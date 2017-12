Quadrilha arromba lojas em dois shoppings no Centro de Mossoró

Criminosos armados arrombaram lojas em dois shoppings no Centro de Mossoró na madrugada desta quarta-feira, 27 de dezembro. Os alvos foram as lojas da On Line do Shopping Boulevard e a da Claro do Shopping Oásis. A quadrilha, composta por cinco homens, chegou em dois carros, rendeu os vigilantes, quebrou as vitrines e roubou os itens dos estabelecimentos.

Ainda não há informações sobre tamanho do prejuízo às duas lojas.

A ação criminosa aconteceu por volta das 03h30. Os bandidos usaram um Ford Ka modelo novo e um Golf e conseguiram escapar sem problemas.

Uma onda de violência atingiu Mossoró neste final de ano. A situação foi agravada pela redução dos serviços da Polícia Militar, que tem se negado a sair pelas ruas devido à falta de condições de trabalho e salários atrasados.

Somente na terça-feira, 26 de dezembro, foram registrados cinco homicídios em Mossoró, além do roubo de quatro carros e cinco motocicletas, arrombamentos e assaltos.

Foto: Passando na Hora.