Projeto da sede da Câmara de Mossoró é apresentado pela Prefeitura

Na manhã desta segunda-feira, 09, a Prefeitura Municipal de Mossoró apresentou o projeto arquitetônico para a construção da sede própria da Câmara Municipal, em reunião no Palácio da Resistência. A nova sede da Casa Legislativa será construída no bairro Nova Betânia.

O projeto foi desenvolvido pelos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, sob a responsabilidade da secretária Kátia Pinto. “Todo o projeto foi criado respeitando às necessidades atuais da Câmara de Mossoró, desde os gabinetes para vereadores às salas das comissões, vagas de garagem e espaço adequado para os setores administrativos do Poder Legislativo”, ressaltou a secretária.

O arquiteto Carlos Mendes, responsável pelo projeto, destacou que a nova edificação está projetada para garantir acessibilidade, o que não ocorre no prédio atual. “O acesso será facilitado, com escadas e elevadores, tanto para vereadores e servidores quanto para a população. O plenário também será maior do que o atual, com cerca de 400 metros quadrados”, disse.

A presidente da Câmara, vereadora Izabel Montenegro, agradeceu à prefeita Rosalba Ciarlini e aos arquitetos da Prefeitura. “Agradeço à prefeita Rosalba por se somar a essa luta, doando o prédio e nos ajudando também com esse projeto. Ainda vamos precisar de muito apoio para que esse sonho de mais de cem anos se torne, finalmente, realidade. Quero agradecer também a secretária Kátia e aos técnicos da Prefeitura por todo o empenho. A sede própria da Câmara Municipal trará economia aos cofres públicos. Só de aluguel são pagos mais de R$ 1,3 milhão a cada legislatura”, destacou a presidente.

A prefeita Rosalba Ciarlini reforçou a necessidade de uma sede própria para o legislativo mossoroense. “Mossoró é uma das poucas cidades onde a Câmara não possui sede própria, gastando com aluguel de um prédio que não atende às necessidades daqueles que trabalham nem da população que procura os vereadores. Esse é um sonho de muitos anos e que agora está cada vez mais perto de se tornar realidade”, afirmou.

Além da presidente Izabel Montenegro, participaram da solenidade os vereadores Emílio Ferreira, Aline Couto, Didi de Arnor, Maria das Malhas, Flavinho, Sandra Rosado, Ricardo de Dodoca, Alex Moacir, Tony Cabelos e Manoel Bezerra, secretários municipais e servidores da Câmara.