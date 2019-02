Rafaela Silva e Nathália Brígida são medalhistas em Düsseldorf

As judocas Rafaela Silva, prata na categoria de até 57 quilos, e Nathália Brígida, bronze na de até 48 quilos, conquistaram nesta sexta-feira as duas primeiras medalhas do Brasil no Grand Slam de judô em Düsseldorf.

Atual campeã olímpica da categoria peso-leve (até 57kg), Rafaela Silva, que teve que se conformar com a quinta posição no início do mês no Grand Slam de Paris, desta vez só perdeu na final para a atual campeã do mundo e líder do ranking mundial, a japonesa Tsukasa Yoshida.

Nathália Brígida, que neste ano tinha como melhor resultado a terceira colocação no Grand Prêmio de Tel Aviv, foi derrotada nas semifinais pela atual vice-campeã do mundo, a japonesa Funa Tonaki – que venceria o torneio posteriormente -, e subiu ao terceiro degrau do pódio após vencer a alemã Katharina Menz na final da repescagem.

Agência EFE