Programa Vida no Trânsito leva ações educativas durante 10ª Motorromaria da Luz

A coordenação Municipal do Programa Vida no Trânsito (PVT) vai realizar nesta quarta-feira (12) durante a 10ª Motorromaria da Luz, da Festa de Santa Luzia, ações de educação, alerta e prevenção de um trânsito seguro. Os profissionais vão levar banners, faixas e vão orientar os motoqueiros antes do início da peregrinação a respeito da maneira mais adequada de praticar um trânsito seguro.

A partir das 18h, na concentração de partida do percurso, os profissionais do PVT vão começar o trabalho de orientação dos motorromeiros, público-alvo do Programa.

O PVT é um programa a nível nacional que tem o principal objetivo de manter a vigilância, prevenção de mortes e lesões no trânsito, além da promoção da saúde. No Município, foi adotado a partir de maio de 2017 e vem mantendo um trabalho que é desenvolvido ao longo de todo o ano, com mais ênfase no Maio Amarelo e na Semana Nacional do Trânsito.

São 25 entidades, dos mais variados locais, participando das atividades do Programa Vida no Trânsito.

Agência Brasil