar, familiar, formação sindical, estudantil, as igrejas, etc.

São esses espaços (igrejas, sindicatos e etc…) Onde ocorre aglomeração de grande quantidade da massa populacional. E deve ser nesses locais o princípio da libertação pela verdade participativa nas decisões do bem comum.

Nessa linha de pensamento (democracia participativa ou democracia direta) está o filósofo e escritor Rousseau, que aponta para essas instituições como formadora de opinião e capaz de criar um modelo de consciência social.

E dela (democracia participativa ou democracia direta), não deve ficar limitada apenas ao voto e sim ao acompanhamento das decisões em prol da população e do bem comum. Sendo o interesse público superior ao interesse pessoal.

Em tempos de tecnologias e de comunicação instantânea, há uma nova forma de democratização que são as redes sociais. E delas podemos verificar e analisar as ações dos pretensos candidatos, assim como sua atuação na vida social das comunidades. Tendo todo cuidado para verificar a fonte informativa.

A pressão popular, deve exigir que ocorra a reforma política, evitado o financiamento de campanha por empresas ou grupos empresariais mal-intencionados, visando lucros a qualquer custo, o qual é criador da imoral e ilegal ato de corrupção.

Outro pensador importante sobre a política é Aristóteles, que declarou: “a verdadeira política deve ser pautada na busca do bem comum”. Por outro lado, Platão, indicou o caminho saudável para a política quando disse: “somente o sábio, conhecedor da legislação e da filosofia, poderia governar”.

Mesmo que seja lento, o processo de mudança, deve ocorrer pela maturidade e não pela imposição e jamais devemos deixar de acreditar num futuro onde os homens terão suas almas libertas da cobiça, da corrupção e do mal.

Portanto, precisamos acreditar num futuro melhor que existirá. Se não forjarmos o impossível, jamais atingiremos o possível.

PENSADOR POLÍTICO

STF SUSPENDE CONDENAÇÃO DA PETROBRAS EM AÇÃO TRABALHISTA

Em ação proposta contra a estatal, o TST condenou em ação proposta pelos trabalhadores sobre forma de pagamento de verbas salariais; valores podem chegar a R$ 15 bilhões. Decisão de Dias Toffoli tem caráter provisório

O relator do processo o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar pedida pela Petrobras para suspender a execução imediata da condenação bilionária que a estatal sofreu no Tribunal Superior do Trabalho (TST) no mês passado, em um processo que discute a forma de pagamento de verbas salariais dos funcionários.

Uma das explicações do recurso ao STF, os advogados da companhia declararam que com o pagamento acarretaria um “risco de dano irreparável” à estatal caso já se começasse a cumprir a decisão do TST mesmo ainda sendo cabível recurso ao Supremo.

Diante de planilhas e gráficos o ministro dias Toffoli decidiu suspender a execução da condenação, Toffoli apontou que pagamento bilionário poderia acarretar em “notórios efeitos econômicos” aos cofres da Petrobras. (Fonte: G1)

CRONOGRAMA PARA O ANO ACADÊMICO – ACJUS

JULHO DE 2018

Sobre a presidência do Dr. Wellington Barreto, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, lança para o segundo trimestre de 2018, o seu calendário de atividades.

Agosto 03 – 6ª 17:00 Sessão Ordinária Auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte.

Agosto 31 6ª Roda de Conversa sobre JOÃO FERNANDES CAMPOS CAFÉ FILHO, tendo como debatedores os confrades: Geraldo Maia do Nascimento, Elder Heronildes da Silva e Benedito Vasconcelos Mendes Auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte

EUA IRÃO ESTABELECER MEDIDA REPRESSIVA CONTRA TURQUIA POR PRISÃO

Em uma decisão sem sentido o Tribunal Turco determinou que o pastor Andrew Brunson, preso há 21 meses, deveria ser transferido para regime de prisão domiciliar

Em resposta a essa ação, contraria as normas internacionais, O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, noticiou que os EUA irão impor sanções contra a Turquia pela prisão de uma pastor cristão norte-americano que está sendo julgado por terrorismo e espionagem. (Fonte: G1)

4° CONGRESSO DE MISSÕES

Presença marcada e dois grandes cantores da música gospel Reginaldo Cunha e banda e o cantor mossorroense chagas sobrinho. Preletores: Wellington França de são Paulo e Valcilley Rosa do MT.

