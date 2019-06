Projeto “Universidade Promotora da Saúde no Semiárido Potiguar” realiza nova edição de curso sobre zoonoses e endemias

O Projeto de Extensão “Universidade Promotora da Saúde no Semiárido Potiguar” da Ufersa promoveu, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pendências, uma nova edição do curso de capacitação em Zoonoses e Endemias transmitidas por vetores nesta segunda e terça, 03 e 04 de junho. O curso tem como objetivo oferecer informações à agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias/zoonoses sobre as principais enfermidades comuns entre o homem e os animais – zoonoses – com destaque àquelas de maior relevância para a realidade local e o semiárido, objetivando o controle e prevenção. A ação já foi realizada em outros municípios, sob coordenação do professor Alexandro Iris Leite, do Departamento de Ciências da Saúde (DCS) – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Ufersa, e tem como palestrantes os residentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade.

Na abertura do evento estavam presentes o Secretário Adjunto de Saúde, Ricardo Alves; o médico veterinário do município, Carlos Henrique Souza e o professor da Ufersa, Alexandro Iris Leite. Também participam do curso membros das equipes de estratégia da Saúde da Família. Segundo o coordenador do Projeto, o professor Alexandro, a formação e a capacitação para o reconhecimento e controle destas doenças se reveste da maior importância, pois permitem as ações de promoção e vigilância para se evitar a ocorrência e disseminação das mesmas.

