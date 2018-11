PSG informa que Neymar tem distensão na coxa e Mbappé contundiu ombro

Em um breve comunicado emitido nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain informou que Neymar sofreu uma distensão dos músculos adutores da coxa direita a serviço da seleção brasileira, enquanto o também atacante Kylian Mbappé machucou o ombro direito defendendo a França.

Na nota, o clube parisiense não informou o tempo de recuperação dos jogadores nem se estarão à disposição para o jogo decisivo contra o Liverpool, daqui a uma semana, pela Liga dos Campeões. O PSG se limitou a dizer que ainda precisa de 48 horas para avaliar a gravidade dos problemas.

Neymar defendeu o Brasil por apenas sete minutos na vitória sobre Camarões por 1 a 0 ontem, em Milton Keynes, na Inglaterra, mas sentiu a contusão após um chute a gol e precisou ser substituído por Richarlison, autor do gol do jogo.

Já Mbappé, melhor jogador jovem da última Copa do Mundo, em que a França conquistou o bi, se machucou aos 29 minutos do primeiro tempo do triunfo dos ‘Bleus’ sobre o Uruguai, também por 1 a 0, no Stade de France. O atacante de 19 anos invadiu a área pela direita, dividiu com o goleiro Martín Campaña e caiu de mau jeito em cima do ombro, o que obrigou o técnico Didier Deschamps a colocar Thauvin foi em seu lugar.

O PSG é apenas o terceiro colocado do grupo C da Liga dos Campeões, com cinco pontos, atrás de Napoli e Livepool, com seis cada.

Agência EFE