PENSAMENTO I

“Só acreditamos no reino eterno de verdade, quando fizemos da terra um reflexo”. (Ricardo Alfredo)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Comerciante cristão perde emprego por pregar o evangelho;

2- Márcio Valadão diz que a igreja deveria se posicionar em favor de Israel;

3- “Existe perseguição contra evangélicos no Brasil”, afirma O deputado federal Marco Feliciano (Pode/SP);

4- OMS classifica vício em videogame como perturbação mental;

5- Kim Yong Sook – Cristã norte-coreana conta como sobreviveu ao regime ditador;

6- Eclipse mais longo do século terá Lua de sangue;

7- Kleber Lucas reclama de “intolerância religiosa” dos cristãos;

8- Igreja Católica critica Israel e defende palestinos;

9- (Líderes religiosos propõem ações contra o aborto. (Fonte: gospelprime)

O CONGRESSO E SEUS RECESSOS

Ao retornar do recesso, o Congresso Nacional, já comunicou a empresa que as votações terão início uma semana depois da volta do recesso.

Certamente, com a aproximação das eleições, as duas casas ficaram esvaziadas no segundo semestre deste ano.

As duas casas deveriam votar…

Câmara

As votações previstas na pauta:

– Mudanças no cadastro positivo;

– Instalação de bloqueadores de celular nos presídios;

– Regras para o teto remuneratório de servidores;

– Autonomia do Banco Central.

Além dessas votações a Câmara deveria analisar quatro medidas provisórias (MPs), entre as quais:

Reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para caminhoneiros autônomos;

Isenção de pedágio para eixos suspensos no transporte de carga.

Essas duas MPs foram negociadas pelo governo com caminhoneiros para por fim à greve da categoria em maio deste ano.

Senado

Os líderes partidários ainda deverão definir, na próxima semana, quais propostas devem ser votadas.

Alguns projetos aprovados pela Câmara e que ainda estão pendentes de análise.

– Multa para quem desiste da compra de um imóvel na planta;

– Venda de seis distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras;

– Permissão para a Petrobras transferir até 70% dos direitos de exploração de petróleo na Bacia de Santos;

– Marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas. (Fonte: G1)

CORRIDA PRESIDENCIAL

O deputado federal (RJ), Jair Bolsonaro vem liderando em todas as pesquisas de intenção de votos para a presidência. De acordo com a pesquisa os evangélicos são os principais eleitores de Bolsonaro. A Pesquisa foi realizada pelo Ideia Big Data.

O candidato do PSL, Bolsonaro, é uma preferência majoritária no atual cenário, sem a presença do Lula, entretanto ainda há muito o que se percorre nesta caminhada.

Entretanto é bom lembrar que de acordo com o Ibope, 27% dos leitores são evangélicos. E já é tradicional este seguimento apoiar candidatos conservadores, no caso, o deputado Jair, e os temas defendidos por ele é justamente a bandeira defendida pela maioria Cristã. (Fonte: gospelmais)

MUNDO TEOLÓGICO DE LUTO

O conhecido doutrinador pentecostal, pastor Antônio Gilberto da Silva no meio teológico era considerando um dos maiores nomes da teologia pentecostal no país. A família noticiou que ele faleceu nesta segunda-feira (30), aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro.

Além de ser um grande teólogo, era educador, jornalista e autor de vários livros de sucesso. Nas Assembleias de Deus, sua denominação, era visto como uma referência na área de Escola Bíblica Dominical. (Fonte: GoslpeMais)

PENSAMENTO II

“A medida do amor é amar sem medida”. (Santo Agostinho)

CONVITE: PALESTRA NA ACADEMIA CEARENSE DE CIÊNCIAS

JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O professor Benedito Vasconcelos (o sábio do sertão) e sua equipe, vem movimentando a cidade e o Estado com grande agitação cultural. E desta vez é a hora da XIII jornada cultural que está datada para o dia 01 de setembro de 2018. Como em outros encontros e jornadas, certamente será extraordinário. Parabéns grande professor e amigo.

