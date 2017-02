Quadrilha cerca pelotão da PM, explode bancos e incendeia veículo em São Paulo do Potengi

A cidade de São Paulo do Potengi, a 70 quilômetros de Natal, foi alvo de ataque de criminosos na madrugada desta segunda-feira, 06 de fevereiro. Uma quadrilha com pelo menos 10 homens cercou o pelotão da Polícia Militar (PM), explodiu os caixas eletrônicos do Banco Bradesco e o cofre do Banco do Brasil, e bloqueou entradas da cidade.

Os criminosos ainda espalharam grampos pelas estradas, atiraram contra prédios e lojas e incendiaram um carro, bloqueando uma estrada, na tentativa de impedir uma perseguição policial.

De acordo com a PM, o ataque à cidade começou por volta das 2h20 e toda a ação durou cerca de uma hora. O bando se dividiu em três veículos.

Tanto o prédio do Bradesco quanto o do Banco do Brasil foram parcialmente destruídos com a força da explosão. Ainda não foi informado quanto dinheiro os criminosos levaram das duas agências.

Os criminosos conseguiram fugir sem ser identificados.