CONVITE – MUSEU DO SERTÃO E AMARP

Sobre a direção e coordenação do prof. Dr. Benedito Vasconcelos, o museu do sertão promove a Ia feira de livros dos autores mossoroenses. Parabéns a grande ideia.

PENSAMENTO III

“O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, por que é a fonte de todos os vícios”. (Santo Agostinho)

GOVERNO DA FRANÇA ELIMINA CELULARES DAS ESCOLAS

Numa medida inédita tomada por um governo vem provocando reações positivas em todo mundo. Medida deverá entrar em vigor em setembro, quando começa o novo período letivo no país

Enviada à medida em forma de Lei ao Parlamento francês, foi aprovada a proibição de telefones celulares em escolas públicas. A lei é um compromisso de campanha do presidente Emmanuel Macron e chegou a ser chamada pelo governo de “medida de desintoxicação” contra a distração nas salas de aula.

A lei terá seus efeitos a partir de setembro, que é o começo do ano escolar na França. Essa medida proíbe o uso de qualquer objeto conectado, como celulares, tablets e relógios, em écolese collèges (crianças de 6 a 14 ou 15 anos).

É bom salientar que para o uso pedagógico há exceções, que serão contempladas por cada instituição em seu regulamento interno, ou para crianças e adolescentes com deficiência. As atividades de ensino fora da sala de aula, como esporte, também serão afetadas. (Fonte: Deutsche Welle)

PENSAMENTO IV

“Para entender a Eternidade é preciso ter um coração eterno”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ENCONTRO DE LIDERANÇAS EVANGÉLICAS EM NATAL

PENSAMENTO V

“O alto grau da loucura está na busca das riquezas materiais, em detrimento das Eternas”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

I ENCONTRO SEMEADO VIDAS

REFLEXÃO DO DIA

O Salmo 20, um salmo real, é um salmo de fé, conferido a Davi. Seu tom é de bênção, tal como a bênção que um rei concederia à sua gente, talvez à véspera de uma batalha. O breve poema tem três momentos: (1) a bênção de Deus à batalha (v. 1-5); (2) a garantia da proteção divina (v. 6); (3) a afirmação de fé no Deus-Rei (v. 7-9).

Salmo 20

1 Que o Senhor te responda no tempo da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja!

2 Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio.

3 Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos.

4 Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos.

5 Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos!

6 Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido; dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita.

7 Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus.

8 Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes.

9 Senhor, concede vitória ao rei! Responde-nos quando clamamos!

Exegese do Salmo 20

20.1-5 — A referência ao dia de angústia estava ligada a dias de batalhas, ou mesmo de guerras pessoas, como perseguição e desprezo. Entretanto a maioria dos teólogos acreditam que a aplicação deste termo (No dia de angústia) está relacionado a qualquer dia aflitivo na vida cos escolhidos do criador.

Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio, na visão física, imaginava-se que o templo poderia auxiliar, porem a verdadeira vitória vem do senhor do santuário eterno que está além das nuvens.

Teus holocaustos estão relacionados as condições de sacríficos, nos dias atuais. Os sacrifícios são feitos no coração na condição de obedecer.

20.6 — O rei Davi era ungido do Senhor (SI 18.50), e essa ideia predominava em todos, visto que deus tinha escolhido para livrar seu povo e conduzi-lo. Quanto a sua destra. Trata-se de um termo que exprime a maravilhosa libertação dos israelitas do Egito (SI 17.7; 44.3; 118.16; Êx 15.6).

20.7-9 — Carros guerras (carruagens) eram as principais armas da Antiguidade no campo de batalha. Dentro da visão espiritual, estes carros e as armas de guerras eram apenas instrumentos ou meras ferramentas na mão de Deus. Em seu coração o rei Davi sabia que acima dele havia um rei maior e mais poderoso o qual ele chamou de Rei dos reis; além disso, um dia o Rei Jesus reinaria sobre todos os mares.